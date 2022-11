Brugger entwickeln viermal schnellere Ladelösung für E-Fahrzeuge

Industrie Nach zwei Minuten sticht das Schiff wieder in See: Mit diesem Brugger System sind E-Fahrzeuge viermal schneller geladen Mit dem Megawatt-Charger hat die Kabelherstellerin Brugg eConnect AG eine neue Schnellladelösung für die Industrie geschaffen. Doch ist das Produkt im Hinblick auf eine drohende Energiemangellage und steigende Strompreise überhaupt gefragt? Maja Reznicek Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Lösung für die Industrie: CEO Patrick Kern (links) und Produktmanager Olivier Sakhri stellen den neuen Megawatt-Charger vor. Bild: zvg

Für einen Kaffee reicht es nicht mehr. Den könne man sich bei den bisherigen Ladesystemen der Brugg eConnect AG in der Wartezeit noch holen, erklärt CEO Patrick Kern. In acht bis zehn Minuten laden sie Elektroautos zu 80 Prozent auf. Bis zu viermal schneller ist die neuste Entwicklung der Kabelherstellerin mit Hauptsitz in Brugg.

Zwar sei die Ladedauer jeweils vom spezifischen Elektrofahrzeug abhängig, führt Olivier Sakhri aus. Trotzdem kann der Produktmanager beispielhaft sagen:

«Benötigte ein E-Schiff bisher acht Minuten, braucht es mit dem Megawatt-Charger vielleicht noch zwei Minuten.»

Für Brugg eConnect ist die Schnellladelösung ein Meilenstein.

Die E-Mobilität gehört zu einem von drei Geschäftssegmenten der Brugg eConnect AG. Bild: zvg

«Wir übernehmen damit europaweit eine Vorreiterrolle», sagt Kern. Um den privaten Tesla mit Strom zu versorgen, ist das neue Produkt aber nicht gedacht. Es handle sich um eine Lösung für die Industrie.

So soll das «Megawatt Charging System» (MCS) bei Landwirtschafts- und Baufahrzeugen, Lastwagen und E-Schiffen zum Einsatz kommen.

«Es war eine Phase voller Trial-and-Error»

Das neue System hat Brugg eConnect gemeinsam mit dem Engineering-Konzern Cavotec entwickelt. Gestartet sei man im Oktober 2021, erklärt Olivier Sakhri. «Es war eine Phase voller Trial-and-Error», fügt Patrick Kern an. Bestandteile des MCS sind neben Kabel und Stecker ein Kühlsystem. Letzteres ist laut dem Produktmanager zwingend notwendig:

«So kann eine Leistung in dieser Grössenordnung überhaupt erst erbracht werden.»

Zum Vergleich: Fliesst beim Megawatt-Charger eine Stromstärke von 3000 Ampere, fliegt eine gängige Sicherung für eine Steckdose in einem Schweizer Haushalt bereits bei über 13 Ampere raus. Dies hält die Axpo Holding AG auf ihrer Website fest.

Der Megawatt-Charging-Stecker und das Kabel ermöglichen Ladeströme von 3000 Ampere. Bild: zvg

Ende Oktober – rund ein Jahr später – konnte der Prototyp des MCS erfolgreich getestet werden. Acht bis zehn Wochen soll die Herstellung später in der Serienproduktion dauern. Dies sei auch abhängig vom Markt, sagt Sakhri: «Aktuell ist beispielsweise wegen Lieferengpässen die Anschaffung der Kühlgeräte problematisch.» Kosten wird die Schnellladelösung final zirka 50’000 Franken.

Doch ist das neue Produkt in Anbetracht von drohender Energiemangellage und steigender Strompreise überhaupt gefragt?

Rund 3,6 Millionen Elektroautos werden angestrebt

Auf diese Frage haben Patrick Kern und Olivier Sakhri eine klare Antwort: «Wir merken keinen Einbruch bei der Nachfrage.» Gemäss der Internationalen Energieagentur habe sich der globale Verkauf an Elektroautos im letzten Jahr verdoppelt.

Brugg eConnect merke dies direkt: 2020 vertrieb das Unternehmen laut Kern 20 Kilometer ihres Schnellladesystems, ein Jahr darauf 120 Kilometer und 2022 werden es 260 Kilometer sein. «Bis 2025 planen wir 480 Kilometer», fügt der CEO an. Umsatztechnisch könne man sich dieses Jahr von 25 (2021) auf 35 Millionen Franken steigern.

Der Kabel-Herstellerin Brugg Group entwickelte ein High-Speed-Kabel für Elektroautos in einer Zeit, in der alle vom Stromsparen sprechen. Tele M1

Zudem unterstreichen die beiden Unternehmensvertreter, dass in der Vision der «Klimaneutralen Schweiz 2050» rund 3,6 Millionen Elektroautos angestrebt würden. Das wäre mehr als das 32-fache vom heutigen Wert: Momentan sind, so schreibt das Bundesamt für Statistik, 110’700 dieses Fahrzeugtyps immatrikuliert.

Olivier Sakhri, Produktmanager bei der Brugg eConnect AG. Bild: zvg

Kontrovers sei natürlich die aktuelle Diskussion zum Stromsparen, räumt Sakhri ein, aber:

«Elektroautos werden nach wie vor gut verkauft.»

Wichtig sei, die Politik vermehrt auf diese Lösungen einzustellen. «Wir haben es selbst in der Hand», sagt Kern. Aktuell halten die beiden Vertreter der Brugg eConnect eine Diversifikation – also eine Kombination verschiedener Antriebsmittel – für die Zukunft am wahrscheinlichsten.

Wegen des grossen Potenzials will das Unternehmen zukünftig stark wachsen: Aktuell sind 125 Mitarbeitende am Hauptsitz und in der Tochtergesellschaft in Polen tätig. In den nächsten drei Jahren wolle man in der Schweiz von 60 Personen auf zwischen 90 und 95 aufstocken.

Für den Markt in den USA arbeiten sie noch an der Zulassung

Das Megawatt-Charging-System kommt im Januar auf den Markt. Ab dann stehe der Prototyp Herstellern von Schnellladestationen für interne Tests zu Verfügung. Seine «Feuerprobe» im Feld muss das Produkt im ersten Quartal 2023 bestehen: Ein australischer Hersteller von Minenfahrzeugen wird der erste Abnehmer des Systems.

Patrick Kern, CEO der Brugg eConnect AG. Bild: zvg

Das grosse Interesse der Firma erklärt Patrick Kern so:

«Bei unserer Lösung fallen die bisherigen Emissionen, die durch Diesel entstehen, und die deswegen nötigen Aufwände wie Belüftungssysteme weg.»

Gleichzeitig helfe es dem Unternehmen beim Rekrutieren von Personal, weil sich das Arbeitsumfeld verbessere.

Die Nachfrage nach dem Megawatt-Charger bestehe nichtsdestotrotz europaweit, fügt der CEO an, und man peile ebenfalls den Markt in den USA an. «Da arbeiten wir noch an der Zulassung», erklärt Olivier Sakhri. Gleichzeitig wolle man das Produkt weiterentwickeln. «Die Skalierbarkeit soll vergrössert und Zwischenlösungen für die Leistungen gefunden werden.»

Wünschenswert ist gemäss Kern beispielsweise eine Stromstärke zwischen 1000 und 1500 Ampere. Auf diesem Niveau liesse sich nämlich auch das Privatfahrzeug in noch kürzerer Zeit aufladen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen