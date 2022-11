Windisch: CEO Markus Kohli von Knecht Reisen im Interview

Interview «Die Leute verreisen länger und geben mehr aus, etwa für Businessclass»: CEO von Knecht Reisen zur aktuellen Nachfrage Markus Kohli (48) ist seit dem 1. September 2021 Chef beim schweizweit bekannten Fernreisespezialisten. Im Interview vor der Ferienmesse im Windischer Reisezentrum spricht er auch über seinen letzten Reisehöhepunkt, Nachhaltigkeit und Nischenmärkte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Markus Kohli ist seit dem 1. September 2021 CEO von Knecht Reisen. Sandra Ardizzone

Noch ist es relativ ruhig im Eingangsbereich des Reisezentrums an der Schwimmbadstrasse in Windisch. CEO Markus Kohli empfängt die AZ in seinem Büro im zweiten Stock zum Interview. Am Samstag, 5. November, werden sich an der Ferienmesse mehr als 70 Aussteller aus aller Welt in den grossen Hallen am Hauptsitz von Knecht Reisen präsentieren.

Was war dieses Jahr Ihr persönliches Ferienhighlight?

Markus Kohli: Für mich ist jede Reise etwas Besonderes. Ich bin auch während der ganzen Coronapandemie immer gereist. Ein Höhepunkt war sicher Südafrika im vergangenen Juni. Ich habe eine malariafreie Region im Norden des Landes besucht, mit Nationalparks, privaten Game-Reserves und einem sehr schönen Öko-Camp, das in die Landschaft mit den vielen Tieren integriert ist.

Stehen bis Ende Jahr noch weitere Reisen an?

Ja, ich werde noch auf die Malediven fliegen. Ich freue mich sehr darauf, drei Hotels zu besuchen sowie zu tauchen und zu schnorcheln. Privat bin ich auch gerne und oft unterwegs. Das ist mit ein Grund, warum ich mich für diese Branche entschieden habe.

Sie sind seit dem 1. September 2021 CEO von Knecht Reisen. Haben Sie sich gut eingelebt?

Ja, sehr, und ich wurde auch gut aufgenommen. Es war ein idealer Zeitpunkt im vergangenen Herbst für den Start. Ich sagte meinen Mitarbeitenden damals, dass wir die Talsohle wohl erreicht haben. Wir hatten dann zwar noch kurze Dämpfer mit Omikron, aber danach ging es zum Glück wirklich steil aufwärts. Unsere Spezialisten und kompetenten Mitarbeitenden konnten wieder eine Destination nach der anderen betreuen.

Mit Australien und Neuseeland brauchte es noch Geduld.

Genau, aber seit Februar und April können auch diese Länder wieder bereist werden. Und wir haben noch immer Destinationen, wo die Regulatorien erst jetzt gelockert werden, sodass man nicht mehr testen oder impfen muss. Vereinzelt gilt noch die Maskenpflicht in Flugzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch für unsere Mitarbeitenden erfreulich, wenn sie sehen, dass die Entwicklung positiv ist. Sie mussten lange mit der grossen Unsicherheit zurechtkommen.

Wie steht es aktuell um die Reiselust der Kundschaft?

Wir sind noch nicht ganz auf dem Vor-Corona-Niveau. Wir spüren nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung bei Leuten über 75 Jahren, die früher sonst viel gereist sind. Dann gibt es auch Personen, die gesundheitlich angeschlagen und deshalb noch vorsichtig sind. Die Mehrheit der Bevölkerung hat dieses Jahr angefangen, wieder normale Reisepläne zu schmieden, und plant jetzt auch wieder längerfristig.

Sie sind Fernreisespezialist in einem höheren Preissegment. Verreisen die Kundinnen und Kunden nach der Pandemie bewusster und gönnen sich allenfalls auch mehr Luxus?

Ja, das haben wir definitiv beobachtet. Die Leute verreisen eher länger und geben mehr aus, etwa für eine schönere Zimmerkategorie, und fliegen eher Businessclass. Wir haben jetzt noch Stammkunden, die nach drei Jahren ihre erste Reise planen.

Gleichzeitig bahnt sich bereits die nächste Krise an. Die Preise steigen, die Energie wird knapp.

Im Tourismus sind wir sehr krisenerprobt. Stark betroffen ist momentan vor allem unser Osteuropa-Spezialist Kira, wo wir sehr von den Geschehnissen im Ausland abhängig sind. Steigende Rohstoffpreise und die drohende Rezession sind weitere Herausforderungen. Ich hoffe, dass es uns in der Schweiz dank der starken Währung nicht so hart treffen wird. Flüge werden zum Teil teurer. Deshalb wäre es wichtig, dass man frühzeitig bucht.

Zur Person: Markus Kohli Der 48-Jährige erlangte nach dem Wirtschaftsgymnasium das eidgenössische Diplom als Tourismusfachmann an der Höheren Fachschule für Tourismus (IST) in Zürich. 2003 trat Markus Kohli als stellvertretender Geschäftsführer bei der Zingg Event & Travel in Langnau am Albis ein. Im Mai 2005 begann er bei TUI Suisse, wo er 16 Jahre lang in verschiedenen Funktionen tätig war. In dieser Zeit schloss er ein MBA mit Spezialisierung Tourismus und Freizeit ab. Zwischen 2011 und 2016 arbeitete Kohli parallel in einem Zehn-Prozent-Pensum als «Tourism Consultant Development Services» für die Switzerland Global Enterprise in Zürich, also quasi im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft. Seit September 2021 ist Kohli CEO bei Knecht Reisen. Der Vater eines sechsjährigen Sohns lebt in Zürich.

Ist man denn jetzt zu spät dran, wenn man im Frühling nach Japan reisen möchte?

Viele Leute buchen noch immer sehr kurzfristig, was zum Teil zur Verknappung eines Angebots führen kann. Japan war lange Zeit zu. Viele Kunden orientierten sich deshalb anders. Da kann es schon vorkommen, dass nun zur Kirschblütenzeit vereinzelt Angebote bereits knapp sind. Wir sehen das beispielsweise auch in den USA und Kanada. Wer dort im kommenden Frühsommer mit dem Auto oder Camper herumreisen möchte, sollte jetzt planen und buchen.

Wie steht es um die Nachhaltigkeit bei Knecht Reisen?

Dieses Thema beschäftigt uns stark. Da schauen wir auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an den Destinationen. Wir haben verschiedene Hotels und Lodges im Angebot mit entsprechenden Zertifikaten. Neben den Angeboten von «myclimate» beobachten wir natürlich auch, welche Fluggesellschaften mit nachhaltigem Brennstoff vorwärtsmachen. Swiss ist da federführend. Da sind wir stark von den Anbietern abhängig und es ist auch noch nicht alles möglich. Bei Mietfahrzeugen etwa ist es schwierig mit Elektrofahrzeugen, wenn man sich in einem Land nicht gut auskennt und lange Strecken fahren muss. Wir werden uns in Zukunft vermehrt überlegen, welche Angebote wir unserer Kundschaft machen können.

Wie wirkt sich das Klimabewusstsein auf die Wahl der Reisedestination aus?

Wir beobachten vereinzelt bei der jüngeren Kundschaft oder bei Studierenden, dass weniger in Fernreisen investiert wird. Grundsätzlich ist es sicher so, dass die Leute bewusster reisen.

Am Samstag findet die Ferienmesse im Reisezentrum in Windisch statt. Wie viele Besucherinnen und Besucher erwarten Sie?

Das ist schwierig zu sagen, vielleicht etwa 1000 Gäste. Die Aussteller der «Reisewelten 2022» werden sich über die beiden grossen Hallen verteilen. Wir empfehlen den Leuten, sich anzumelden. Insbesondere für die vielen Fachvorträge, wo es noch freie Plätze gibt. Beliebt sind unter anderem Südafrika, Botswana, Costa Rica, Australien/Neuseeland sowie USA/Kanada. Schon gut gebucht sind die Termine in unseren Beratungsloungen.

Wer sich für mehrere Destinationen interessiert, muss sich die sieben Stunden von 10 bis 17 Uhr gut einteilen.

Tatsächlich gibt es Kundinnen und Kunden, die den ganzen Tag für verschiedene Präsentationen bei uns durchbuchen. In der Vergangenheit wurde die Messe auch schon auf zwei Tage angesetzt. Wir haben jetzt aber beschlossen, dass wir es vorerst noch bei einem Tag belassen. Am Vortag machen wir aber einen Schulungstag für die Mitarbeitenden unserer eigenen und unserer Partner-Reisebüros.

Wie viele Mitarbeitende zählt die Gruppe von Knecht Reisen aktuell?

Wir haben rund 150 Angestellte.

Wie viele waren es bei Ihrem Start?

Etwa 140. Wir sind jetzt laufend am Wachsen und es gab einige Wechsel.

Bilden Sie auch wieder Lernende aus?

Ja, vier KV-Lernende sind im Sommer bei uns gestartet. Zudem haben wir zwei Praktikanten und sieben Quereinsteigende im Alter von 20 bis 40 Jahren mit einem eigenen Ausbildungsprogramm. Auch wir spüren den Fachkräftemangel und sind auf motivierte und kompetente Mitarbeitende angewiesen.

Das Reisezentrum Knecht in Windisch befindet sich an der Grenze zur Gemeinde Hausen. zvg

Knecht Reisen hat vor dem Umbau den Neumarkt in Brugg verlassen und ist nach Windisch gezügelt. Werden Sie im Stadtzentrum kein Reisebüro mehr betreiben?

Wir prüfen immer wieder Möglichkeiten für neue Standorte und halten wirklich auch am Vertrieb durch unsere Reisebüros fest. Wir sind überzeugt, dass ganz viele Kunden das Erlebnis, den Kontakt und die Sicherheit schätzen, die unsere Reisebüros ihnen bieten können. Auch die Komplexität von Buchungen spricht für eine persönliche Beratung. Vertrauensvolle Beziehungen haben einen hohen Stellenwert. Wir bieten auch Videoberatungen an.

Sie haben 17 Knecht-Filialen und eine von Glur Reisen. Bleibt das so?

Wir würden gerne expandieren. Konkret ist aber noch nichts entschieden.

Was kann die Kundschaft im kommenden Jahr von Knecht Reisen erwarten?

Wir werden weiterhin in die Digitalisierung investieren und überprüfen derzeit unser System grundsätzlich. Es geht auch um die Online-Verfügbarkeit, digitalisierte Offerten und tagesaktuelle Preise, um noch schneller Angebote machen zu können. Hinzu kommen für uns immer wieder Nischenmärkte. Wir wachsen stark bei den Sportreisen: Golf und Fussball, aber auch im Bereich American Sports mit Football und Basketball.

Organisieren Sie auch Reisen an die Fussballweltmeisterschaft in Katar?

Ja, wir haben eine Gruppe, die Roger Geissberger, Verwaltungsratsvorsitzender der Knecht-Reisegruppe, begleiten wird. Die Nachfrage für die WM ist wie bei allen Anbietern allerdings nicht so gross.

Blicken Sie optimistisch ins nächste Jahr?

Ja. Ich wünsche uns allen, dass wir 2023 wieder ein möglichst normales Jahr erleben und unbeschwert schöne Reisen geniessen dürfen.

