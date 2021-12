Einwohnerrat Brugg: Die SP war gegen die Einführung

Historisch Einwohnerrat Brugg: Die SP war als einzige Partei gegen die Einführung Am 6. Dezember 1964 – also vor 57 Jahren – haben die Stimmbürger an der Urne Ja gesagt zum Gemeindeparlament anstelle der Gemeindeversammlung. Dass mal Frauen mitentscheiden werden, konnten sich nicht alle vorstellen. Seither wurde die Legislative fünfzehnmal gewählt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Januar 1970: Inpflichtnahme des zweiten Brugger Einwohnerrats. Zu erkennen sind (von rechts): Walter Sturzenegger, Max Brentano, Theo Rudolf, Fritz Senn, Ernst Heuberger, Franz Mazenauer, Paul Ledergerber, Guido Suter, Ernst Strasser, Viktor Bulgheroni, Hans Künzli, Clemens Jost, Heinrich Süess, Peter Müller, Ernst Weber, Willi Steinhauer und Robert Weiss. Bild: zvg/BNJB 1998

Erst zum 15. Mal in der Stadtgeschichte haben die Brugger Stimmberechtigten am 28. November die 50 Einwohnerratsmitglieder für die nächste Amtsperiode neu gewählt. Im Gegensatz zu den nationalen Vorlagen, die im Prophetenstädtchen etwa 66 Prozent der Stimmberechtigten mobilisierten, beteiligten sich an der Wahl der lokalen Parlamentsmitglieder nur 49,8 Prozent der Stimmbürgerinnen und -bürger.

Das war bei der Abstimmung über die Einführung des Einwohnerrats Brugg vor 57 Jahren anders, weil da der Stimmzwang noch bestand: Am 6. Dezember 1964 fiel der Entscheid an der Urne eher knapp. Die Frauen hatten damals in der Politik offiziell nichts zu melden.

Noch immer im Rathaussaal: Heutzutage präsentiert sich das Brugger Stadtparlement weiblicher und bunter. Michael Hunziker

(26. Januar 2021)

Bei einer Stimmbeteiligung von 79 Prozent sagten 783 Männer Ja und 701 Nein zum Gemeindeparlament. Das sei ein «Zufallsentscheid», schrieb das «Brugger Tagblatt» damals, weil an jenem Sonntag schlechtes Wetter war und rund 400 Stimmbürger der Urne fernblieben. Vermutlich seien unter diesen 400 Stimmabstinenten vor allem ältere Bürger und damit mehrheitlich auch Gegner der Einführung des Einwohnerrats, spekulierte der Kommentator in der Zeitung.

Brugg hatte damals knapp 2000 Stimmberechtigte

Das Begehren zur Einführung der «ausserordentlichen Gemeindeorganisation» wurde in Brugg am 22. September 1964 vom Landesring der Unabhängigen (LdU) eingereicht. Es war mit 396 gültigen Unterschriften versehen, nur sechs mehr als der Fünftel der Stimmberechtigten, der für einen solchen Vorstoss notwendig war.

Zu den Gegnern der Abschaffung der Gemeindeversammlung gehörte unter anderem der Brugger Gemeinderat. In seiner Stellungnahme hatte er argumentiert, dass Brugg mit seinen knapp 2000 Stimmberechtigten noch nicht zu den grossen Gemeinden gehöre, in denen die Durchführung einer Gemeindeversammlung fast nicht mehr möglich sei.

Stadtammann Eugen Rohr sah in Einwohnerrat und Urnenabstimmung eine Misstrauenskundgebung gegen die amtierende Gemeindebehörde. Er glaubte zudem nicht an kommende Platznöte bei der Gemeindeversammlung aufgrund der Einführung des Frauenstimmrechts.

Frauenstimmrecht: Der Stadtammann war kritisch

Das Frauenstimmrecht werde in unserem Land wahrscheinlich nicht eingeführt, meinte Stadtammann Eugen Rohr anlässlich einer Diskussionsveranstaltung der Jugendorganisation «forum 63». Man dürfe die Schweizer Verhältnisse nicht mit dem Ausland vergleichen.

In seinem Beitrag zu den Brugger Einwohnerratswahlen 1965–1997 schreibt Rudolf Burger in den «Brugger Neujahrsblättern» 1998:

«Anderer Meinung als der Gemeinderat waren die meisten Brugger Parteien.»

Die Freisinnigen, die Katholisch-Konservativen (CVP, heute: Die Mitte), der Landesring und die Liberalsozialisten waren für den Einwohnerrat. Die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (heute: SVP) hatte Stimmfreigabe beschlossen.

Nur die Sozialdemokraten wollten die Gemeindeversammlung beibehalten. Zu den Befürwortern gehörte auch der Kommentator des «Badener Tagblatts», der am Tag nach der Urnenabstimmung vor 57 Jahren freudig festhielt, das Resultat sei ein überraschender «Sieg der Zukunftsgläubigen». Der Brugger Stimmbürger habe eingesehen, dass eine «neue Zeit neue Wege fordere».

FDP und SP sind weiterhin die stärksten Parteien

Bei den ersten Brugger Einwohnerratswahlen im Oktober 1965 holte die FDP einen Stimmenanteil von 32,5 Prozent; die SP verzeichnete einen Wähleranteil von 21,5 Prozent; die CVP 17,6; die Aktionsgemeinschaft parteiloser Bürger 13,4; die SVP 6,3; die LdU 6,1 sowie die EVP 2,6 Prozent. Im Lauf der Jahre sind Gruppierungen verschwunden und neue dazugekommen.

Wegen Corona findet die Einwohnerratssitzung der Brugger im Campussaal Brugg-Windisch statt. Britta Gut

(19. Juni 2020)

Mit den Grünen und GLP politisieren heute noch sieben Lager im Brugger Einwohnerrat wie bei dessen Start 1966. Bei den diesjährigen Gesamterneuerungswahlen blieben FDP und SP die stärksten Parteien mit 23,7 respektive 20,5 Prozent Wähleranteil. Die SVP holte 17,2; die Grünen 14,8; die Mitte 10; die GLP 7,9 und die EVP 5,9 Prozent Stimmenanteil.

Der Frauenanteil steigt auf 48 Prozent. Brugg zählt 7703 Stimmberechtigte.

