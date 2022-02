Schinznach-Bad: Volg-Liegenschaft steht zum Verkauf

Immobilienmarkt Die Volg-Liegenschaft in Schinznach-Bad steht zum Verkauf Die Eigentümerschaft will das Wohn- und Geschäftshaus an der Aarauerstrasse an den Meistbietenden übertragen. Volg wusste nichts von der Verkaufsabsicht. Claudia Meier 26.02.2022, 05.00 Uhr

Der Volg mit Postagentur ist im Brugger Ortsteil Schinznach-Bad an der Aarauerstrasse 45 eingemietet. Severin Bigler (17. Mai 2017)

Seit über 20 Jahren betreibt Detailhändler Volg seinen Laden in Schinznach-Bad. Komplett umgebaut und modernisiert wurde das Lokal an der Aarauerstrasse 45 im 2019, berichtet Volg-Sprecherin Tamara Scheibli. Zudem seien das Convenience-Angebot sowie die Öffnungszeiten erweitert worden, was von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werde. Scheibli fügt an: