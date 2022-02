Geschenkladen "WärchRych" in Brugg verrät neues Sortiment

Soziale Institution «In der WG meiner Tochter kommt das sehr gut an»: Was im Brugger «WärchRych» neu über den Ladentisch geht Die Heimgärten Aargau bieten an zwei Standorten Wohn-, Tagesstrukturen- und Arbeitsplätze für Frauen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Wie die soziale Einrichtung mit der Pandemie umgeht. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Speiser (links), Mitarbeiterin im Werkatelier, und Marlis Mösch, Leiterin des «WärchRychs», präsentieren handgemachte Stoffosterhühner aus Militärdecken. Flavia Rüdiger

Der Stolz ist Marlis Mösch anzumerken. Die Teamleiterin des Ladens «WärchRych» an der Hauptstrasse 48, zählt die werkstadtneuen Artikel auf:

«Momentan haben wir gestrickte Stirnbänder, diverse Taschen aus gebrauchten Postsäcken oder Stofftaschen mit darauf gestickten Gesichtern.»

Gemäss der 61-Jährigen wird alles in der Institution der Heimgärten Aargau, die Wohn-, Arbeits- und Freizeitangebote für Frauen mit psychischer Beeinträchtigung anbieten, von Hand hergestellt. Grosser Wert wird darauf gelegt, aus Altem und Vergessenem, Neues und Attraktives zu machen.

So bieten die «WärchRychler» momentan auch «Abdeckstoffe» anstelle von herkömmlicher Frischhaltefolie an. Man nutze dafür auf der Aussenseite Stoff und auf der Innenseite plastifizierten Stoff, klärt Mösch auf. «In der WG meiner Tochter kommen diese auch sehr gut an», merkt Therese Müller, 54-jährige Geschäftsführerin von den Heimgärten Aargau, mit einem Schmunzeln an.

Was ist das «WärchRych»? Das «WärchRych» in Brugg ist eines von mehreren Angeboten der Heimgärten Aargau. Gemäss der Website bieten sie Lebensraum für Frauen mit einer psychischen Beeinträchtigung und ermöglichen den Klientinnen eine selbstbestimmte Lebensgestaltung. Dazu werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel Wohn-, Arbeits- und Freizeitangebote, darunter einige geschützte Arbeitsplätze sowie Tagesstrukturplätze. Zwischen den beiden Standorten Aarau und Brugg kann selbst ausgesucht werden, heisst es auf der Website.

Wollsocken trifft man gemäss Mösch im 2022 wieder häufiger an. Flavia Rüdiger

Laut Marlis Mösch seien auch Wollsocken wieder ein Renner bei Jung und Alt. Mösch und Müller sagen lachend:

«Lustig zu sehen, wie Wollsocken die weissen, typischen ‹Aargauer Söckli› aus der Alltagsgarderobe verdrängen.»

Gemäss Marlis Mösch sind Velosattelüberzüge sowie «Magnetböxli» und «Sitzplätzli» aus Militärdecken mit farbig gestupften Mustern die absoluten Verkaufsschlager des «WärchRych».

Zusammenarbeit mit der Region ist ein grosses Anliegen

Schon seit einiger Zeit besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen der Brugger Institution und der Stadtbibliothek Brugg. «An diesen Aufträgen finden vor allem die Frauen grossen Gefallen. Sie können neue Bücher folieren, gleichzeitig die Bilder bewundern und die Klapptexte studieren», berichtet Therese Müller. Ihnen sei es generell ein grosses Anliegen, oft mit der Region zusammenzuarbeiten, merkt die Geschäftsführerin an. Marlis Mösch wirft in die Runde:

«Über die regelmässigen Gestaltungsaufträge der Kirchengemeinde für Weihnachts- oder Geburtstagskarten freuen wir uns immer sehr.»

Die Teamleiterin ergänzt: «Im Moment verkleinern wir zu grosse Fixleintücher des Süssbach Pflegezentrums in Brugg.»

Die kreative Atmosphäre des «WärchRych» lässt sich erahnen. Flavia Rüdiger

Mösch sagt, es würden regelmässig Ideen der kreativen Köpfe des Teams zusammengetragen. Vorgaben oder «Befehle von oben» würden sie nicht erhalten, ergänzt die Teamleiterin. «Wir müssen jedoch immer schauen, dass die Ideen für alle Beteiligten realisier- und tragbar sind», erläutert Therese Müller. Die Geschäftsführerin drück aus:

«Heute wird gefragt, was die Frauen wollen. Nicht umgekehrt.»

Es sei zwar eine Herausforderung gewisse mitzuziehen und zu motivieren, aber schlussendlich zähle für die Heimgärten Aargau vor allem dies:

«Wir wollen Integration, unsere Frauen jedoch nicht vorführen.»

Die Heimgärten Aargau haben unterschiedliche Standorte. In Brugg befände sich das Werkatelier an der Altenburgerstrasse 49, da produzieren sie das meiste, was sie in Brugg verkaufen wollen. Aber es würden auch Arbeiten direkt im Geschenkladen «WärchRych» an der Hauptstrasse 48 erledigt werden.

Impression aus der Schickeria Secondhandboutique in Aarau. Mario Heller (1. März 2016)

Ausserdem sei in Aarau ebenfalls ein Kreativatelier zu Hause. Die fertigen Artikel würden im Atelier selbst und in der Schickeria Secondhandboutique für Damen in Aarau verkauft werden.

Kein herber Schlag für das «WärchRych»

Die Pandemie hatte keinen grossen Einfluss auf die Heimgärten Aargau. Marlis Mösch sagt:

«Corona hat uns nicht gross getroffen. Arbeit war immer da für die Frauen.»

Müller erklärt: «Klar, das ‹WärchRych› mussten wir für kurze Zeit schliessen, aber die Ateliers sind durchgehend offen gewesen.» Mösch berichtet, dass sie in der Lockdown-Zeit vor allem Stoffmasken hergestellt hätten, da diese überall ausverkauft gewesen seien. «Ich nähte den gesamten Tag Masken und vor dem Einschlafen habe ich noch eine zusätzliche kreiert», erinnert sich Mösch.

Müller ergänzt dazu: «Mitarbeiterinnen, die einen geschützten Arbeitsplatz hatten, arbeiteten zeitweise von zu Hause aus.» Mösch stattete jeder Frau, die im Homeoffice gearbeitet hat, einen wöchentlichen Besuch ab, um fertige Ware abzuholen und frische Materialien zu bringen. Therese Müller informiert:

«Da die Institution vom Kanton finanziert wird und wir eine gute Platzauslastung hatten, gab es auch nie Engpässe, was das Geld anging.»

Spenden, die eingenommen werden, würden ins Supplement fliessen. «Also für kleine Gruppenferien oder beispielsweise Materialien, die für das Handwerk benötigt werden.» Abschliessend sagen die beiden Frauen zu den letzten beiden Jahren: «Wir sind sehr flexibel. Wechsel, Ausfälle und Krankheitsfälle gehören mit zum Alltag.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen