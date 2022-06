Jugendfest Brugg: So schön war der Rutenzug 2022

Jugendfest Brugg Für viele Junge war der Rutenzug eine Premiere – für viele Ältere ein Grund, um in Erinnerung zu schwelgen So viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie haben am grossen Höhepunkt im Brugger Festkalender teilgenommen. Wer konnte, hat sich einen Logenplatz ergattert. Claudia Meier Jetzt kommentieren 30.06.2022, 18.59 Uhr

Bei schönstem Wetter geht es am Rutenzug den Sommerferien entgegen. Alex Spichale

Besser hätten die Wetterbedingungen für den Rutenzug 2022 nicht sein können. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein sind Kinder und Jugendliche am Donnerstag bereits vor 8 Uhr hübsch gekleidet und frisiert aus allen Richtungen zum Brugger Stadtzentrum unterwegs. Für viele von ihnen ist es eine Premiere, weil der Traditionsanlass coronabedingt während zweier Jahre pausieren musste.

Thomas «Steini» Steinhauer hat sich vor dem Buono-Laden einen Logenplatz auf der Leiter ergattert. Claudia Meier

Tausende Schaulustige reihen sich erwartungsvoll am Strassenrand auf. Wer kann, sichert sich einen Logenplatz, um nichts zu verpassen – sei es auf einer Leiter oder einem Campingstuhl in einem erhöhten Hauseingang. Punkt 8.45 Uhr setzt sich der Umzug vom Rathaus her bei Kirchenglockengeläut in Bewegung.

Kindergärtler laufen am Rutenzug 2022 mit selbst gebastelten Bienen mit. Claudia Meier

Wie ein grosser Schwarm führen die Kindergärtlerinnen und Kindergärtler ihre selbst gebastelten gelben Bienen durch das Prophetenstädtchen. Nicht zu übersehen und zu überhören ist die grosse Jugendkapelle aus Bruggs deutscher Partnerstadt Rottweil. Sie verleihen dem Anlass zusätzlich eine feierliche Note – ergänzend zur bewährten Teilnahme der Jugendmusik Brugg, der Tambouren, der Musikgesellschaft Lauffohr sowie dem Gemeinschaftsspiel bestehend aus der Stadtmusik Brugg und der Musikgesellschaft Riniken.

Vier Gemeinderäte aus Lupfig zu Gast

Neben der weissen und schwarzen Bekleidung fallen die Abschlussklassen mit roten, türkisfarbenen sowie hell- und royalblauen Röcken und Hemden auf. Eine Lehrperson ist in Tracht unterwegs. Vereinzelt tragen Kinder und Gäste einen Mund-Nasen-Schutz, der daran erinnert, dass die Pandemie doch noch nicht überstanden ist.

Von der unteren Altstadt bewegt sich der Umzug Richtung Freudenstein. Video: Gülpinar Günes

Im sogenannten Leid laufen vom Brugger Stadtrat Roger Brogli und Stadtschreiber Matthias Guggisberg, beide mit Frack und Zylinder, zum ersten Mal mit. Unfallbedingt und zur Schonung ist Stadtrat Reto Wettstein noch mit zwei Krücken unterwegs.

Das Leid am Rutenzug 2022 mit Stadtrat Reto Wettstein an den Krücken und rechts hinter ihm Stadtrat Roger Brogli sowie Stadtschreiber Matthias Guggisberg. Claudia Meier

Die Gastgemeinde Lupfig ist mit den Zweitklässlern, Gemeindeammann Richard Plüss, den Gemeinderäten Ivano Colomberotto, Peter Hochstrasser und Marc Freiermuth sowie Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker vertreten. Vizeammann Brigitte Huber musste arbeiten und konnte deshalb nicht am Rutenzug teilnehmen.

Erinnerungen werden geweckt

Bei einigen Zuschauerinnen und Zuschauern sind Erinnerungen an die eigene Schulzeit geweckt worden. Ein älterer Brugger berichtet vom Rutenzug 1941, als er als Kadettenmitglied beim Mittagessen dem Oberdivisionär Eugen Bircher, der damals die Festrede hielt, aufspielen durfte. Bircher habe es in Brugg so gut gefallen, dass er den ganzen Nachmittag blieb, erzählt der Senior.

Nach der diesjährigen Morgenfeier zeigen sich die Lupfiger Gäste begeistert vom Brugger Jugendfest. Ammann Richard Plüss berichtet:

«Vom Brötliexamen im Eigenamt sind wir uns das Mitlaufen zwar gewöhnt, aber das hier ist schon ein paar Nummern grösser.»

Von der Festrede von Urs Augstburger war der höchste Brugger, Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi (FDP), angetan: «Ich fand die Rede gut, weil sie einen wahren Kern hat und es um ‹meine› Gaby ging.»

Mit dem Jugendfestbrot werden die Kinder in den Spielnachmittag entlassen. Claudia Meier

Mit Genuss verzehren die Schülerinnen und Schüler nach dem offiziellen Festakt das frische Jugendfestbrot.

