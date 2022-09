Windisch: Rebekka Kühnis lebt in Island und malt neu Ölbilder

Kunst Frühere Bilder vernichtet: Was diese Aargauer Auswanderin jetzt malt und warum sie ihre neuen Ölbilder in Island ausstellt Rebekka Kühnis aus Windisch lebt seit sieben Jahren in Akureyri, im Norden Islands. Erstmals kann sie dort im Kunstmuseum alleine einen grossen Saal bespielen. Ihre Werke sind vom 24. September 2022 bis 15. Januar 2023 ausgestellt. Wie sich ihr Kunststil verändert hat. Claudia Meier Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Rebekka Kühnis ist in Windisch aufgewachsen und lebt seit 2015 in Island. zvg

Mitten in der Natur im Norden Islands hat sich Rebekka Kühnis seit 2015 schrittweise eine Art zweites Leben aufgebaut. Die ehemalige Lehrerin für Bildnerisches Gestalten an der Kantonsschule Baden hat nicht nur die Sprache ihrer neuen Heimat gelernt, sondern sich in Akureyri ein turmartiges Holzhaus gebaut sowie beruflich und künstlerisch Fuss gefasst.

«Ich bin jetzt selber neugierig, wohin es künstlerisch geht», hielt Rebekka Kühnis im Februar 2021 gegenüber der AZ fest. Damals arbeitete die Künstlerin an einer Serie von Kleinformaten unter dem Titel «Falling Into Place» (An Ort und Stelle fallen).

Seit mittlerweile zehn Jahren sind Islands Landschaften Hauptgegenstand ihrer Kunst. Während Rebekka Kühnis mit schwarzem Kugelschreiber eher kleinformatig arbeitete, gestaltet sie ihre Werke in jüngster Zeit farbig und grossformatig. Dafür hat die 46-jährige Aargauerin einen guten Grund:

«Ich werde die Gelegenheit haben, im Kunstmuseum in Akureyri in einem eher grossen Saal auszustellen.»

Rebekka Kühnis fand, dass grössere, prägnantere Werke besser als ihre Zeichnungen zum Raum passen würden. So hat sie im Sommer 2021 – wieder – angefangen zu malen. Zudem findet es die Künstlerin spannend, weitere Ausdrucksmöglichkeiten zu untersuchen.

Viele der früheren Bilder hat die Künstlerin vernichtet

Bevor die gebürtige Windischerin mit den «Islandzeichnungen» anfing, hatte sie bereits einmal malerische Möglichkeiten von Landschaftsmotiven ausgetestet. Nur habe dies nicht wirklich funktioniert, weil sie die Landschaften nicht auf dieselbe Weise erlebt habe wie die Motive in Island, sagt Rebekka Kühnis rückblickend. Die allermeisten der damaligen Bilder hat sie inzwischen vernichtet. Die Künstlerin erklärt:

«Während ich damals mit Fotografien aus dem Netz und Printmedien als Inspiration arbeitete, sind es nun ausschliesslich Aufnahmen, welche ich in der Natur hier selber mache.»

Es seien also eher «Erfahrungen» in bestimmten Momenten als Bilder/Abbilder, die sie nun male.

Moos 2021, 85 × 110 cm, Öl auf Leinwand. zvg

Rebekka Kühnis spricht von einer Art Essenz der isländischen Natur, die sie zu verbildlichen versuche.

Die unberührte Natur verändert sich

Egal ob Winter oder Sommer, Sonnenschein oder Regen: Die Künstlerin ist oft zu Fuss mit dem Zelt oder Schneeschuhen sowie mit Skiern unterwegs. Im Ausstellungsbeschrieb wird Rebekka Kühnis wie folgt zitiert:

«Ich hatte schon immer ein künstlerisches Bedürfnis, meine Umgebung aufzulösen oder zumindest in etwas Luftigeres und Zweideutigeres zu verwandeln.»

Sie erlebe die isländische Natur als unberührt und nicht so definiert wie die Natur in der Schweiz. Und: «Es ist, als ob alles dynamisch und veränderlich ist und ich ein Teil von allem bin.»

Mælifell 2021, 95 x 135 cm, Öl auf Leinwand. zvg/Rebekka Kühnis Snow – Schnee. zvg/Rebekka Kühnis Latrabjarg 1 – bei einem Steilhang in Island. zvg/Rebekka Kühnis Latrabjarg 2 – Steilhang in Island. zvg/Rebekka Kühnis Herðubreið 2022, 125 x 155 cm, Öl auf Leinwand. zvg/Rebekka Kühnis Hengill 2022, 110 x 150 cm, Öl auf Leinwand. zvg/Rebekka Kühnis Der Víkurskarð ist ein Pass im Nordosten von Island. zvg/Rebekka Kühnis Ljósárfjöll 2021, 70 x 90 cm, Öl auf Leinwand. zvg/Rebekka Kühnis Storadalsfjall. zvg/Rebekka Kühnis Snow 2 – Schnee. zvg/Rebekka Kühnis

Die Arbeiten zeichnen sich durch Mehrdeutigkeit, Transparenz und Bewegung aus. Lineare Darstellungen spielen eine grosse Rolle. Die 46-Jährige hält fest.

«Bisher habe ich in meiner Arbeit hauptsächlich grafische Techniken verwendet, aber in dieser Ausstellung zeige ich zum ersten Mal Ölbilder.»

Die Werke, die Kühnis im Kunstmuseum in Akureyri zeigen wird, sind zwischen 155 × 125 und 40 × 40 cm gross. Alle Bilder hat sie seit Sommer 2021 gemalt, wobei einige erst in den letzten Wochen entstanden sind. Die Kunstausstellung im Norden der Insel dauert vom 24. September 2022 bis 15. Januar 2023.

Erfreut ist die Auswanderin ausserdem darüber, dass die Galerie Fold in der isländischen Hauptstadt Reykjavik Bilder von ihr ins Programm aufgenommen hat.

