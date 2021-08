Reto Wettstein will Stadtammann von Brugg werden

Kampfwahl Reto Wettstein kandidiert als Stadtammann: «Brugg hat viele ungeschliffene Diamanten» In Brugg kommt es zur Kampfwahl um das Stadtammann-Amt. Reto Wettstein (FDP) macht der amtierenden Barbara Horlacher (Grüne) den Sitz streitig. Er hat sich fünf Schwerpunkte zum Ziel genommen – und macht den Wählern ein Angebot. Michael Hunziker 31.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Wettstein ist überzeugt, mit seiner Erfahrung den aktuell blockierten grösseren Projekten Schub verleihen zu können. zvg

Reto Wettstein (FDP) ist seit acht Jahren Brugger Stadtrat. Nach der ersten Amtsperiode als Ressortvorsteher Gesundheit, Soziales und Alter steht er in der aktuell laufenden zweiten Amtsperiode dem Ressort Planung und Bau vor. Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 26. September tritt der 42-jährige Unternehmer neu auch als Stadtammann an – und kämpft um den Sitz der amtierenden Barbara Horlacher (Grüne).

Mit seiner Vision «Bauen wir zusammen die Energie-Stadt Brugg» hat er die Absicht, «nach A auch B zu sagen». Er habe als Stadtrat zwar bereits einige Vorhaben umsetzen können wie: neue Weihnachtsbeleuchtung, Strassensanierungen, Begegnungszone Fröhlichstrasse, Sanierung Stapferhäuschen oder Zertifizierung zur Energiestadt. Nun gelte es aber, die anstehenden Projekte effizient voranzutreiben. Und da möchte er möglichst unbürokratisch vorgehen, denn:

«Als Unternehmer ist es für mich überlebenswichtig, Dinge neu zu denken, pragmatisch zu organisieren und zu kommunizieren. Ich bin überzeugt, mit meiner Erfahrung den aktuell blockierten grösseren Projekten Schub verleihen zu können.»

Dafür benötige er allerdings mehr Zeit und Fokus, als dies im Nebenamt möglich sei. Diese habe der hauptamtliche Stadtammann zur Verfügung. Daher sei es sein Angebot an die Wählerinnen und Wähler, seine Energie die nächsten «vier, acht, zwölf» Jahre voll der Stadt Brugg zur Verfügung zu stellen.

Bei Gesamterneuerungswahlen, sagt Wettstein zu seinen Wahlchancen, sei alles möglich. «Meine Kandidatur bedeutet eine echte Wahlmöglichkeit mit einem anderen Profil, Leistungsausweis und mit konkreten Absichten.» Werde er wieder in die Stadtregierung, nicht aber als Stadtammann gewählt, respektiere er den demokratischen Entscheid selbstverständlich und werde weitere vier Jahre als Stadtrat amten. Allerdings: «Das Ressort Planung und Bau würde ich abgeben wollen.»

«Wir statt sie – jetzt statt später», lauten seine Stichworte

Seine Devise sei es, mutig, zuversichtlich und mit Lebensfreude anzupacken, hält Wettstein fest. Der zweifache, verheiratete Familienvater und diplomierte Wirtschaftsinformatiker sowie Verwaltungsrat in den Bereichen Gesundheit, Energie und IT ist überzeugt, dass er über die Kompetenzen verfügt, «die Brugg jetzt braucht». Oder anders ausgedrückt: Er sei sozial geerdet, in Finanzen versiert, digital zu Hause, führungserfahren sowohl strategisch wie operativ, sagt er auf die Frage zu den Voraussetzungen, die er mitbringt. Er behalte die Übersicht und Ruhe bei parallel laufenden Projekten. Und:

«Priorisieren und vernetzt denken liegen mir im Blut. Und ganz besonders: Ich mag Menschen, gehe gerne auf sie zu und freue mich über jeden Austausch.»

Als Führungsperson, fährt der FDP-Politiker fort, lege er Wert auf gemeinsames Denken, innere Motivation und Begleitung. Ihm gelinge es, in einem Team positive Energie zu entzünden und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten: «Wir statt sie – jetzt statt später», nennt er die Stichworte. «Eine Warum-nicht-Haltung gibt einem Team, einem Unternehmen, unserer Stadt die Energie, den ersten respektive nächsten Schritt gehen zu können.»

Fünf Schwerpunkte gesetzt, um die Stadt zu revitalisieren

Für Wettstein ist Brugg Heimat: mit den Ortsteilen, Schulen, Vereinen und Institutionen sowie dem Rutenzug – «eine übersichtliche, charaktervolle Stadt mit Geschichte und einer guten Infrastruktur sowie einer Top-Verkehrsanbindung». Zusammen mit Windisch und Hausen bilde Brugg ein Zentrum zwischen Baden und Aarau, das auch kantonale Institutionen wie die Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG), die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) «und hoffentlich bald auch eine Kantonsschule» beherbergt. Wettstein:

«Brugg hat viele ungeschliffene Diamanten wie beispielsweise den Aareraum, die Altstadt, den Neumarktplatz. Auf diesen Ressourcen möchte ich aufbauen.»

Fünf Schwerpunkte hat sich Wettstein gesetzt, um Brugg zu revitalisieren. Mit Blick auf die geplanten hohen Investitionen – vom Hallenbad bis zur zentralisierten Stadtverwaltung – ist er sich als erstes sicher, dass es sinnvoll ist, das Ressort Planung und Bau dem Stadtammann zuzuteilen. Weiter soll der Bereich Gesundheit, Bildung und Soziales besser vernetzt werden, um gesundheitlichen oder sozialen Problemen vorzubeugen.

Am Herzen liegt ihm ebenfalls die Sicherheit, die wieder hergestellt werden soll. Die Drogenszene um den Bahnhof sei in einen kontrollierten Raum zu verschieben. Überdies gelte es, die Erfolgsrechnung nachhaltig zu verbessern. Und schliesslich sei die Verwaltung kundenorientierter auszurichten, zu zentralisieren und zu digitalisieren.

Ein wichtiger Pfeiler ist die Finanz- und Immobilienstrategie

Auf die Frage zu anstehenden Problemen, die gelöst werden sollen, erwähnt Wettstein – Stichwort Energiestadt – die weiteren Schritte in Sachen Energieeffizienz und CO 2 -Reduktion. Der motorisierte Individualverkehr, der ÖV sowie der Langsamverkehr müssten noch besser aufeinander abgestimmt werden. «Neue Velorouten, beispielsweise nach Schinznach-Bad, sind zu planen.» Abzuklären und abstimmungsreif vorzubereiten ist nach seinem Dafürhalten ebenso eine mögliche Fusion mit Villnachern. Auch seien neue Unternehmen anzusiedeln, «wobei mir verschiedene Interessenten bekannt sind».

Das Ressort Planung und Bau muss durch den Stadtammann geführt werden, findet Reto Wettstein. zvg

Das anhaltende Bevölkerungswachstum sowie die volatile Wirtschaft sind sorgfältig zu begleiten, führt Wettstein weiter aus. Die Ausgaben seien langfristig auf die Einnahmen abzustimmen. «Ein wichtiger Pfeiler dafür sind eine Finanz- und Immobilienstrategie sowie eine agile Verwaltung.»

In zehn Jahren, antwortet der FDP-Politiker auf die Frage zur Zukunft, werde sich Brugg und seine Stadtteile dank der kreativen, mitgestaltenden Einwohnerinnen und Einwohner entfaltet haben. Die Herausforderungen wie Verkehr und Umwelt, Digitalisierung, Beschäftigung und Soziales würden gemeinsam sehr sorgfältig weiterentwickelt. «Wir werden mehr und jüngere Bewohnerinnen und Bewohner haben», führt Wettstein beim Blick auf die kommenden Jahre aus. Und: Ein Zusammengehen mit Windisch und Hausen könnte wieder spruchreif werden. «Auch die regionale und überregionale Zusammenarbeit, beispielsweise mit Baden, wird sich weiter verstärken.»