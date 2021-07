Ich war noch niemals in ... (2/6) Mandach: Auf Besuch in dem Dorf, das wegen eines Baums aus dem Kanton Aargau austreten wollte Hier sagen sich Fuchs und Hase noch gute Nacht: trotz Abgeschiedenheit ist Mandach einen Besuch wert. Diese drei Dorfbewohnenden erzählen weshalb. Der zweite Teil der Sommerserie «Ich war noch niemals in ...». Janine Walthert 27.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Blick auf das Dorf Mandach. Bild: Britta Gut

Umringt von drei Hügeln, inmitten einer Talsenke liegt es. Idyllisch eingebettet in die Natur. Rundherum: grüne Wiesen, Blumen, offenes Gelände und kein Verkehr. Mandach. Noch nie bin ich in diesem Dorf am nördlichsten Zipfel des Bezirks Brugg gewesen. Warum sollte man da vorbeischauen?

«Es ist das schönste Dorf im Aargau», sagt Maja Stürmer, die Mandacher Chrüterfee. Und fügt an:

«Denn schliesslich haben wir dafür schon Preise gewonnen.»

Ihr gehört «Maja’s Chrüterstübli», welches sie seit 2006 in der doch sonnigen Schattengasse 10 führt.

Hier stellt die 49-Jährige aus Wildkräutern von Wiesen oder ihrem Garten Teemischungen, Sirup, Salben, Shampoo und noch vieles mehr her. Insgesamt sind es über 200 Produkte. Einen Teil davon liefert Stürmer an Coop. Auch andere Firmen – wie ein Kieswerk oder der Legionärspfad Vindonissa – gehören zur Kundschaft der gelernten Lebensmittelverkäuferin.

«Chrüterfee» Maja Stürmer in ihrem Kräuterladen «Maja's Chrüterstübli». Bild: Britta Gut

Am Anfang der Welt

Für Stürmer ist das 330-Seelen-Dorf nicht abgelegen. Sondern? «Mandach liegt nicht am Ende, sondern am Anfang der Welt», sagt sie. Das Dorf sei inmitten der Natur und die idyllische Siedlung schon alt. Mandach wurde bereits von den Kelten bewohnt. Dann kamen die Römer, die Burgunder, die Habsburger, die Zähringer und schliesslich die Berner. Noch vieles sei ursprünglich natürlich. Stürmer fügt an:

«Es besteht eine gewisse Verbundenheit zu Mandach. Viele, die hier aufgewachsen sind, zieht es irgendwann wieder zurück.»

Viele Kräuter wachsen vor «Maja's Chrüterstübli» in der Schattengasse 10. Bild: Britta Gut

Die 49-Jährige mag den Zusammenhalt im Dorf: «So fehlt mir auch ein Lebensmittelladen nicht.» Denn wenn sie etwas brauche, habe es stets jemand aus der Nachbarschaft greifbar. Die Mandacherin sagt:

«So macht etwa eine Nachbarin Teigwaren, Milch hole ich beim Bauern und Gemüse tauschen wir aus.»

Gewagt seien sie, die Mandacherinnen und Mandacher. «Als im Jahr 1978 aufgrund des Strassenbaus die Friedenslinde gefällt wurde, setzte die Mandacher Bevölkerung dem Kanton Aargau ein Ultimatum», sagt Stürmer und ergänzt:

«Entweder eine Neue soll gepflanzt werden oder Mandach trete aus dem Kanton Aargau aus.»

Was Auswärtige in Mandach bestimmt besuchen sollen? «Natürlich die wunderschöne Natur und die wilden Felder», sagt Stürmer. Auch sehenswert sei der «Mandacher Bänkliweg»: «Ein Weg, der durch Mandach führt und wobei immer auf den ‹Bänkli› eines Mandachers Pause gemacht werden kann.»

Maja Stürmer bietet in ihrem Kräuterladen Sirup, Seifen, Schnaps und vieles mehr an. Bild: Britta Gut

Gäste kommen auch von Baselland nach Mandach

Mitten im Dorfzentrum, an der Hauptstrasse, ist das Gasthaus Hirschen. Weiss bemalt und renoviert strahlt es Besuchenden «gluschtig» entgegen. Die 53-jährige Andrea Wenk übernahm im letzten März zusammen mit ihrer Schwester das Restaurant. Mittlerweile führt es die gelernte Köchin und kaufmännische Angestellte allein.

Das Gasthaus Hirschen im Zentrum von Mandach. Bild: Britta Gut

Viele Wandernde und Ausflügelnde machen im «Hirschen» Halt und teilen sich ein «Wanderzvieri», sagt Wenk:

«Eine Platte mit Käse und Speck, deren Grösse die Gäste häufig staunen lässt.»

Was kann denn im «Hirschen» sonst noch genossen werden? «Alles, aber vor allem Urchiges», sagt Wenk schmunzelnd. Besonders die verschiedenen Cordons bleus der Köchin sind beliebt. Die Wirtin sagt:

«Für dieses Gericht kommen die Leute manchmal aus dem ‹Baselbiet›.»

Wirtin und Köchin Andrea Wenk führt das Gasthaus Hirschen in Mandach. Bild: Britta Gut

Auch bei der Mandacher Bevölkerung ist die Fleischspezialität populär: «Einige Dorfbewohnende kommen bis zu dreimal in der Woche vorbei», sagt die Wirtin. So verkauft Wenk manchmal unter der Woche bis zu 35 Mittagsmenus. Am Wochenende ist das Gasthaus häufig voll besetzt.

Als Andrea Wenk im Winter 2019 zum ersten Mal nach Mandach kam, verliebte sie sich in das idyllische Dorf. «Die Gemeinde ist familiär und mitten in der Natur», sagt die 53-Jährige. Dies passe nicht allen. Doch sie fügt an:

«Ich bin ein Landei, mir gefällt diese Abgeschiedenheit. Und obwohl ich nicht in Mandach wohne, fühle ich mich hier daheim.»

Einzig eine Tankstelle, an welcher nicht nur Diesel getankt werden kann, vermisst Wenk in Mandach. Einen Bankautomaten oder ein Lebensmittelladen fehlen ihr nicht. Kleinere Einkäufe tätigt sie in den umliegenden Dörfern. «Nur für den Einkauf fürs Restaurant fahre ich etwas weiter», sagt die Wirtin.

Andrea Wenk richtet gemeinsam mit ihrer Schwester, die im Gasthaus aushilft, das Tagesmenu an. Bild: Britta Gut

Der Zusammenhalt sei auffallend

Die Zeiherin würde sofort nach Mandach ziehen: «Es ist ruhig, hat keinen Verkehr», sagt Wenk. Auch sonst weiss die Fricktalerin Mandach zu schätzen. Auffallend sei der Zusammenhalt in diesem so kleinen Dorf. Wenk sagt:

«So wurde das Gasthaus Hirschen vor einem Abriss bewahrt: Von der Mandacher Bevölkerung wurde eine Wohnbaugenossenschaft gegründet.»

Und fährt fort: «Meine Gäste sind stets hilfsbereit und offen, kommen auch einmal auf einen Schwatz vorbei.»

Mit viel Herzblut und Schweiss die Handdruckspritze renoviert

Direkt neben der Bushaltestelle in Mandach steht ein kleines Häuschen mit einer grossen Fensterfront. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass in diesem unscheinbaren Spritzenhäuschen eine Handdruckspritze (eine Löschspritze, die von Hand durch eine Pumpe betätigt wird) der Feuerwehr aus dem Jahr 1898 steht.

Die Handdruckspritze von 1898, die im Spritzenhäuschen ausgestellt ist. Schaufensterpuppen tragen die damalige Feuerwehruniform. Bild: Britta Gut

Martin Vogt hat die Spritze – die bis im Jahr 1963 eingesetzt wurde und dann mehrere Jahrzehnte herumstand – gemeinsam mit Erich und Ernst Keller und vielen anderen Freiwilligen ab 1995 restauriert. Über einige Jahre hinweg werkelte das Team dienstagabends in der Scheune von Vogt. Er sagt:

«Schraube für Schraube, Teil für Teil. Alles haben wir in Einzelteile zerlegt, in mühsamer Handarbeit restauriert und detailgetreu wieder zusammengesetzt.»

Im August 2001 wurde die renovierte Handdruckspritze feierlich eingeweiht und steht nun seit 2003 im Spritzenhäuschen, das extra dafür gebaut wurde – «und ein Vielfaches der Renovation der Spritze gekostet hat», sagt Vogt.

Martin Vogt erzählt von den Renovationsarbeiten der Spritze. Video: Britta Gut

Die Spritze wird nur für spezielle Anlässe herausgenommen. Doch: «Mit acht Personen bringen wir noch heute einen bis zu 40 Meter langen Wasserstrahl hin», sagt Vogt und ergänzt schmunzelnd:

«Mit der Handdruckspritze könnten wir noch heute löschen.»

Das Spritzenhäuschen, durch welche Glasscheiben die Handdruckspritze der Mandacher Feuerwehr gut begutachtet werden kann. Bild: Britta Gut

Grüne Hügel, blühende Felder und die Ruhe selbst. Ein kleines Dorf, mit auffallend offenen Bewohnenden, deren Zusammenhalt untereinander gross ist. Nur schon deshalb ist Mandach mindestens einen Besuch wert.