Heavy Metal Pünktlich zur Walpurgisnacht: Der Videoclip zur neuen Single der Metal-Band Burning Witches erscheint Heute Freitag erscheint «The Witch of the North» der Brugger Heavy-Metal-Band. 30.04.2021, 05.00 Uhr

Für die Dreharbeiten reisten die fünf Musikerinnen in das Dorf Roztoka in Polen (von links): Larissa Ernst (Gitarre), Jeanine Grob (Bass), Laura Guldemond (Gesang), Lala Frischknecht (Schlagzeug) und Romana Kalkuhl (Gitarre). Bild: zvg

(mhu) Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt: Heute Freitag veröffentlicht die Brugger Metal-Band Burning Witches auf verschiedenen Onlinekanälen den Videoclip zur neuen Single «The Witch of the North» – also just am Datum der Walpurgisnacht.