Der Beschuldigte soll illegale Glückspiele organisiert haben

Illegales Glücksspiel Ein Abend mit Freunden führt vor Gericht: Doch der Polizeirapport wirft Fragen auf Kürzlich fand vor dem Bezirksgericht Brugg ein Verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen das Bundesgesetz über Glückspiele und Spielbanken statt. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, Glückspiele ausserhalb konzessionierter Spielbanken organisiert zu haben. Die Beweislage ist gemäss Anwalt unzureichend. Noah Merz Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Im Vereinslokal wurden drei Spielautomaten beschlagnahmt. Symbolbild: Gaetan Bally

Am Bezirksgericht Brugg fand vor Kurzem ein Verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen das Bundesgesetz über Glückspiele und Spielbanken statt. Die Verhandlung leitete Gerichtspräsident Sandro Rossi.

Martin (Name geändert) hatte vor einigen Jahren eine Idee: Er dachte an ein schlichtes Vereinslokal für Freunde, um nach einem harten Arbeitstag in behaglicher Gemeinschaft den Abend ausklingen zu lassen. Als er davon seinen Freunden erzählte, stiess er auf begeisterte Zustimmung, was ihn darin bekräftigte, seine Idee umzusetzen.

Nach einiger Zeit fand Martin eine geeignete Lokalität. Er liess den Mietvertrag auf seinen Namen unterzeichnen, was zum späteren Zeitpunkt noch wichtig werden würde.

Drei Spielautomaten zu viel

Anfänglich lief der Betrieb reibungslos. Doch schon bald sollte ein Unbekannter das Lokal ins Elend führen. Er stellte Martin drei Spielautomaten für sein Lokal zur Verfügung. Dabei sollte Martin die Spielautomaten in Stand halten, im Gegenzug würde er eine monatliche Gegenleistung zum eingenommenen Geld erhalten. Trotz diesem lukrativen Angebot überwogen die Zweifel und Martin lehnte dankend ab.

Dies brachte den Unbekannten jedoch nicht davon ab, wenige Wochen darauf noch einmal vorbeizukommen. Aufgrund dessen Beharrlichkeit und Zusicherung, nichts Illegales zu tun, stimmte Martin der Lieferung von drei Spielautomaten zu.

Der Polizeirapport weist Ungereimtheiten auf

Die Monate vergingen und Martin hatte durch seine Arbeitsstelle immer weniger Zeit für sein Lokal. So platzierte er den Schlüssel an einem seinen Freunden bekannten Ort. Nun ermöglichte dies jedem Mitglied freien Zugang ins Vereinslokal.

Dazu gehörte auch Paul (Name geändert). Eines Tages, als Martin nicht im Lokal erschien, machte Paul vom versteckten Schlüssel Gebrauch. Er öffnete die Tür und verbrachte mit einigen Vereinsmitgliedern den Abend.

An diesem Tag nahm die Polizei im Lokal jedoch eine Hausdurchsuchung vor. Hierbei beschlagnahmte sie die drei Spielautomaten. Wie aus dem Polizeirapport zu entnehmen ist, soll sich Paul als verantwortliche Person an diesem Abend ausgegeben haben. Aufgrund seiner Aussagen bei den Befragungen beschuldigte ihn die Staatsanwaltschaft, er habe Glücksspiele ausserhalb konzessionierter Spielbanken organisiert.

Das Verfahren am Bezirksgericht dauerte 90 Minuten. Bild: Sandra Ardizzone

Unklar indes war, ob der Beschuldigte über seine Rechten und Pflichten belehrt wurde. Seltsam war zudem, dass Paul seiner Meinung nach während der Befragung erwähnte, dass Martin der Verantwortliche für das Lokal sei. Gleichartiges stand nicht im Polizeirapport.

Eine Geldstrafe von 5100 Franken wurde gefordert

Die Staatsanwaltschaft erliess dieses Jahr eine Strafverfügung gegen Paul. Als Gegenreaktion ersuchte der Anwalt von Paul um eine gerichtliche Beurteilung. Somit fand kürzlich vor dem Bezirksgericht Brugg das Hauptverfahren statt. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, mitverantwortlich bei der Zuwiderhandlung gegen das Bundesgesetz über Glückspiele und Spielbanken gewesen zu sein. Dazu wurde eine Geldstrafe von 5100 Franken gefordert.

Nachdem Martin schon zu einem früheren Zeitpunkt als Verantwortlicher des Lokals und Besitzer von drei Spielautomaten angeklagt worden war und in der Zwischenzeit seine Geldstrafe abbezahlt hatte, äusserte er sich als Zeuge im Verfahren gegen Paul.

Der Beschuldigte wollte nichts sagen

Der Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Freilich ging sein Anwalt im Plädoyer auf verschiedene Punkte ein. So machte er auf die unzureichende Beweislage aufmerksam. Und dass sein Mandant ein einfaches Mitglied wie jedes andere gewesen sei. Ausserdem mache der Umstand, dass Paul selber Glückspiele spiele und wette, ihn noch nicht zum Organisator. Aufgrund der Beweislage könne also nicht nachgewiesen werden, dass der Beschuldigte, sei es planerisch, organisatorisch oder wirtschaftlich, Einfluss auf den Betrieb hatte. Das Gericht kam nach einer halbstündigen Beratung zum gleichen Schluss und sprach den Beschuldigten von Schuld und Strafe frei.

