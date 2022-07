Brugg Lastwagen prallt gegen Lichtanlage Am Dienstagnachmittag prallte ein Lastwagen in Brugg gegen den Mast einer Lichtsignalanlage und richtete damit grossen Schaden an. Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Die Ampelanlage ist ausser Betrieb. Die Feuerwehr regelt den Verkehr. Aktualisiert 27.07.2022, 10.11 Uhr

In Brugg ging am Nachmittag an der Casino-Kreuzung nichts mehr: Ein Muldenkipper rollte vom Zentrum kommend über die Aarebrücke auf die Kreuzung zu, wo dessen Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Dieser verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, wobei der 70-Jährige frontal gegen den massiven Mast der Lichtsignalanlage prallte.

Der Lenker wurde zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigte war er bis auf eine Schürfung an der Hand unverletzt. Am Lastwagen sowie am schräggedrückten Tragwerk der Signalanlage entstand grosser Schaden. Dieser lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der 70-jährige Lenker blieb unverletz. Kapo AG An der Casino-Kreuzung ging am Dienstagnachmittag nichts mehr. Kapo AG Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich noch nicht sagen. Kapo AG

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach ordnete beim Fahrer eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Der stark beschädigte Lastwagen blockierte die Strasse und musste geborgen werden. Gleichzeitig sorgte der Unfall dafür, dass die Lichtsignalanlage auf der gesamten Kreuzung ausfiel.

Dadurch bildeten sich in der Region Brugg lange Staus. Die Unfallstelle war um 20.30 Uhr geräumt. Die Feuerwehr und später ein privater Sicherheitsdienst regeln den Verkehr auf der Kreuzung. (cam)