Reichholdareal in Hausen und Lupfig: Unterlagen sind überarbeitet

Hausen/Lupfig Entwicklung Reichholdareal: Die Unterlagen sind überarbeitet Einige Hürden sind noch zu überwinden beim Reichholdareal in Hausen und Lupfig. Auf dem Weg zum neuen Werkplatz ist am Mittwoch, 1. Juni, eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Beteiligten geplant. 25.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Reichholdareal sollen zügig die künftigen Baufelder bereitgestellt werden. zvg

Die vielen Baumaschinen und Mulden auf dem Areal ausgangs Hausen in Richtung Birrfeld künden vom Willen der Grundeigentümerinnen, die Vision eines zeitgemässen Werkplatzes zügig umzusetzen, hält die Gemeinde Hausen in einer Medienmitteilung fest unter dem Titel «Entwicklung Reichholdareal – es geht vorwärts». Vorher gelte es aber den baurechtlichen Rahmen über die Gemeindegrenzen hinweg festzusetzen und die Erschliessung und Landumlegung sicherzustellen. «Dabei sind noch einige Hürden zu überwinden», heisst es in der Medienmitteilung.

Die nächsten Berührungspunkte zur Arealentwicklung für die Bevölkerung ergeben sich aus dem Gestaltungsplanverfahren. Seit Anfang Jahr wurden die Unterlagen aufgrund der vorhandenen Genehmigungsvorbehalte und Mitwirkungseingaben überarbeitet. Im März haben nun die Gemeinderäte von Hausen und Lupfig diese Unterlagen zur abschliessenden kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Sobald der Kanton bescheinigt, dass alles gesetzeskonform ist, werden die Unterlagen öffentlich aufgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch Rechenschaft zu den Mitwirkungseingaben abgelegt.

Im Rahmen der öffentlichen Auflage ist am Mittwoch, 1. Juni, eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Beteiligten geplant. Sofern schon jetzt Fragen bestehen, ist für Interes­sierte am Samstag, 2. April, von 9 bis 12 Uhr ein individueller Austausch im Schuehmacherhüsli neben dem Dahlihaus in Hausen zum Verfahren möglich. Zeitfenster können unter der Telefonnummer 056 461 70 48 oder bei dieser E-Mail-Adresse bau-planung@hausen.swiss vor­angemeldet werden bei der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Hausen. (az)