Kommentar Vom Geben und Nehmen in der reichen Stadt Brugg Der Brugger Einwohnerrat hat die Verdoppelung der privaten Spenden vom Benefizanlass vom 1. Juli für die Ukraine abgelehnt. Claudia Meier 31.10.2022, 05.00 Uhr

Störaktion: Das Fähnchen für den Ukraine-Benefizanlass am 1. Juli in Brugg wurde überklebt mit «We love Peace for all». Maja Reznicek

Nimmt der Kanton den Bruggern mit dem neuen Umfahrungstunnel wertvolle Grünfläche weg? Ist Brugg in Villnachern nur an den Baulandreserven interessiert? Verlieren die Stimmberechtigten von Villnachern ihr demokratisches Mitspracherecht, wenn sie – wie vom Stadtrat und Gemeinderat angestrebt – auf den 1. Januar 2026 mit dem Bezirkshauptort Brugg fusionieren?

Müssten sich die Villnacherer in Brugg einkaufen, weil sie eine Pro-Kopf-Schuld von 1000 Franken (total etwa 2 Millionen Franken Schulden) haben und die Brugger ein Pro-Kopf-Vermögen von über 9000 Franken (total über 121 Millionen Franken Nettovermögen)?

Ist es richtig und konsequent, wenn der Einwohnerrat einer der reichsten Gemeinden im Kanton Aargau eine Spende von 15'000 Franken für Projekte der Glückskette in der Ukraine verweigert? Zugegeben, auf das Leiden in diesem Kriegsland hätte die Spende wohl keinen grossen Einfluss. Leider war der Benefizanlass in Brugg schon kurz nach der Lancierung zum Scheitern verurteilt. Vielleicht ist er auch ein gutes Beispiel dafür, dass persönliche Betroffenheit nicht überstürzt zu politischem Aktivismus führen sollte.

FDP-Stadtrat Reto Wettstein ist der Kriegsausbruch im Osten sehr nahegegangen. Beruflich arbeitete er mit zwei Softwareentwicklern aus der Ukraine zusammen. Einer von ihnen lebt leider nicht mehr.

Solidarität sollte doch auch in Brugg Platz haben. Möglichkeiten gäbe es viele – sei es in der Bevölkerung oder mit anderen Gemeinden. Oder steht stets das Nehmen vor dem Geben?

