Hausen/Lupfig Oerlikon baut neuen Montage- und Produktionsstandort auf dem Reichhold-Areal Der weltweit tätige Technologiekonzern Oerlikon plant einen neuen Montage- und Produktionsstandort für ihr Beschichtungs- und Anlagengeschäft. Dieser soll auf dem Campus Reichhold zusammen mit der HIAG Immobilien Schweiz AG entstehen. 23.12.2022, 08.49 Uhr

Diese Visualisierung zeigt, wie sich der «Campus Reichhold» dereinst präsentieren kann. Die Firma Oerlikon plant dort einen neuen Montage- und Produktionsstandort. zvg/HIAG

Auf dem Campus Reichhold im Kanton Aargau sollen die bestehenden Standorte Wohlen, Dottikon und Winterthur zusammengelegt werden, wie das Unternehmen in seiner Mitteilung von heute Freitag schreibt. Mit dieser verstärkten Präsenz bekenne sich Oerlikon zum Standort Schweiz.

Der neue Standort auf dem Campus sei zusammen mit der HIAG Immobilien Schweiz AG entwickelt worden. Damit werde der Schweizer Montage- und Produktionsstandort für das Beschichtungs- und Anlagengeschäft der Technologiemarke Oerlikon Metco mit moderner Infrastruktur weiter ausgebaut.

Die Zusammenführung am neuen Standort soll die Produktivität weiter verbessern und Betriebsabläufe optimieren, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Campus Reichhold werde zudem das Verkaufs- und Vertriebszentrum für die Produktlinie Materials sowie das IT-Kompetenzzentrum beherbergen. Das Unternehmen spricht dabei von Arbeitsplätzen für rund 230 Mitarbeitende auf rund 14 500 Quadratmetern Produktions- und Bürofläche.

Die Baueingabe ist im Sommer 2023 geplant. Der Baubeginn soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 erfolgen und der neue Standort ab Mitte 2025 bezugsbereit sein. Die laufenden Aktivitäten an den aktuellen Standorten würden weitergeführt. Der Umzug soll gemäss Planung im Sommer 2025 beginnen und schrittweise erfolgen, um die Weiterbearbeitung aller Kundenaufträge sicherzustellen.

Oerlikon ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Der Konzern ist mit über 12 000 Mitarbeitenden an 202 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte 2021 einen Umsatz von 2,65 Milliarden Franken. (luk)