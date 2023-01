Oerlikon hat mit dem Reichholdareal einen neuen Standort

Hausen/Lupfig Wieso sich der Technologiekonzern Oerlikon für das Reichholdareal als neuen Standort entschieden hat Mit dem international tätigen Unternehmen steht die erste Ankermieterin für das Gebiet zwischen Hausen und Lupfig fest. Sie will hier die drei Standorte Wohlen, Dottikon und Winterthur zusammenlegen. Wie es bezüglich weiteren Mieterinnen aussieht und was der Umzug für die Angestellten von Oerlikon bedeutet. Deborah Bläuer 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die erste Ankermieterin für das 75'000 m2 grosse Areal zwischen Hausen und Lupfig steht fest. Hiag

Zwischen Hausen und Lupfig entsteht mit dem Campus Reichhold auf 75'000 m2 ein Werkplatz, auf dem sich verschiedene Unternehmen ansiedeln. Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, steht mit der Firma Oerlikon die erste von drei Ankermieterinnen fest. Der Technologiekonzern, der in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung aktiv ist, will auf dem Campus Reichhold die bestehenden Standorte Wohlen, Dottikon und Winterthur zusammenlegen.

In einer Mitteilung des in 37 Ländern präsenten Unternehmens mit über 12'000 Mitarbeitenden heisst es:

«Damit wird der Schweizer Montage- und Produktionsstandort für das Beschichtungs- und Anlagengeschäft der Technologiemarke Oerlikon Metco mit modernster Infrastruktur weiter ausgebaut.»

Die Zusammenführung am neuen Standort solle die Produktivität weiter verbessern und Betriebsabläufe optimieren.

«Der Campus Reichhold wird zudem das Verkaufs- und Vertriebszentrum für die Produktlinie Materials sowie das IT-Kompetenzzentrum beherbergen, und ein attraktiver Arbeitsplatz für rund 230 Mitarbeitende auf rund 14'500 m2 Produktions- und Bürofläche.» Bezugsbereit sein soll der neue Standort voraussichtlich Mitte 2025.

Campus Reichhold setzt Fokus auf Nachhaltigkeit

Zum Umzug sagt eine Oerlikon-Sprecherin: «Die Infrastruktur des Standorts Wohlen entspricht leider nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine attraktive Arbeitsstätte und einen repräsentativen Ort für Kundenkontakte. Das Layout der Gebäude und das Lagerkonzept verhindern einen optimalen Warenfluss und entsprechende Effizienzsteigerungen.»

Bei der Wahl des neuen Standorts sei besonders darauf geachtet worden, dass er Vorteile für alle betroffenen Partner bringe. Der Campus Reichhold biete eine optimale Lösung für Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten. Ausserdem setze er seinen Fokus auf Nachhaltigkeit, geprägt durch innovative Ansätze und zukunftsweisende Energie-, Mobilitäts- und Nutzungsideen.

Hiag ist mit weiteren Firmen im Gespräch

Und was bedeutet der neue Arbeitsweg für die Angestellten? «Am Standort Winterthur haben wir bereits keine Mitarbeitenden mehr», so die Oerlikon-Sprecherin. Sie fügt an, die zirka 230 vom Umzug Betroffenen seien aktuell in Wohlen und Dottikon beschäftigt. «Die Entfernung nach Hausen/Lupfig ist nicht für alle Mitarbeitende gleich weit, liegt jedoch in einem zumutbaren Rahmen. Zudem wird der neue Standort ÖV-technisch sehr gut erschlossen sein. Bahn- und Bushaltestelle befinden sich direkt beim neuen Standort und die Autobahnausfahrt ist auch sehr nahe gelegen.»

Alex Römer, Arealentwickler bei der Hiag Immobilien. Lea Meienberg

Alex Römer, Arealentwickler bei der Hiag Immobilien, der Grundeigentümerin, erklärt, das Bürogebäude von Oerlikon werde, wie im Gestaltungsplan vorgesehen, entlang der Hauptstrasse und die Produktionsgebäude würden dahinter, nahe der Bahnlinie, gebaut werden. Wer die übrigen Mieter sein werden, steht noch nicht abschliessend fest, aber Römer sagt: «Zurzeit sind wir in konkreten Gesprächen mit weiteren Firmen.»