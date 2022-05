Büscheliwoche Brugg: Festbeiz und Bühne laufen bis Freitagabend

Jugendfest Brugg Büscheliwoche: Warum diesmal zusätzlich am Freitagabend in der Hofstatt und Schulthess-Allee noch Festbetrieb ist Die Vorbereitungen für das Jugendfest laufen auf Hochtouren. Neu stehen Festgarnituren, Gastrobetrieb und Bühnen in der Brugger Altstadt einen Tag länger als üblich zur Verfügung. Der Stadtrat hat dafür vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Was geplant ist. Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.05.2022, 11.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Festbetrieb in der Hofstatt am Zapfenstreich 2018 in Brugg. Claudia Meier (4. Juli 2018)

Soviel vorweg: Das Brugger Jugendfest findet dieses Jahr im gewohnten Rahmen – wie vor der Coronapandemie – statt. Der Aufbau der Infrastruktur wird wieder viele Stunden in Anspruch nehmen. Damit dann am Freitag nach dem Rutenzug in der festlich geschmückten Stadt nicht schon alles wieder abgebaut und versorgt werden muss, hat sich Unternehmer und Stadtrat Reto Wettstein (FDP) etwas einfallen lassen.

Es wird eine Benefizveranstaltung für die Ukraine geben. Der Stadtrat Brugg habe dafür vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben, verkündete Regierungsmitglied Roger Brogli (parteilos) am Samstag beim Gönner-Anlass im Brugger Ferienhaus Salomonstempel in Hemberg SG. Konkret werde der Fest- und Bühnenbetrieb am Freitag in der Hofstatt und in der Schulthess-Allee verlängert. Zusagen von Bands lägen vor.

Das Programm wird in den nächsten Wochen ausgearbeitet

Das Programm für das Fest der Stadt Brugg, das unter dem Motto «We love Ukraine» steigen wird, ist noch am Entstehen. Noch werden ein, zwei Headliner und die Zusammenarbeit mit Vereinen gesucht, sagt Reto Wettstein auf Nachfrage. Andrew Bond habe für ein Kinderkonzert am Nachmittag bereits eine provisorische Zusage gemacht. Ziel sei es, einen massgeblichen Spendenbetrag zugunsten der Leidtragenden in der Ukraine zu sammeln. Der Betrag soll einer Zewo-zertifizierten Institution zukommen.

Logo Benefizanlass der Stadt Brugg für die Ukraine am 1. Juli 2022. zvg

Für «Güggeli Sternen»-Wirt Thomas Schäublin vom Bözberg, der die Festbeiz in der Brugger Hofstatt am Zapfenstreich und Jugendfest seit 2009 führt, ist klar, dass er diese Idee unterstützt. Im Wissen darum, dass es in personeller Hinsicht eine Herausforderung sein wird, sagt Schäublin:

«Wir machen überall mit, wo Traditionen gepflegt oder neue Konzepte ausprobiert werden. Die Gäste sollen einen weiteren schönen Abend in der Altstadt verbringen können.»

Logo Benefizanlass der Stadt Brugg. zvg

Was der Krieg im Osten Europas bedeutet, weiss Stadtrat Reto Wettstein aus seinem Berufsalltag, denn er arbeitet mit Programmierern aus der Ukraine zusammen. Die Kriegsnachricht von Entwickler Alex am 24. Februar hat den Brugger sehr betroffen gemacht.

Ob sich die Stadt Brugg mit einer Spende am Benefizanlass beteiligen kann, liegt in der Hand des Einwohnerrats. Eine entsprechende Botschaft wird vorbereitet. Der Entscheid wird im Juni gefällt, rechtzeitig vor dem Benefizanlass am 1. Juli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen