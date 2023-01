Brugg: Tchibo schliesst vielleicht seine Filiale

Kaffeehändler «Es wäre ein Verlust für Brugg»: Schliesst die Tchibo-Filiale? Seit über 20 Jahren ist der Konzern in der Schweiz tätig, seit 2005 auch an der Bahnhofstrasse 11 im Prophetenstädtchen. Doch die Retailfläche ist auf der Online-Plattform Homegate ab September zur Vermietung ausgeschrieben. Das steckt dahinter. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Diese Tchibo-Filiale in Brugg wird vielleicht bald schon Geschichte sein. Bild: Deborah Bläuer

Von Kaffee über Jacken bis hin zu Lesebrillen – wer vom Neumarkt herkommend die Passage an der Bahnhofstrasse 11 in Brugg betritt, den erwartet zur rechten Seite ein buntes Verkaufssortiment. Die kleinen Tische laden zu einem Päuschen und dem Genuss eines Heissgetränks ein. Schon seit dem Jahr 2005 betreibt Tchibo hier auf 173 Quadratmetern eine Filiale.

Doch damit wird möglicherweise bald Schluss sein. Denn die entsprechende Retailfläche ist auf der Online-Plattform Homegate ab dem 1. September zur Vermietung ausgeschrieben. Was ist da los? Die AZ hat nachgefragt.

«Es war Tchibo, der sich entschieden hat, den laufenden Vertrag per 31. August 2023 auslaufen zu lassen. Danach haben wir die frei werdende Fläche umgehend ausgeschrieben, um möglichst eine nahtlose Wiedervermietung sicherzustellen. Das ist in der Vermarktung üblich und darüber wurde auch Tchibo in Kenntnis gesetzt», erklärt Anthony Welbergen, Mediensprecher von der Vermieterin Mobimo.

Jedes Jahr überprüft Tchibo seine Mietverträge

Von Seiten des Kaffeehändlers heisst es: «Tchibo Schweiz AG überprüft jährlich sämtliche Mietverträge. Jeder Standort wird dabei nach wirtschaftlichen Kriterien sorgfältig geprüft. Auch neue werden angesehen.»

Seit 2005 hat Tchibo eine Filiale in diesem Gebäude an der Bahnhofstrasse 11. Bild: Deborah Bläuer

Aber man schätze den Standort Brugg sehr. Im Falle eines Wegzugs von der Bahnhofstrasse bemühe man sich, einen Ersatz zu finden und man werde selbstverständlich versuchen, alle Mitarbeitenden weiterhin bei Tchibo zu beschäftigen.

Verhandlungen betreffend einen allfälligen neuen Vertrag laufen

Ausserdem gehe es nicht um eine Schliessung, sondern darum, den Kundinnen und Kunden das optimale Angebot bieten zu können, beteuert der Kaffeehändler. Die Verhandlungen betreffend einen allfälligen neuen Mietvertrag seien noch am Laufen.

Worum es dabei genau geht, wollen jedoch weder Tchibo noch Mobimo preisgeben. Anthony Welbergen sagt: «Zu Details laufender Verhandlungen können wir uns nicht äussern, führen diese aber ergebnisoffen.»

Seit 2001 ist Tchibo auch in der Schweiz tätig

Wie der Website der Tchibo GmbH zu entnehmen ist, betreibt das Unternehmen in acht Ländern ungefähr 900 Läden, über 24’200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Onlineshops. Es beschäftigt über 11'000 Mitarbeitende. Neben Kaffee und Einzelportionssystemen werden auch wöchentlich wechselnde Non-Food-Sortimente und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Reisen, angeboten.

Auf der Online-Plattform Homegate ist die 173 Quadratmeter grosse Retailfläche ab dem 1. September zur Vermietung ausgeschrieben. Screenshot: Website Homegate

Den Grundstein für den heutigen Konzern legten 1949 der Hamburger Kaufmann Max Herz und sein Geschäftspartner Carl Tchiling, welche die Idee hatten, Bohnenkaffee per Post zu versenden. Damit hätten sie den Kaffeemarkt revolutioniert, schreibt das Unternehmen. Aus «Tchiling» und «Bohne» entstand dann der Name Tchibo.

Seit 2001 ist Tchibo in der Schweiz tätig, wo er rund 350 Angestellte und über 40 Filialen hat. Ob in derjenigen im Prophetenstädtchen in einem Jahr noch eingekauft werden kann, ist allerdings fraglich. «Es wäre sehr schade, ein Verlust für Brugg, auch mit dem Café», bedauert eine Kundin.

