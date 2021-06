Kupperhaus Freizeitwerkstatt Brugg öffnet am Montag ihre Tore – was sie von ähnlichen Angeboten unterscheidet Das «Künstlerhaus» an der Schulthess-Allee lädt am 19. Juni die Öffentlichkeit zum Besuch ein. Grenzen für kreative Geister gibt es hier fast keine. Maja Reznicek 05.06.2021, 05.00 Uhr

Verein Freizeitwerkstatt Brugg und ihre Helfer (von links): Tilman Schildhauer, Krishna Menon, Markus Janousch, Christian Kosinar, Michelle von Burg, Beat von Burg, Marianne Badertscher, Brigitte Perren sowie Reinhold Henneck. Bild: Alex Spichale

Am Donnerstagnachmittag wird «gchrampfed» im Kupperhaus. Ein mit Stühlen, Kästen und allerlei Dingen beladener Pick-up steht vor dem Eingang des Gebäudes, Helfer laden fleissig aus. Mitten im Getümmel stehen Brigitte Perren und Marianne Badertscher. Man komme gut voran mit dem Einrichten der neuen Freizeitwerkstatt (FZW) Brugg, sind sich die beiden Co-Präsidentinnen des gleichnamigen Vereins einig.

So richtig fertig wird man hier aber wohl nie, denn Perren verrät:

«Es ist uns wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher in Zukunft an der Werkstatt mitgestalten können.»

Feststeht, dass ab Montag im Erdgeschoss der Schulthess-Allee 4 ein kreativer Raum für Handwerksbegeisterte besteht.

Die Freizeitwerkstatt wird im Kupperhaus eingerichtet. Bild: Alex Spichale

Sowohl staubende (Holz, Metall, Stein) sowie nichtstaubende Arbeiten (Papier, Malen, Textiles) können von jedermann oder – wie Badertscher es ausdrückt – von «allen, die selbst etwas gestalten und nicht nur konsumieren wollen», angepackt werden.

Lange bangten sie um das Projekt

Einen Stock höher im Kupperhaus geht es ruhiger zu. Hier und im zweiten Obergeschoss vermietet die Stadt Brugg an private Künstlergruppen, die die Räume für maximal fünf Jahre als Atelier nutzen können. Auch die Töpferwerkstatt von Brigitte Pidoux findet Platz.

Im Kupperhaus gefällt es der Kunstschaffenden sehr gut, nur der Einzug habe etwas gedauert: Seit zwei Monaten arbeitet Pidoux daran. Vor einer Woche gab sie aber bereits den ersten Kurs und präsentiert auch stolz den nigelnagelneuen Brennofen.

Brigitte Pidoux gab in ihrem neuen Töpferatelier bereits einen Kurs. Bild: Alex Spichale

Die Töpferwerkstatt von Pidoux ist eines von insgesamt sieben Ateliers, in die man am Samstag, 19. Juni, einen Blick werfen kann. Zusammen mit den Kunstschaffenden veranstaltet die FZW Brugg dann von 11 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Der gemeinsame Auftritt gegenüber der Öffentlichkeit als «Künstlerhaus» sei ihnen sehr wichtig gewesen, erklärt Brigitte Perren.

Die Co-Präsidentin des Vereins ergänzt:

«Zudem wollen wir denen, die uns den Zugang zum Kupperhaus ermöglicht haben, zeigen, was wir daraus gemacht haben.»

Man habe nämlich lange gebangt, ob es mit der Freizeitwerkstatt überhaupt klappe, sagt Marianne Badertscher. Die Idee dazu entstand bereits vor zwei Jahren. Als dann die Pandemie begann, zogen sich viele Interessierte wieder zurück. Dank der Stadt Brugg könne der siebenköpfige Vereinsvorstand das Projekt nun aber umsetzen – und das noch flexible Betriebskonzept testen.

10 Franken für einen halben Tag Kreativität

Co-Präsidentin Brigitte Perren. Bild: Alex Spichale

Aktuell plant der Verein jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag sowie am Donnerstagabend eine «offene Werkstatt». Dann schaut ein Vereinsmitglied der Freizeitwerkstatt vor Ort nach dem Rechten, ein offizielles Programm gibt es jedoch nicht. Perren sagt:

«Stricken, nähen, malen, flicken – alles ist möglich.»

Grundmaterialien wie Nähmaschinen oder eine Staffelei stehen zur Verfügung, viele davon wurden gespendet. Für eigene Projekte müsse man aber auch das eigene Material mitbringen, so die Co-Präsidentinnen.

Eine Anmeldung für die offene Werkstatt ist vorerst keine nötig. Nur für Jugendliche und Kinder ist die Begleitung durch einen Erwachsenen zwingend. Je nachdem, wie die Nachfrage nach dem Angebot sich entwickle, erklärt Perren, sei auch ein Kalendersystem angedacht, in das die Interessierten ihre Termine eintragen.

Für Mitglieder der Freizeitwerkstatt ist die offene Werkstatt kostenlos. Externe zahlen pro halben Tag eine Nutzungsgebühr von 10 Franken. «Wir könnten schon noch Vereinsmitglieder brauchen», meint Brigitte Perren mit einem Augenzwinkern.

Auch Kathrin Siebenhaar hat ihr Künstleratelier im Brugger Kupperhaus. Bild: zvg

Neben der selbstständigen Nutzungsmöglichkeit soll in der Freizeitwerkstatt regelmässig nach Anleitung gewerkelt werden. Stichwort: Kurse. Momentan ist jeweils am letzten Samstag im Monat eine Kinderwerkstatt mit Vrene Zimmermann geplant. Jeden ersten und dritten Donnerstagabend wiederum gibt es eine Textilwerkstatt mit Susanna Ebert für Erwachsene. Das Programm werde fortlaufend entwickelt und kann laut dem Verein auf der Website www.fzw-brugg.org eingesehen werden.

«Man kann sich auch gegenseitig Lyrik vorlesen»

Co-Präsidentin Marianne Badertscher. Bild: Alex Spichale

Das Betriebskonzept der Freizeitwerkstatt befindet sich noch in der Testphase. Marianne Badertscher sagt:

«Wir schauen, was am besten funktioniert und entwickeln uns laufend mit den Leuten weiter.»

Genauso wichtig wie das Handwerk ist dem Verein die Funktion des Kupperhaus als sozialer Treffpunkt – das unterscheide die FZW Brugg von ähnlichen Angeboten. Brigitte Perren sagt: «Es soll ein nicht-kommerzieller Raum sein, wo man nicht konsumieren muss, sondern sein kann.»

Gerade während Corona – wo der Verein entstand – hätten sie gemerkt, wie wichtig Gemeinschaft sei. «Darum kann man sich bei uns auch gegenseitig Lyrik vorlesen, jassen oder Kaffee trinken», sagt Badertscher.

Ab diesem Juni belebt die FZW Brugg das Erdgeschoss des Kupperhaus. Bild: Alex Spichale

Bisher kommt das Konzept des Vereins gut an. Das Echo der Öffentlichkeit ist bereits gross. «Ich werde oft privat auf das Projekt angesprochen», erklärt Perren. Zudem erhalte die FZW Brugg viele Mails.

Gerade am Vortag durfte Badertscher auch mit einem Mann, der an der Werkstatt vorbeispaziert war, spontan die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Jugendlichen oder Familien erörtern. Fest steht: An der Schulthess-Allee 4 besteht noch viel Raum für alle Möglichkeiten.

Tag der offenen Tür: 19. Juni, 11 bis 16 Uhr, Kupperhaus, Schulthess-Allee 4, Brugg.