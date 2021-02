«Hope in Hell» Metalband Creeon bringt neue Single mit Seraina Telli heraus: «Das Lied passt in die Coronakrise» Das letzte Jahr war für die fünf Brugger Musiker geprägt von Höhen und Tiefen. Creeon-Drummer Oliver Birchmeier erzählt, warum das nicht nur an der Pandemie lag. Maja Reznicek 01.02.2021, 05.00 Uhr

Im Song «Hope In Hell» arbeitet die Brugger Metalband Creeon mit der Sängerin Seraina Telli zusammen. Bild: zvg

Sanftes Kerzenlicht, langsame Klaviermusik, eine weibliche Stimme: Die am Freitag veröffentlichte Single zeigt die Metalband Creeon anders als gewohnt. Drummer Oliver Birchmeier sagt schmunzelnd:

«Wir wollten beweisen, dass auch Rocker schöne Balladen schreiben können.»

Auch bekannt als «Dead Venus»: Sängerin Seraina Telli. Bild: zvg

Im Song «Hope In Hell» kombiniert die Brugger Männerband klassische Metalelemente mit Pianoeinsätzen und einer «rockigen Frauenstimme». Diese gehört der Sängerin Seraina Telli. «Wir kennen uns schon länger aus der Szene. Mit ihr war die Arbeit sehr schön und unkompliziert», erklärt Birchmeier.

Die neue Single wird begleitet von einem vierminütigen Musikvideo. Es sei wichtig gewesen, nach dem Release des Albums «Circle Of Reality» auch die Gesichter der Bandmitglieder zu zeigen. Dass dafür die Wahl auf «Hope In Hell» fiel – das Lied befindet sich ebenfalls auf dem aktuellen Album – hat gemäss dem Drummer von Creeon zwei Gründe: «Alle fanden den Song megacool und er passt in die Coronakrise.»

Das Video von «Hope In Hell» wurde am Freitag veröffentlicht. Video: YouTube

Für das Musikvideo wurde ein Tag lang im Kulturlokal Salzhaus in Brugg gedreht. «Da hatten wir Glück mit der Location. Vor allem, dass der Flügel schon da war und wir mit genügend Abstand arbeiten konnten», sagt Birchmeier.

Gitarrist Samuel Schulthess verliess Creeon aus beruflichen Gründen

Weniger Glück hatte Creeon im letzten Jahr. Es sei schwierig gewesen, sagt Oliver Birchmeier. Im Online-Jahresrückblick der Musiker steht sogar:

«2020 hat uns alle so richtig verarscht. Besonders uns als Band hat das Coronavirus schwer getroffen.»

Viele geplante Projekte und sämtliche Konzerte mussten abgesagt werden. Zuletzt hoffte die fünfköpfige Band auf einen Auftritt im Dezember in der Lenzburger Met-Bar. «Wir haben uns intensiv vorbereitet und geprobt. Aber zwei Wochen vorher wurde das Konzert abgesagt», erzählt Birchmeier.

Auch abseits von Corona war 2020 für die Band geprägt von Höhen und Tiefen: Während der Arbeit an «Circle Of Reality» kündigte Samuel Schulthess an, Creeon aus beruflichen Gründen verlassen zu wollen. Die Suche nach einem neuen Gitarristen ging los. «Auf eine Art war es gut, dass wir wegen der abgesagten Konzerttermine mehr Zeit hatten, eine passende Person zu finden», sagt Birchmeier. Mit Kevin Wietlisbach habe sich jemand finden lassen, der den Stil der Band «richtig fühle». Darum veränderte der Wechsel auch die Musik von Creeon nicht.

Noch in alter Besetzung: die Metalband Creeon. Bild: zvg

(21. Dezember 2019)

Statt eines neuen Albums hat 2021 anderes für die Band Priorität

Trotz Wechsel und Krise veröffentlichten die Brugger am 19. Juni ihr neues Album. Oliver Birchmeier führt aus: «‹Circle Of Reality› wurde bereits im Jahr vorher produziert. Im Januar 2020 standen wir für Konzerte und Promo in den Startlöchern.» Weder daran noch an die Plattentaufe sei aber bisher zu denken gewesen. Trotzdem schaffte es «Circle Of Reality» 2020 auf den 13. Platz der Schweizer Album-Charts – und schrieb damit den «bisher grössten Erfolg in der Bandgeschichte von Creeon».

Um diesen Erfolg zu toppen, will sich Creeon Zeit lassen. Zwar arbeite man an einem neuen Album, oberste Priorität habe jedoch 2021 etwas anderes, wie Birchmeier sagt:

«Wir möchten schnellstmöglich ein paar Konzerte geben und mit ‹Circle Of Reality› auf die Bühne gehen. Wir sind hungrig danach, auf der Bühne zu stehen.»

Man wolle sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen und hoffentlich bald mit dem Publikum die neue Platte feiern.