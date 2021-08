Der Gestaltungsplan zum Campus Reichhold liegt öffentlich auf

Hausen/Lupfig Campus Reichhold: «Wird es ein zentrales Parkhaus geben?» – was die Bevölkerung beschäftigt Der Campus Reichhold wird schon bald bebaut: Nun konnte die Bevölkerung von Hausen und Lupfig den Fachplanern Fragen stellen. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan läuft noch bis 13. September. Claudia Meier 28.08.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung der Freiräume und Erschliessung des Campus Reichhold im Grenzgebiet von Hausen und Lupfig. Bauten hängen von den künftigen Nutzern ab und können von der Architektur her abweichen. zvg/Hiag

«Wir sind bei einem Meilenstein in der Entwicklung des Reichholdareals angelangt», sagte Gemeindeammann Richard Plüss aus Lupfig. In der Mehrzweckhalle Hausen durfte er gut 100 Interessierte begrüssen, die sich am Donnerstag vom Fachplanerteam Antworten holten zu allen zentralen Fragen.