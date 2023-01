Hausen: Nationalrat Roger Köppel referiert bei SVP Bezirk Brugg

Hausen SVP-Nationalrat Roger Köppel beschert der Brugger Bezirkspartei ein volles Haus Etwa 50 Personen an der Generalversammlung und 100 zusätzliche Gäste für das Referat zu «Neutralität – Lage der Schweiz» konnte Bezirksparteipräsidentin Tonja Burri begrüssen. Sie erklärt, warum sie ihr Amt Ende Mai abgibt und ihre Nachfolge noch unklar ist. Claudia Meier 30.01.2023, 16.34 Uhr

Prominente Gäste bei der Brugger SVP-Bezirkspartei in Hausen (v. l.): Vizepräsident Miro Barp, Nationalrat Roger Köppel. Parteipräsidentin Tonja Burri und der ehemalige Nationalrat Christoph Mörgeli. zvg

Für SVP-Grossrätin Tonja Burri war es das letzte Mal, dass sie als Präsidentin die Generalversammlung der Brugger Bezirkspartei leitete. Die ehemalige Vizeammann der Gemeinde Hausen hatte sich im Dezember aus persönlichen Gründen entschieden, per Ende Mai das Bezirksparteipräsidium abzugeben. Im Vorstand bleibt sie als Grossrätin von Amts wegen.

Da die Suche nach einer geeigneten Nachfolge Zeit beansprucht, war dieses Geschäft nicht auf die GV vom 26. Januar traktandiert worden. Erfreut war Burri, dass sie nach dem statutarischen Teil nicht nur SVP-Nationalrat Roger Köppel, sondern auch seinen Zürcher Parteikollegen Christoph Mörgeli in der Werkstatt der Stiftung Domino in Hausen begrüssen konnte. Die beiden bekannten Politiker und Journalisten hatten zuvor gemeinsame Termine.

Wie Köppel Super-Aargauer wird

Unter den 100 zusätzlichen Gästen, die extra für das Referat von Köppel zur «Neutralität – Lage der Schweiz» vorbeikamen, waren laut Burri eine kleine Delegation aus dem Kanton Bern und einige Mitglieder der Jungen SVP. Köppels Thema war topaktuell, weil sich rund um die Ukraine-Krise viele Fragen stellen. Humorvoll und mit vielen Beispielen aus der Praxis habe der Zürich Nationalrat die wiederholten Verletzungen der Neutralität erläutert, schreibt die Bezirkspartei in einer Mitteilung.

Allein schon die Übersetzung des lateinischen Neutrums, was so viel heisse wie «beide gleich», stelle klar, dass die Sanktionen gegen Russland nicht mit der Neutralität der Schweiz vereinbar seien. Köppel erhob im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Oktober den Mahnfinger. «Denn diejenigen, die heute unsere Neutralität zum Spottpreis hergeben, haben wir Schweizer einmal gewählt», so der Referent.

Die Fragerunde nach Köppels Ausführungen wurde rege genutzt. Nach knapp zwei Stunden verdankte die Präsidentin den Referenten mit dem Gesellschaftsspiel «Du bisch vom Aargau». So habe er die Möglichkeit, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und Super-Aargauer zu werden.

Der Vizepräsident übernimmt ad interim

An der vorausgehenden GV wurde Martin Wernli aus Thalheim verabschiedet, der nach langjähriger Tätigkeit als Vizepräsident im Sommer sein Mandat zur Verfügung gestellt hat, dem Bezirksvorstand aber als Mitglied erhalten bleibt. Die Wahl des neuen Präsidenten wird laut Burri im September stattfinden. Zwischenzeitlich werde Grossrat und Vizepräsident Miro Barp aus Brugg die Partei führen. Barp kandidiert für den Nationalrat, will aber nicht Bezirksparteipräsident werden, wie er der AZ sagte.

Dass Tonja Burri ihren Rücktritt nicht auf die GV hin einreichte, hat damit zu tun, dass sie die grossen Projekte noch abschliessen will. So wird der Ausflug der SVP-Grossratsfraktion im Mai in den Bezirk Brugg führen, was etwa alle elf Jahre der Fall ist und Burri freut: «Das ist jeweils wie eine schöne Schulreise.» Nach dem Mittagessen im «Wydehof» in Birr gibt es diverse Gruppenangebote von einem Besuch im Gesundheitswesen bis zum Jassen.

Die 36-jährige Präsidentin ist stolz, dass der Bezirksvorstand derzeit stark aufgestellt ist.