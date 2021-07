Windisch Die Überschwemmung hinterlässt grosse Schäden in den Schrebergärten: «Alles muss wieder neu angepflanzt werden» In der Windischer Gartenanlage Gartenfreunde Sommerau muss viel Gemüse entsorgt und Gartenhäuser repariert werden. Alois Steinger schildert die Zerstörung. Janine Walthert 21.07.2021, 05.00 Uhr

Präsident Alois Steinger steht in seinem vom Wasser verwüsteten Schrebergarten. Bild: Janine Walthert

Nach dem Unwetter in der letzten Woche steht Alois Steinger neben seinem Gemüsebeet in seiner Gartenparzelle der Gartenfreunde Sommerau. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Der Vereinspräsident hat eine hektische Zeit hinter und vor sich.