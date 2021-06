Open-Air-Kino Das Odeonair findet zum vierten Mal statt: «Endlich können wir wieder Kultur anbieten» Im Innenhof des Kulturhaus Odeon Brugg findet vom 2. bis 17. Juli ein Open-Air-Kino statt. Dieses bietet allen etwas: 14 Klassiker, Vorpremieren, Trouvaillen und Hits der Kinosaison werden ausgestrahlt. Janine Walthert 23.06.2021, 05.00 Uhr

So soll es bald wieder aussehen: Im Innenhof des Kinos Odeon Brugg werden 14 verschiedene Filme ausgestrahlt. Bild: zvg

Zum vierten Mal führt das Kino Odeon Brugg das Open-Air-Kino Odeonair durch. Vom 2. bis 17. Juli werden im Innenhof des Kinos in Brugg ab 21.30 Uhr insgesamt 14 Filme gezeigt. Unter anderem Klassiker, Trouvaillen, Vorpremieren und Hits der aktuellen Kinosaison. Jeder Film wird einmal ausgestrahlt. Nur an den Montagen, dem 5. und 12. Juli, findet keine Vorstellung statt. Das Open-Air-Kino ist wetterfest: Bei schlechtem Wetter wird die Ausstrahlung in den Kinosaal verschoben.