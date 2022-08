Kath. Kirche Brugg-Windisch: Leitungsduo wird vorgestellt

Kirche Erster Arbeitstag für das «dynamische Tandem» in Brugg-Windisch – Vorstellung am 3. September Die Katholische Kirche lädt zur Begrüssungs- und Einsetzungsfeier der neuen Pastoralraumleitung in der Kirche St. Marien in Windisch ein. 15.08.2022, 10.01 Uhr

Joël Eschmann (links) und Carsten Mumbauer sind in ihre neue Aufgabe im Pastoralraum Brugg-Windisch gestartet. Bilder zVg

Von einem «dynamischen Tandem» schreibt der Pastoralraum Region Brugg-Windisch in seiner Medienmitteilung. Am Montag sind Joël Eschmann als Leitender Priester und Carsten Mumbauer als Gemeindeleiter der Pfarreien Brugg und Windisch in ihren ersten Arbeitstag gestartet.

Nebst der Kirchenpflege und den Mitgliedern der Wahlkommission hatten auch die meisten Mitarbeitenden des Pastoralraums schon die Gelegenheit, die beiden kennzulernen. Der Gemeinde sollen sie nun am 3. September offiziell vorgestellt werden.

Erwartungsvolle und freudige Spannung

Dazu lädt die Pastoralraumleitung in die Kirche St. Marien in Windisch ein. Eschmann und Mumbauer werden dann in einem Begrüssungsgottesdienst von einem Vertreter des Bistums in ihr Amt als Co-Pastoralraumleitung eingesetzt. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Im Anschluss sind alle Anwesenden zu einem Apéro eingeladen.

Die neuen Verantwortlichen nahmen bereits im Juni an zwei Anlässen mit dem Team teil. Dadurch sei in den letzten Wochen eine erwartungsvolle, freudige Spannung gewachsen, teilt die Kirche weiter mit. Joël Eschmann und Carsten Mumbauer sähen sich in erster Linie als Seelsorger, die den Menschen im Pastoralraum den Glauben näherbringen wollen. Zudem sollen sie begleitet und unterstützt werden, um gemeinsam in der Welt von heute Kirche zu sein. (pd/pin)