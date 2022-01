Wie Königsfelder Klosterfrauen auf die Reformation reagierten

Historisch Als die evangelische Lehre «ausbrach» und sich die Königsfelder Klosterfrauen Ehemänner besorgten Anfang 2023 veröffentlicht Hans Vogel seine Ortsgeschichte von Lupfig und Scherz. Bei seinen Recherchen stiess der alt Ammann auf Erstaunliches aus der Zeit der Reformation im Berner Aargau. Maja Reznicek 24.01.2022, 05.00 Uhr

Die Habsburger Königstochter Agnes war Regentin über das Eigenamt und Mitstifterin des Klosters Königsfelden. zvg

Nach dem Durchbruch in Zürich kam die Reformation in Bern eher zögerlich an. «In der Aargauer Herrschaft wurden 1524, 1526 und 1528 gar alle Ämter und Städte befragt, welchem Glauben sie künftig anhängen wollten», erklärt Hans Vogel. Für das Neue öffnen, wollten sich laut dem ehemaligen Gemeindeammann von Scherz anfänglich aber weder Aarau, noch Lenzburg, Zofingen oder Brugg. Dem schloss sich auch die Königsfelder Äbtissin mit dem Eigenamt in den Befragungen 1524 und 1526 an.