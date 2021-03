Hausen Zwei FDP-Gemeinderatskandidaten: Der Wahlkampf ist eröffnet Die FDP-Ortspartei Hausen schlägt für die kommenden Gemeinderatswahlen Manuela Obrist-Fuster sowie Stefano Potenza-Götti vor. 16.03.2021, 15.36 Uhr

Manuela Obrist und Stefano Potenza kandidieren für den Gemeinderat Hausen. Bild: zvg

Bei den Gemeinderatswahlen am 13. Juni in Hausen kandidieren die bisherigen Behördemitglieder Harry Treichler und Hermann Zweifel nicht mehr. Die zurzeit nicht im Gemeinderat vertretene FDP schlägt zwei in der Gemeinde bekannte Persönlichkeiten zur Wahl vor: Manuela Obrist-Fuster und Stefano Potenza-Götti.