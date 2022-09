Beethovens C-Dur Messe am kommenden Samstag in Brugg

Konzert Mit zwei Jahren Verspätung: Beethovens verschmähtes Werk erklingt Zwei Chöre und ein Orchester machen sich in Brugg auf Spurensuche. 22.09.2022, 22.37 Uhr

Die Ausführenden während einer Probe. Zvg / Aargauer Zeitung

Eigentlich hätte es ein Konzert zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven werden sollen. 2020 planten die Chöre der Stadtkirche Brugg und der Citykirche Offener St.Jakob Zürich gemeinsam mit dem Orchesterverein Brugg die Aufführung von Beethovens C-Dur-Messe.

Doch wie so vielem machte die Coronapandemie auch diesem Projekt einen Strich durch die Rechnung. An zwei Konzerten am 24. und 25. September in Brugg und Zürich soll die Messe jetzt doch noch erklingen. Beethoven beschäftigte sich als Komponist erst spät mit Kirchenmusik und schrieb nur zwei Messen. Die C-Dur-Messe war eine Auftragsarbeit; der Musiker schrieb sie 1807 für Fürst Nikolaus II. von Esterházy in Wien. In der Komposition strebte Beethoven nach einer schlichten, zu Herzen gehenden und «wahren» Kirchenmusik.

Allerdings zeigte sich der Fürst mit der bestellten Messe gar nicht zufrieden. Er bezeichnete sie als «unerträglich lächerlich und scheusslich». Zu fern war sie wohl vom traditionellen Stil der Zeit. Heute gilt die C-Dur-Messe in der Entwicklungsgeschichte der Kirchenmusik als modernes, zukunftsweisendes Werk. An den beiden Konzerten kommt sie zur Aufführung unter der Gesamtleitung von Sacha Rüegg, Kantor der Citykirche Offener St.Jakob in Zürich.

Pärt ergänzt das Programm

Wie Beethoven sucht der estnische Komponist Arvo Pärt ebenfalls nach einer Einfachheit, um die spirituelle Botschaft seiner Werke hervorzuheben. Und wie Beethoven zu seiner Zeit schafft heute auch Pärt neue Klangwelten. So entwickelte der 87-Jährige seine eigene Musiksprache, basierend auf der glockenähnlichen Wirkung des Dreiklangs. Pärts Werk «Veni Creator» aus dem Jahr 2006 für Chor und Orgel ist Titelgeber der zwei Konzerte.

Das Konzertprogramm wird ergänzt mit Beethovens Ouvertüre zu «Coriolan» für Orchester und Arvo Pärts «Fratres» für Streichorchester und Schlagzeug. Beide Stücke führt der Orchesterverein Brugg unter der Leitung von Markus Joho am 24. September in der Reformierten Stadtkirche Brugg auf. (az)