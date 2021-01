Interview mit Ueli Graf Ist der frühere Gefängnisdirektor als Gemeindeammann im Milizsystem gefangen? Gemeindeammann Ueli Graf von Mülligen wollte eigentlich Ende Jahr aufhören, wird aber im Herbst als Gemeinderat nochmals kandidieren. Der 72-Jährige spricht über Parallelen zur Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Vakanzen bei der Gemeinde, eine mögliche Fusion des Walddorfs an der Reuss sowie seine aktuelle Weiterbildung. Claudia Meier 30.01.2021, 05.00 Uhr

Ueli Graf ist ehemaliger Direktor der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf und seit knapp sechs Jahren Gemeindeammann von Mülligen. Britta Gut (27. Januar 2021)

Die Gemeinde Mülligen steht vor grossen Herausforderungen: Mit Rudolf Bachmann und Samuel Baldinger reichten gleich zwei Gemeinderäte ihren Rücktritt per Ende 2020 ein. Gemeinderätin Patricia Gwerder wird per Ende März nach etwas mehr als einem Jahr demissionieren, weil sie aus Mülligen wegzieht. Wir haben deshalb mit Gemeindeammann Ueli Graf gesprochen.

Was ist einfacher: ein Gefängnis zu leiten oder eine Gemeinde mit knapp 1100 Einwohnern und Vakanzen im Gemeinderat?

Ueli Graf: Beides ist nicht einfach, sondern komplex. Die Belastung in einem Gefängnis ist grösser als in einer Gemeinde, aber die Unberechenbarkeit des Geschehens viel kleiner. In der Gemeinde ist es umgekehrt. Hier stellen sich andere Fragen. Es ist unberechenbarer, wie ich in einem Prozess zu einem Entscheid respektive zu einer Mehrheit komme. Das wiederum ist aufgrund der Strukturen in einem Gefängnis einfacher.

Was ist vergleichbar?

In beiden Fällen muss man dafür sorgen, dass die Leute gleich behandelt werden, dass Gerechtigkeit herrscht und das Wohlbefinden nach Möglichkeit gut ist.

Der Weg zum Ziel unterscheidet sich aber.

Von der Rolle her habe ich als Gefängnisdirektor direkten Zugriff auf die Gefangenen und das Personal. Als Gemeindeammann habe ich eine Stimme in einem Gremium und bin ein Moderator. Wirklich schwierig sind viele Wechsel im Team. Im Gefängnis hatte ich ein seit vielen Jahren gut eingespieltes Team, während ich in Mülligen viele Wechsel in der Verwaltung und im Gemeinderat erlebe. Jede Rochade bedeutet ein Neuanfang. In meiner Amtszeit habe ich gesehen, dass neue Gemeinderäte etwa ein Jahr Einarbeitungszeit brauchen, bis sie operativ tätig sein können.

Momentan sind Sie sowohl in der Verwaltung wie im Gemeinderat mit Rochaden konfrontiert.

Ja, Gemeindeschreiberin Bianca Eichenberger tritt ihre neue Stelle in Mülligen am 1. Februar an. Die bisherige Stelleninhaberin wechselt auf den 1. März nach Lupfig. Ich bin seit Juli 2015 Gemeindeammann und hatte bisher neun Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. In dieser Zeit waren wir nur während zweier Jahre vollzählig. Sonst waren wir immer zu viert oder zu dritt.

Welches war – trotz der grossen Arbeitsbelastung – bisher für Sie das schönste Erlebnis als Gemeindeammann?

Der Höhepunkt war, dass wir für 21 Jahre mit der Firma Holcim einen Vertrag über die Entschädigung für den Kiesabbau abschliessen konnten. Das war ein fünfjähriger Prozess, der mich seit dem Amtsantritt begleitet hat. Mit diesem grossen Geschäft sind die Finanzen für absehbare Zeit gesichert und das strukturelle Defizit ist behoben. Dadurch hat die Gemeinde nun in finanzieller Hinsicht einen gewissen Spielraum.

Die Bevölkerung machte Druck, mit der Holcim besser zu verhandeln.

Wir haben einen Prozess aufgegleist, so dass wir die Exponenten, die das zu Recht gefordert hatten, bei der Verhandlung mit der Holcim einbeziehen konnten. So kamen wir zu einer guten Lösung.

Aktuell hat Mülligen einen budgetlosen Zustand und die Jahresrechnung 2019 ist auch noch nicht genehmigt, weil das Stimmvolk letztes Jahr nicht abstimmen konnte. Auf den 5. März hat der Gemeinderat nun eine ausserordentliche Gemeindeversammlung angesetzt. Was steht an?

Wir sind zuversichtlich, dass wir die Gmeind durchführen können. Unser Schutzkonzept haben wir an einer Orientierungsveranstaltung im Oktober getestet. Der Steuerfuss bleibt bei 109%. Zur Abstimmung kommt unter anderem ein Baukredit über 1,8 Millionen Franken für den Kindergarten-Neubau und mit dem neuen Musikschulreglement wollen wir den Kostenanteil der Gemeinde auf 50% erhöhen.

Die Visualisierung zeigt den geplanten neuen Kindergarten in Mülligen. zvg/Schatzmann AG

Am 7. März finden Ersatzwahlen statt: Drei Gemeinderäte sind gesucht, mit Franziska Näf hat sich eine Kandidatin angemeldet. Warum ist es meistens schwierig, neue Mitglieder zu finden?

Ich möchte vorwegnehmen, dass wir nur dank der Aufhebung der Schulpflege per Ende Jahr überhaupt eine Kandidatin haben. Franziska Näf ist derzeit Schulpflegepräsidentin und würde im Gemeinderat das Schulressort übernehmen. Dann zu den Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche: Das Amt ist anspruchsvoll, das Anforderungsprofil, das die Gemeindeammännervereinigung auf ihrer Website publiziert hat, entspricht der Realität. Dass wir ständige Wechsel haben, animiert valable Kandidaten kaum. Aus Gesprächen weiss ich, dass es genügend Leute gibt, die für das Amt geeignet wären. Sie stellen sich aber oft die Frage: Kann und will ich so viel Zeit für das Gemeinwohl einsetzen? Und dann gibt es auch diejenigen, die sich ein solches Amt nicht zutrauen oder sich nicht exponieren wollen.

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst werden Sie nur noch als Gemeinderat, aber nicht mehr als Ammann kandidieren. Warum?

Ich werde im Juni 73 Jahre alt und wollte eigentlich Ende Jahr aus dem Gemeinderat ausscheiden. Nachdem der Gemeinderat auseinandergefallen ist, kam ich zum Schluss, dass ich Ende Amtsperiode nicht auch noch gehen und Vizeammann Stefan Hänni hängen lassen kann. Ich will einen guten Übergang ermöglichen zu Hänni als Gemeindeammann. Er ist immerhin schon seit 2016 dabei und im Gremium der einzige Mülliger. Ich bin ein Zugezogener und die drei, die schon gegangen sind oder noch ausscheiden, sind ebenfalls Zugezogene. Das ist eine spezielle Situation.

Fühlen Sie sich als ehemaliger Gefängnisdirektor manchmal im Milizsystem gefangen?

Ich fühle mich verpflichtet und bin nicht einer, der einfach aus einer Übung rausgeht. Wenn ich nicht mehr dabei bin, will ich, dass der Gemeinderat einigermassen gut funktioniert. Gefangen fühle ich mich nicht, ich hätte ja das Handtuch werfen können.

Ueli Graf gab der AZ im Juni 2015 kurz vor seinem Amtsantritt als Ammann Auskunft für ein Porträt.

Matthias Hausherr/BRU

Haben Sie es je bereut, dass Sie Gemeindeammann wurden?

Nein, ich habe sehr viel Interessantes gelernt. Man setzt sich mit Themen auseinander, mit denen man sonst kaum zu tun gehabt hätte, und hält sich geistig fit. Im Milizsystem sind wir allerdings schon auch gefordert, damit die sehr gut ausgebildeten Verwaltungsangestellten zeitgemässe Arbeitsbedingungen haben.

Was bedeuten die Vakanzen im Gemeinderat für die Arbeitsbelastung der verbleibenden Mitglieder?

Ich habe mich schon mit allen Ressorts beschäftigt, die wir im Gemeinderat betreuen. Stefan Hänni und ich kümmern uns derzeit um vier Ressorts. Wenn Kollegin Patricia Gwerder wegzieht, müssen wir ihre Aufgaben auch neu verteilen. Das ist nun einfach so. Für die Gemeinde stehe ich jeden Tag ein paar Stunden im Einsatz. Wir sind teilweise auch operativ tätig.

Wäre es nicht besser, Mülligen würde sich nach einem Fusionspartner umsehen?

Diese Frage ist sehr berechtigt. Eine Gemeinde, die ihre Regierung – egal aus welchem Grund – nicht bestellen kann, sollte fusionieren. Ich persönlich stehe einer Fusion positiv gegenüber, aber sage das als Zugezogener.

Luftaufnahme vom Dorf Mülligen an einem Abend im Juli 2016.

zvg/Max Gessler

Wer käme dafür in Frage? Aufgrund der geografischen Lage von Mülligen und der Bezirksgrenze in der Reuss ist der Fall nicht so klar.

Für uns kommt Birmenstorf in Frage, obwohl die Reuss die religiöse und Bezirksgrenze bedeutet. Die beiden Gemeinden liegen am nächsten beieinander. Eine Alternative wären die Gemeinden im Birrfeld.

Die Gemeinde Windisch ist keine Option?

Theoretisch schon. Windisch hat einen relativ hohen Steuerfuss. Finanziell wäre Mülligen eine interessante Braut mit unserem tieferen Steuerfuss und dem Geld von der Holcim.

Fanden denn schon Gespräche statt mit der Gemeinde Birmenstorf?

Im unverbindlichen Rahmen, als man noch bei einem Glas Wein zusammenstehen konnte, haben wir eine Fusion auch schon thematisiert. Formell fanden aber keine entsprechenden Gespräche statt.

Müsste der Gemeinderat dieses Thema nicht einmal angehen?

Vor der Coronapandemie organisierten wir zweimal im Jahr einen runden Tisch mit der Bevölkerung in einem Restaurant. Bei dieser Gelegenheit ist das Wort Fusion auch schon gefallen. Ich denke, aufgrund des erneuten Mangels an Gemeinderatskandidaten ist es sicher ein Thema, das wir im Gemeinderat anschauen müssen. Allenfalls könnten wir dazu mal eine Bevölkerungsumfrage durchführen.

Kiesgrube, Lastwagenlärm, Abfall auf dem Reussparkplatz, Geruch von der Asphaltfirma Biturit AG: Die Bevölkerung macht ihrem Unmut über die störenden Faktoren im Dorf immer wieder Luft. Wie beurteilen Sie die Lebensqualität?

Ich bin der Meinung, dass wir in Mülligen eine hohe Lebensqualität haben. Es ist das Recht der Bevölkerung, sich zu wehren, wenn ihr etwas nicht passt. Der Aargau will nun mal bauen, seien es Umfahrungsstrassen oder Wohnungen. Und wir haben erstklassigen Kies im Birrfeld, den man nicht mit Heissluftballonen transportieren kann. Ich sage auch immer, die Mülliger wurden nie gezwungen, den Kiesabbau oder die Biturit mit der Belagsherstellung zu erlauben. Es gab Baubewilligungsverfahren und die Gemeinde erhält Entschädigungen. Auf dem Reussparkplatz, der auf Windischer Boden liegt, sammelt unser Bauamt jede Woche viel Abfall zusammen. Wir machen das, weil wir den Platz zum Naherholungsgebiet an der Reuss nicht schliessen wollen.

Die heutigen Kiesreserven sind bald erschöpft, die Holcim plant deshalb eine Erweiterung. Michael Hunziker (7. Mai 2020)

Sie sind bekannt dafür, dass Sie transparent kommunizieren und Probleme schon früh ansprechen. Sind Sie damit immer gut gefahren?

Ja, sehr sogar. Auch an der Gemeindeversammlung fördere ich eine Diskussion eher, als dass ich sie abstelle. Jeder kann so lange reden, wie er will. Ich freue mich über jede Diskussion, das ist ein hoher Wert in unserer Urdemokratie und spannend.

Fühlen Sie sich nie persönlich angegriffen?

Nein. Ich habe eine Funktion und bin sehr anständig mit den Leuten, lasse sie ausreden. Das kommt auch so zurück. Es gab noch nie eine Entgleisung an einer Versammlung. Klar wird es manchmal laut und emotional, aber das gehört doch dazu.

Im Jahr 2015 sagten Sie gegenüber der AZ: «Das Eingesperrtsein schadet dem Menschen grundsätzlich.» Jetzt während der Coronapandemie sind wir fast alle eingesperrt. Wir erleben Sie die aktuelle Situation?

Diesen Satz unterschreibe ich immer noch. Das gilt auch für die Coronakrise. Ich würde allerdings die Gefängnissituation nicht mit der aktuellen Lage vergleichen. Schon die Rechtsgrundlage und das Verschulden sind anders. Die seelische, geistige und körperliche Gesundheit ist durch die derzeitigen Restriktionen sicher tangiert. Meine Frau und ich kommen mit den Einschränkungen relativ gut zurecht, ausser, dass wir auch darunter leiden, dass wir unsere Kinder und Enkelkinder nicht sehen können. Der Gemeinderat und die Kommissionen halten die Sitzungen über Videokonferenzen ab. Dank unserer Gemeindeschreiberin haben wir die Akten auf einer Cloud. Die fehlenden Begegnungen schränken das Dorfleben leider ein.

Falls Sie die Wiederwahl schaffen, möchten Sie im Lauf der nächsten Amtsperiode zurücktreten. Werden Sie Mülligen dennoch treu bleiben, wenn Sie nicht mehr im Gemeinderat sind?

Meine Frau und ich blieben mit der Familie nie lange am gleichen Ort. Der Wohnort richtete sich nach meinem Arbeitsort. Wir lebten schon in den Kantonen Luzern und Zürich und werden erneut entscheiden, was wir dann machen. Grundsätzlich haben wir zwei Optionen: Wir haben ein Bauernhaus in Frankreich, im Burgund, und eine Wohnung im Wallis. Ich kann mir beide Orte vorstellen.

Im 2015 sagten Sie, dass Sie nach Ihrer Pensionierung eigentlich als Hundeinstruktor arbeiten wollten. Ist das noch ein Thema?

Ich bin Hundeinstruktor, habe aber nur wenige Stunden unterrichtet. Das Amt als Gemeindeammann füllt mich schon ziemlich aus. Mit meinem Hund verbringe ich hobbymässig viel Zeit. Ich bin noch Präsident der Stiftung für das Wohl des Hundes. Aktuell beschäftige ich mich auch noch mit Lesen und Schreiben. Ich absolviere ein Fernstudium in Hamburg.

Was ist darunter zu verstehen?

Während fünf Semester absolviere ich eine Romanwerkstatt. Jeden Monat muss ich aufgrund einer literarischen Fragestellung eine Aufgabe lösen. Eine Schriftstellerin in Berlin korrigiert meine Texte und gibt mir eine Rückmeldung.

Schreiben Sie ein Buch?

Das Ziel ist es, ein Buch zu schreiben. Doch in erster Linie muss ich die Aufgaben machen und die sind ziemlich anspruchsvoll. Dann merkt man, wie schwierig die Schreiberei ist. Momentan bin ich im dritten Semester, habe also Halbzeit. Falls ich es schaffe, würde es einen Roman geben mit autobiografischen Zügen.