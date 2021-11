Informationsanlass Sichere Wasserversorgung: Die Mülliger planen ein Jahrhundertwerk 173'000 Franken soll die Planung der künftigen Wasserversorgung kosten. Am 26. November wird das Stimmvolk an der Gmeind über den Kredit entscheiden. Was für das Geld geplant werden soll, erläuterten Ammann Ueli Graf und Martin Schibli vom Ingenieurbüro. Dieter Minder 05.11.2021, 18.57 Uhr

Das blaue Band oben ist die Reuss, das blaue längliche Rechteck (rechts) markiert die Schutzzonen um die Quelle Giessen. Das blaue Rechteck (links) zeigt die Quelle mit Schutzzonen der Gemeinde Windisch. Diese Quelle ist vom Projekt der Gemeinde Mülligen nicht betroffen. zvg

«Die Wasserversorgung ist ein Jahrhundertwerk», begrüsste Gemeindeammann Ueli Graf rund 70 Personen am Donnerstagabend an der Informationsveranstaltung in Mülligen. Das bestehende Reservoir wurde vor über 100 Jahren gebaut. Mit dem neuen Konzept, so Graf, «Soll die Wasserversorgung für die nächsten 100 Jahre nachhaltig sichergestellt werden».