Hausen/Lupfig Arealentwickler stellt sich den Fragen der Bevölkerung: So stehts um das Projekt «Campus Reichhold» Die Bevölkerung kann Fragen stellen zur Entwicklung der einstigen Industriebrache zwischen Hausen und Lupfig – oder das Gelände auf einem Spaziergang gleich besichtigen: Die Grundeigentümerin lanciert die Reihe «Infobier um Vier». Michael Hunziker 12.05.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung vermittelt einen Eindruck, in welcher Art sich der Campus Reichhold dereinst präsentieren kann. zvg/Hiag

Bagger und Mulden stehen auf dem weitläufigen Gelände, Betonwände werden abgerissen, Vertiefungen zugeschüttet. Das Reichholdareal zwischen Hausen und Lupfig wird vorbereitet für die künftige Bebauung, für die künftigen Nutzerinnen und Nutzer.

Auch hinter den Kulissen wird gearbeitet. Der baurechtliche Rahmen wird festgelegt, die Erschliessung sichergestellt, die Landumlegung vorgenommen, das Gestaltungsplanverfahren vorangetrieben. Die Unterlagen sind überarbeitet und werden durch den Kanton vorgeprüft.

Gemischt genutztes Arbeitsquartier entsteht

Unter dem Namen «Campus Reichhold» wird die rund 75'000 Quadratmeter grosse, ehemalige Industriebrache neu belebt. Geschaffen wird, so das Ziel, ein moderner Werkplatz, ein gemischt genutztes Arbeitsquartier. Ansiedeln können sich an zentraler, gut erschlossener Lage unterschiedliche Unternehmen: traditionelle Gewerbe- und Industriebetriebe genauso wie Hightech-Firmen. Denkbar sind zusätzlich ein Fitnessstudio, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant oder ein kleiner Einkaufsladen.

Alex Römer ist Arealentwickler der Hiag. mhu (25. August 2020)

Entstehen soll eine attraktive Mischung aus Gewerbe und Dienstleistung, ein Treffpunkt, ein Raum für Ideen. Entlang der Hauptstrasse sind die kleineren Gebäude geplant, gegen den Autobahnzubringer die grösseren, dazwischen attraktive Grün- und Erholungsflächen.

Die Hiag hat das Gelände im 2012 erworben, eine Altlastensanierung vorgenommen und erfolgreich abgeschlossen. Ab Dienstag, 24. Mai – weitere Daten sind zu finden auf der Website – lanciert die Grundeigentümerin die Reihe «Infobier um Vier». Zwischen 16 und 18 Uhr wird Arealentwickler Alex Römer im blauen Container des Campus Reichhold an der Hauptstrasse anwesend sein.

Es soll ein niederschwelliger, sympathischer Anlass sein, an dem mehr zu erfahren ist über den Stand der Planung oder an dem auf einem Spaziergang gleich das Gelände besichtigt werden kann. «Wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, in ungezwungenem Rahmen Fragen zur Zukunft des Campus Reichhold stellen zu können», sagt Römer. Und:

«Wir möchten in einen Dialog mit der Bevölkerung treten und Anliegen oder Wünsche aufnehmen.»

Eine Arealentwicklung biete immer die Chance, Lücken im Dorfangebot zu schliessen, fährt Römer fort. «Das möchten wir auch in Hausen und Lupfig wahrnehmen.» Er freue sich auf den Austausch. «Ein so direktes Feedback ist für unsere Arbeit sehr wertvoll.»

Das rund 75'000 Quadratmeter grosse Reichholdareal befindet sich zwischen Hausen (oben) und Lupfig. zvg/Hiag

Tabuthemen gebe es übrigens keine, betont Römer. Er sei seit mittlerweile rund zehn Jahren verantwortlich für die Entwicklung des Geländes. «Ich denke, dass ich in den meisten Themen sattelfest bin.»

Eingeladen zum «Infobier um Vier» sind die Bevölkerung der beiden Standortgemeinden Hausen und Lupfig, die Nachbarschaft, aber auch Vereine oder lokale Institutionen. «Und selbstverständlich freuen wir uns ebenfalls, wenn ein künftiger Mieter oder eine künftige Mieterin uns besucht», ergänzt Römer. Das Bier – oder der Kaffee – seien selbstverständlich kostenlos für alle.

Gestaltungsplan soll schon bald öffentlich aufliegen

«Wir sind sehr zufrieden, dass nun bald die öffentliche Auflage des Gestaltungsplans erfolgen kann und wir Rechtssicherheit für weitere Planungsschritte haben werden», sagt Römer auf Nachfrage zur Entwicklung des Campus Reichhold und zum Fortschritt der Arbeiten. «Der Gestaltungsplan ist eine wichtige Voraussetzung für konkrete Gespräche und Verhandlungen mit Interessenten. Nach dessen Festsetzung werden wir gleich das Erschliessungsprojekt öffentlich auflegen.»

«Infobier um Vier» mit Arealentwickler Alex Römer im Container des Campus Reichhold an der Hauptstrasse: 24. Mai, 31. Mai, 8. Juni und 15. Juni, jeweils 16 bis 18 Uhr.