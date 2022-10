Brugg: SP-Einwohnerrat begrüsst die Öffnung des Spendenzwecks

Humanitäre Hilfe 30-jähriger SP-Einwohnerrat aus Brugg: «Ich erachte den Vorschlag des Stadtrats als Erfolg meiner Motion» Der Stadtrat Brugg möchte ein Budgetkonto mit der Bezeichnung «Humanitäre Hilfe» einführen, über das der Einwohnerrat künftig jährlich bei der Verabschiedung des Voranschlags zu entscheiden hat. Motionär Pascal Ammann begrüsst diese Öffnung des Spendenzwecks zugunsten aller Menschen in Not unabhängig von der Nationalität. Claudia Meier 28.10.2022, 05.00 Uhr

Pascal Ammann sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg. zvg

Am Freitagabend, 28. Oktober, beantragt der Brugger Stadtrat an der Einwohnerratssitzung, den am Benefizanlass vom 1. Juli von Privaten gesammelten Spendenbetrag von 15'000 Franken zu verdoppeln und den Betrag der Glückskette zugunsten von Projekten in der Ukraine zu überweisen.