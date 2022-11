Kirchenmusiker bringt Oper in die Kirche St. Nikolaus

Orgelmusik International prämiertet Kirchenmusiker entführt in die Welt der Oper Eine Entdeckungsreise in das 19. Jahrhundert: Am 20. November findet im Rahmen der Reihe «Entspannung am Wochenende» in Brugg ein Orgelkonzert statt. 04.11.2022, 05.00 Uhr

Musiker Giuseppe Raccuglia ist Preisträger verschiedener internationaler Orgelwettbewerbe zvg

Es sei eine Einladung zu einer Entdeckungsreise. Am einzigen Anlass der Orgelkonzertreihe «Entspannung am Wochenende» in diesem Jahr führt Giuseppe Raccuglia dem Publikum vor, wie die Oper zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Orgelmusik und die Liturgie beeinflusst hat.

Der Kirchenmusiker des Pastoralraums Region Brugg-Windisch ist Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe. Laut Mitteilung der Veranstalter bringt er die Mathis-Orgel der Kirche St. Nikolaus mit Werken von Giovanni Morandi, Padre Davide da Bergamo, Vincenzo Petrali und Giuseppe Verdi glanzvoll zum Klingen.

Neue Instrumente verbreiteten Opern in den Kirchen

Im frühen 19. Jahrhundert geriet die italienische Orgelmusik mehr und mehr unter den Einfluss der Oper, die damals als zentrale musikalische Gattung das gesellschaftliche Leben prägte. Einen beträchtlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte der deutsche Opernkomponist Johann Simon Mayr, der ab 1805 in Bergamo als Kompositionslehrer wirkte.

Ermöglicht wurde die verstärkte Einflussnahme durch den Bau neuer Orgeln, die beispielsweise dank einer mechanischen Vorrichtung das rasche Hinzu- respektive Abregistrieren sowie abrupte und grosse dynamische Wechsel ermöglichten. Trotz des opernhaften musikalischen Tonfalls blieben die herkömmlichen liturgischen Bindungen bestehen, was sich an Titeln wie «All’ Offertorio» oder «Alla Communione» zeigt.

Neben Originalkompositionen für die Liturgie erklangen in den Kirchen nun aber auch Bearbeitungen aktueller Opernmelodien, mit denen man dem einfachen Volk, das keinen Zugang zu Theatern hatte, die neuesten Erfolgsnummern nahebringen konnte. Giuseppe Raccuglia nimmt mit den zur Aufführung gelangenden Werken die Zuhörer mitten in diese Zeit hinein.

Das Konzert findet am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der St. Nikolauskirche in Brugg statt. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Kosten wird laut Mitteilung am Ausgang eine Kollekte erhoben. (az)