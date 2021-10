Hausen/Windisch Autobahn-Wegweiser und Autostrasse-Schild: Ist die Signalisation verwirrend? Eine Autofahrerin wähnte sich auf der Autobahn – ein fataler Irrtum: Auf der Umfahrung Hausen und auf der Südwestumfahrung Brugg trifft der Kanton provisorische Sofortmassnahmen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Gefährliche Kombination? Beim Baschnagel-Kreisel in Windisch befinden sich sowohl die Wegweiser Richtung Autobahn als auch das Schild Autostrasse. Michael Hunziker

Der Wegweiser Richtung Autobahn steht auf der einen Seite, das Schild Autostrasse auf der anderen Seite beim Baschnagel-Kreisel in Windisch: Die Signalisation hat eine – ortsunkundige – Autofahrerin verwirrt am vergangenen Freitagabend. Auf der Umfahrungsstrasse Hausen wähnte sie sich auf der richtungsgetrennten Autobahn, rechnete also nicht mit Gegenverkehr und setzte zum Überholen an. Durch diesen Irrtum kam es in der Folge zu einem heftigen Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.