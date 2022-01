100 Jahre Bergsport: Rückblick auf die Geschichte des SAC Brugg

Historisch 100 Jahre Bergsport: So schaffte der SAC Brugg den Weg vom exklusiven Männerklub zu 40 Prozent Frauenanteil Ende Januar ist die Gründung des Vereins ein Jahrhundert her. Auch die regionale Bevölkerung wird im Jubiläumsjahr in die Feierlichkeiten involviert. Ein Blick zurück und in die Zukunft. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsame Ausflüge gab es schon 1947: Aber erst seit gut 40 Jahren können Frauen dem SAC Brugg auch beitreten. zvg

Es ist ein Höhepunkt in einer Reihe an «hohen Punkten». Am 27. Januar 2022 wird der Schweizer Alpen-Club (SAC) Sektion Brugg 100 Jahre alt. Diesen Anlass feiern rund 1400 Mitglieder. Begonnen hatte der Verein aber im viel kleineren Format.

Wie es in der Chronik des SAC Brugg heisst, waren die damaligen «Brugger Bergfreunde» anfänglich Teil der Sektion Lägern. 1918 zeigte sich bei der 20-köpfigen Gruppe aus der Region ein erster Wunsch zur Eigenständigkeit. Der Grund dafür war insbesondere zweckmässiger Natur:

«Die schlechten Zugverbindungen nach und von Baden verunmöglichten den Besuch der Versammlungen praktisch.»

Obwohl die Etablierung der Subsektion bereits ein Jahr später beschlossene Sache war, liess sie länger auf sich warten.

Auf dem Weg zur Belchenflue im Jahr 1920 wandern die Herren schon vor der Gründung des SAC Brugg gemeinsam. zvg

Der Verein schreibt dazu: «Die Gründung fällt in eine schwere Zeit: Wirren, Streiks, blutige Aufstände und Unterdrückungen sind in den Nachbarländern tägliche Ereignisse.»

Erst 1922 wurde schliesslich die autonome Sektion Brugg mit 93 Mitgliedern und unter der Führung des ersten Präsidenten Carl Pfrunder gegründet. Die Generalversammlung fand 1923 als «bescheidener Familienabend» statt. Drei Jahre später folgte, so die Chronik, auch die eigene Hütte: Bei einem Meter Neuschnee auf 2412 Metern weihten die Beteiligten die Gelmerhütte im Grimselgebiet BE ein.

Vier Jahre darauf kam dann eine entscheidende Änderung für die weibliche Bevölkerung in der Region. Otto Frey gründete 1930 einen in der Sektion internen Skiklub. Das Besondere dabei: Dieser nahm auch Frauen auf. Bedingung blieb jedoch, dass der Ehemann dem SAC Brugg zugehörig war.

Die Aufnahme von Frauen wurde 1970 zum dritten Mal abgelehnt

Fast 60 Jahre und acht Präsidenten lang war der Verein ein reiner Männerklub. 1935 – bevor auch die Fricktaler zur SAC Sektion Brugg dazustiessen – riefen die Frauen mit dem Schweizer Frauen-Alpen-Club (SFAC) Sektion Brugg ihren eigenen Verein ins Leben. Das Verhältnis der beiden Organisationen sei stets «kameradschaftlich» gewesen, heisst es in der Chronik.

Der Skiklub im Jahr 1945 in der Nähe dem Berghaus Arflina in Fideris. zvg

Die erste gemeinsame Bergtour gab es 1947, danach durften sich die Mitglieder des SFAC jeweils eine oder zwei Touren mit den Männern aussuchen. 1970 lehnte der Gesamtverband die Aufnahme von Frauen zum dritten Mal ab.

Obwohl der Chronik zu entnehmen ist, dass bereits ab 1971 die Idee aufkam, künftig Tourenwochen mit «leistungsfähigen Ehefrauen» durchzuführen und danach eine ganze Reihe von diesen stattfanden, dauert es fast ein weiteres Jahrzehnt, bis auch ein Beitritt in die Sektion möglich wurde. Anfang der 80er-Jahre fusionierten der SFAC Brugg und der SAC Brugg offiziell. Das 400. Mitglied der Sektion war die ehemalige SFAC-Präsidentin Helene Baldinger.

Auch wer nicht eine Frau war, hatte es lange schwer beim Beitritt in den Klub. Gemäss Vereinschronik musste die Aufnahme neuer Mitglieder streng nach Statuten erfolgen. 1932 hiess es noch:

«Der Kandidat muss mindestens 18-jährig sein und die nationale staatserhaltende Gesinnung unzweifelhaft feststehen.»

Die Gesuche prüfte der Vorstand – die Annahme bestimmte anschliessend die Mitgliederversammlung, damals 153 Personen.

Lange war die Sektion ein «exklusiver Klub», der ein gutes Netzwerk verlangte. Das Bild stammt von 1951. zvg

Im Vorfeld benötigte der Interessent jedoch ein bis zwei SAC-Mitglieder, die ihm als «Götti» zur Seite standen: «Der Götti betreute den Gast auf den ersten Sektionstouren. Wenn sich der Gast bewährte, wurde er vom Götti an der Monatsversammlung zur Aufnahme in den Verein empfohlen und von den anwesenden Mitgliedern durch Mehrheitsbeschluss in den Verein aufgenommen.»

Erst 1995 wurde das «Götti-Prinzip» abgeschafft

Selbst der heutige und vierzehnte Vereinspräsident Alois Wyss wurde vor 21 Jahren – beim ersten Versuch, Teil des SAC zu werden – abgewiesen, wie er gegenüber der Wochenzeitung «General-Anzeiger» verriet. Damals sei die Sektion ein ziemlich exklusiver Klub gewesen, heute sei das komplett anders. Inzwischen habe man Mitglieder in allen Alterskategorien und einen Frauenanteil von 40 Prozent.

Tagespräsident Hans-Ulrich Fehlmann (ganz links) stellt Anfang 2020 die neuen Vorstandsmitglieder vor (von links): Annika Breu (Aktuarin), Alois Wyss (Präsident), Roland Jakob (Kletteranlage Blockchäfer) und Werner Jenni (Vizepräsident). Hans Christof Wagner (19. Januar 2020)

Das «Götti-Prinzip» wurde 1995 abgeschafft. Über den Beitritt bestimmte weiterhin die Monatsversammlung, erst seit 1998 liegt diese Kompetenz beim Vorstand.

Für die Öffentlichkeit schuf der SAC Brugg in der Region so einige Angebote. Unter anderem eröffnete er mit dem «Dägerli» 1990 eine der ersten Kletterwände in der Nordwestschweiz. 2014 übernahm der Verein den Boulderraum des Sportgeschäfts Arcta in der Brugger Altstadt und führte ihn unter dem Namen «Gravity». Fünf Jahre später folgte dann der grosse Zusammenschluss: Aus dem «Dägerli» und «Gravity» wurde die neue Kletterhalle «Blockchäfer» in Unterwindisch. Seit dem 1. September 2020 ist diese in Betrieb.

Am Freitag wird nun die 100. Generalversammlung des SAC Brugg begangen. Wohl etwas weniger glamourös als geplant. Der Anlass finde zwar physisch, aber wegen der Pandemie in abgespeckter Variante statt, etwa ohne Medien und Apéro, erklärt Max Schärli. Mit 60 Teilnehmenden rechnet der Sprecher der Sektion.

Die Tour am 16. März ist auch für Anfänger geeignet

Im Zeichen der Festlichkeiten hat der Verein ein grösseres Jubiläumsprogramm über das ganze Jahr hinweg zusammengestellt. Unter dem Namen «Top25» soll in jedem Kanton der höchste Punkt – nicht immer ist es ein Berggipfel, wie es auf der Website heisst – bestiegen werden. Höhenmeter mässig liegen die Touren zwischen den 518 Metern des Grenzsteins bei Monniaz GE und den 4634 Metern der Dufourspitze VS. Bereits am 6. Januar fand mit dem Besteigen der Hasenmatt im Jura der Auftakt zu dieser Reihe statt.

Die SAC Sektion Brugg stieg gemeinsam mit dem Lichtkünstler Gerry Hofstetter zur Gelmerhütte hoch: Diese vertritt den Kanton Aargau im Jubiläumsprojekt «Hütten im Alpenglühn». AZ Und hoch geht`s AZ Strenger Aufstieg über den Lungenstutz zur Gelmerhütte hoch AZ SAC-ler machen Pause im aufsteigenden Nebel AZ Rotes Schlusslich in der Geröllwüste oberhalb des Gemersees AZ Sitzen, staunen, frieren AZ Lichtkünstler Gerry Hofstetter (hinten) und SAC-Brugg Präsident Heinz Frei (Mitte) freuen sich über die spannenden Spiegelungen auf dem Gelmersee AZ Hüttenwart Peter Schläppi begrüsst die Truppe mit gesüsstem Tee AZ Grosses Umpacken des Beleuchtungsmaterials am Ufer des Gelmersees AZ Gerry Hofstetter führt den Zug an AZ Fotoshooting auf einer Felsplatte auf dem Gelmersee AZ Es ist völlig finster geworden, nur das Hüttendach glüht vor Patriotismus AZ Die Wandertruppe auf dem Gelmersee AZ Die Gelmerhütte in ungewohnten Farben AZ Die Sherpas der SAC-Sektion Brugg sind bereit zum Abmarsch AZ DIe letzten Meter vor der Hütte AZ Die Gelmerhütte des SAC Brugg hatte bereits 1935 Bergheu durch Matratzen ersetzt - und sorgte damit für Unmut im Zentralverband AZ Die Gelmerbahn steigt innert 12 Minuten auf 1860 Meter über Meer AZ Der Tag bricht an, die Hütte scheint zu brennen AZ Das Blumensujet kontrastiert mit dem Nachtblau AZ Bitte einsteigen in die steilste Standseilbahn der Welt, die Gelmerbahn AZ Beleuchtung zur Ehre des 150-Jahr Jubiläum des Schweizerischen Alpenclubs AZ Beleuchtetes Dach der Gelmerhütte in der blauen Stunde AZ Alles Gelmer, See, Hörner, Hütte AZ 150 Jahre SAC, gezeigt am frühen Morgen AZ Abstrakte Muster AZ

Übrigens: Auch Nicht-Mitglieder des SAC können sich gemäss Max Schärli teilweise an diesen Ausflügen beteiligen.

Wichtig sei die richtige Selbsteinschätzung, ob man sich der Tour gewachsen fühle. Im Jubiläumsprogramm gibt es laut Schärli auch Angaben zu den Schwierigkeitsgraden. Im Austausch mit dem Tourenleiter werde dann geprüft, ob eine Teilnahme möglich ist. Für Anfänger geeignet, so der Sprecher des SAC Sektion Brugg, sei etwa die Strecke am 16. März. Dort gilt es, Les Arales, den höchsten Punkt im Kanton Genf, zu erreichen.

Für alle, die weniger in der Höhe, aber ebenfalls sportlich unterwegs sind, wartet am 11. Juni eine weitere Gelegenheit, mit dem Verein zu feiern. Dann findet ein polysportiver Tag – von der geologischen Themenwanderung bis zum Slackline-Contest – mit der regionalen Bevölkerung statt. Die Informationen dazu sind auf der Website des SAC Brugg unter www.sac-brugg.ch aufgeschaltet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen