Windisch: Roberto macht bei "Jung, wild & sexy: Refilled" mit

«Jung, wild & sexy: Refilled» Windischer nimmt an Reality-Show teil: «Ich habe noch nie so viel getrunken» Der 22-jährige Roberto macht bei der Neuauflage von «Jung, wild & sexy» mit. Wie er darüber denkt und was er rückblickend als Fehler bezeichnet. Deborah Bläuer 05.12.2022, 05.00 Uhr

Roberto lebt in Windisch, wo er auch aufgewachsen ist. Zum Feiern geht er allerdings lieber nach Zürich. Bild: Alex Spichale

Vor über zehn Jahren erschien die Reality-Show «Jung, wild & sexy» und erreichte Kultstatus. In der 3+-Sendung wurden feierwütige Schweizerinnen und Schweizer bei wilden Partynächten voller denkwürdiger Momente begleitet. Nun gibt es eine Neuauflage.

Bei «Jung, wild & sexy: Refilled» verbrachten zwölf junge Männer und Frauen (Anmerkung der Redaktion: Ursprünglich waren es elf, aber später stiess noch eine Teilnehmerin dazu) im Sommer eine wilde Zeit auf Zypern. Am 9. November wurde die erste Folge auf oneplus gestreamt.

Einer der Protagonisten ist Roberto aus Windisch. Er sei von oneplus angefragt worden, ob er mitmachen würde, erzählt der 22-Jährige bei einem persönlichen Gespräch. Diese Gelegenheit für eine neue Erfahrung habe er natürlich nutzen wollen. Schliesslich sei er immer offen und bei allem dabei.

In seinem Freundeskreis seien einige zwar erst ein bisschen schockiert gewesen, aber gleichzeitig nicht allzu überrascht. Und die Eltern hätten ihn von Anfang an unterstützt.

Einen Kater hat er auf Zypern nie gehabt

Auf die Partyzeit auf Zypern blickt Roberto positiv zurück. Es sei der perfekte Urlaub gewesen, schwärmt er; mit Feiern, Jetskifahren und einer Villa als Unterkunft. «Ich hatte die besten Momente meines Lebens», sagt er und strahlt. Einen Kater habe er übrigens in dieser Zeit nie gehabt, da er quasi durchgehend betrunken gewesen sei. «Ich habe noch nie in meinem Leben so viel getrunken.»

Die Feierwütigen lassen nichts anbrennen. Video: oneplus

Die Teilnahme bereue er keineswegs, so der Kaufmann. Da die Staffel bald zu Ende ist, hat er inzwischen fast alle Folgen gesehen, die letzte wird am 7. Dezember ausgestrahlt. Etwas gibt es allerdings, was er rückblickend anders machen würde. Er sei unsicher gewesen, was die Leute dächten und habe sich deswegen, und im Hinblick darauf, dass er die Teilnahme an der Reality-Show auch in Zukunft nicht bereuen werde, eher zurückgehalten. Roberto findet:

«Das war der grösste Fehler.»

Er hätte mehr Präsenz zeigen, weniger überlegen, sondern einfach machen und den «echten Roberto» zeigen sollen. «Ich würde nichts Schlimmes tun», versichert der junge Mann, «aber halt viel mehr abgehen.»

Bei einer zweiten Staffel wäre er sofort dabei und für die Teilnahme an anderen Sendungen wäre er ebenfalls zu haben. Er werde sich jetzt nicht aktiv bewerben, aber Anfragen seien willkommen.

Für Fotos und ein nettes Gespräch ist er immer zu haben

Gespannt und ein wenig aufgeregt blickt der Halbbrasilianer auf den Januar, wenn die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt wird. Denn bereits jetzt sprechen ihn immer wieder Leute an, die ein Foto oder ein kurzes Video mit ihm machen wollen. Manche schreiben ihm auch auf Instagram, dass sie ihm kürzlich begegnet seien, sich aber nicht getraut hätten, ihn anzusprechen. Dabei sei er für Fotos und ein nettes Gespräch immer zu haben, sagt Roberto und lacht herzlich.

Was ihn hingegen störe, seien Menschen, die noch nie mit ihm gesprochen hätten und jetzt auf einmal seine Freunde sein wollten. Negative Reaktionen habe er bis jetzt keine direkt erhalten, nur in ein paar Posts habe er den einen oder anderen blöden Kommentar gelesen, meint er achselzuckend.

Bedenken, ein schlechtes Vorbild zu sein, hat er nicht

Die Frage, ob er keine Bedenken habe, ein schlechtes Vorbild für junge Leute zu sein, verneint Roberto. «Ich würde es nicht aktiv empfehlen», sagt er über die Partyeskapaden. Aber schlussendlich müsse jeder beim Trinken seine persönlichen Limite kennen und diese einhalten.

Cyril machte vor über zehn Jahren bei «Jung, wild & sexy» mit. Er fiel unter anderem mit seinem Spruch «Ran an die Möpse» auf. Bild: 3+

Ausserdem sei die Neuauflage ganz anders als die Sendung vor zehn Jahren. Heute hätten die Jungen mehr Respekt und man spräche in der Sendung auch über schwierige Sachen wie zum Beispiel Depressionen, erklärt Roberto und fügt an:

«So können die Zuschauer etwas lernen und sich identifizieren.»

Eines Tages würde sich Roberto gerne selbstständig machen, «in Richtung E-Commerce oder etwas mit Bitcoins». In naher Zukunft steht aber noch was anderes an; er möchte sich nämlich mit seinen Partykumpanen und -kumpaninnen von «Jung, wild & sexy: Refilled» treffen, um wieder einmal gemeinsam feiern zu gehen.

