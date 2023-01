Hausen: Vierjährige hat seltene neurodegenerative Krankheit INAD

Hausen «Sie ist die Geisel ihres Körpers»: Drei Jahre dauerte es, bis die kleine Rymma endlich eine Diagnose bekam Bis zum ersten Lebensjahr war alles normal: Doch dann verlor die Tochter der Familie Makarova aus Hausen neu erlernte Fähigkeiten kurz darauf wieder. Bis der Befund einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung stand, durchlebten ihre Eltern eine Odyssee. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit wenigen Monaten leben Ivan und Inna Makarova mit ihrer Tochter Rymma in Hausen. Sandra Ardizzone

Rymma schmiegt sich an die Schulter ihrer Mutter. Eben noch hat die fast Vierjährige am Esstisch gesessen und auf einem Tablet gespannt eine tanzende Kuh verfolgt. Als Inna Makarova das Video ausstellt und ihre Tochter auf den Arm nimmt, ist diese kurz empört. Wie jedes kleine Mädchen, denkt man sich. Dass das nicht ganz stimmt, zeigt sich wenige Augenblicke später.

Vater Ivan setzt Rymma in den Kinderwagen. Der schmale Oberkörper kippt haltlos nach vorne.

Die kleine Rymma kämpft mit einer langen Liste an Symptomen. Sandra Ardizzone

Ein niedriger Muskeltonus ist nur eines der Symptome von PLAN, einer seltenen neurodegenerativen Erkrankung, mit dem das Kind zu kämpfen hat. Unter anderem kann es weder gehen noch sprechen, sieht schlecht und leidet an spastischer Steifheit in den Armen. Mutter Inna Makarova sagt traurig:

«Sie ist die Geisel ihres Körpers.»

Besonders schwierig sei, dass das Mädchen nicht kommunizieren könne, ob es Schmerzen habe.

30 diagnostizierte Fälle soll es in der Schweiz geben

PLAN gehört zur Gruppe der NBIA-Erkrankungen. Bei diesen genetisch bedingten neurologischen Störungen kommt es zu einer abnormalen Ablagerung von Eisen im Gehirn. Die Symptome sind je nach Mensch verschieden, schreibt NBIA Suisse auf seiner Website. Charakteristisch zeigen sich gemäss dem Lausanner Verein eine reduzierte Muskelfunktion des Körpers und eine fortschreitende Bewegungsstörung.

Die meisten Betroffenen leiden unter einem Verlust von Zellen und Hirngewebe im zentralen Nervensystem, was zu kognitivem Verfall und Entwicklungsverzögerungen führt, Spasmen, Parkinsonismus sowie Augenerkrankungen. Der Ausbruch könne vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter jederzeit erfolgen.

Lange Zeit fehlte Ivan und Inna Makarova eine Diagnose für ihr Kind. Sandra Ardizzone

Nach Schätzungen erkranken pro einer Million Menschen eine bis drei Personen an einer Form von NBIA. Schweizweit steht NBIA Suisse mit 16 von NBIA betroffenen Familien, darunter zwei mit PLAN, in direktem Kontakt, erklärt die Vereinspräsidentin Fatemeh Mollet am Telefon. Von sieben weiteren NBIA-Patientinnen und -Patienten wurde ihr bisher berichtet. Die Präsidentin sagt:

«Statistisch gesehen dürften es in der Schweiz insgesamt 30 diagnostizierte Fälle geben.»

Im Aargau bekannt sind Mollet bisher nur die Makarovas.

Auch in der Ukraine, aus der die Familie kurz nach Kriegsbeginn ins Aargauische Hausen floh, seien sie die einzigen Betroffenen, meint Inna Makarova. Schnell fügt sie an: «Ich glaube aber nicht, dass das wahr ist. Die Krankheit ist dort einfach unbekannt und kann deshalb nicht diagnostiziert werden.» Bis ihre Tochter einen Befund bekam, mussten die heute 31-jährigen Eltern lange ausharren.

Neu erlernte Fähigkeiten verlor sie wieder

Bis zum ersten Lebensjahr entwickelte sich Rymma normal. Inna Makarova zeigt auf ihrem Handy Videos, wie das Kleinkind in einem Laufgitter «Mama» brabbelt oder an einem Bett entlanghangelnd die ersten Schritte übt. Doch dann verlor das Mädchen neu erlernte Fähigkeiten kurz darauf wieder. Für die Makarovas begann eine Odyssee von Arzt zu Arzt. Sie seien durch die ganze Ukraine gereist für eine Diagnose, niemand habe ihnen aber helfen können, erinnert sich das Paar.

Erst im letzten September – fast drei Jahre nach den ersten Symptomen – kristallisierte sich ein Befund heraus. Inna Makarova erzählt: «Als wir in das Kinderspital Zürich kamen, hat die Ärztin Rymma nur angeschaut und wusste gleich, was sie hat.» Das Mädchen wurde mit INAD – Infantiler Neuroaxonaler Dystrophie –, einer Form von PLAN, diagnostiziert.

Ein eingespieltes Team: Ivan Makarov und Tochter Rymma. Sandra Ardizzone

Auch in der Schweiz gab es bis vor gut 20 Jahren keine richtige Diagnose für die NBIA-Störungen, sagt Fatemeh Mollet. 1922 tauchten sie erstmals in der Fachliteratur auf, bis 2002 galten alle als Hallervorden-Spatz-Syndrom. Erst dann begann dank den möglich gewordenen genetischen Analysen die Beschreibung einzelner Formen.

Zustand kann sich rapide verschlechtern

Für die Makarovas war die Diagnose ihrer Tochter ein grosser Schock. Bei INAD ist ein schneller Krankheitsfortschritt die Regel, der Zustand kann sich rapide verschlechtern. Laut NBIA Suisse überleben viele betroffene Kinder ihr erstes Jahrzehnt nicht. Auch Rymma prognostizieren die Ärzte eine Lebenserwartung von acht bis zehn Jahren.

Inna Makarova erinnert sich an die Zeit nach dem Befund:

«Ich fiel nach der Diagnose drei Monate in eine Art Depression. Wir fühlten uns wie Zombies.»

Bisher gelten die NBIA-Störungen als unheilbar. Eine Standardtherapie gibt es nicht, diese erfolgt je nach Symptomen. Mollet sagt: «Mit der Symptombehandlung will man verhindern, dass sich der Zustand der Betroffenen verschlechtert, und ihre Lebensqualität als auch die der Angehörigen möglichst aufrechterhalten.» Inna Makarova hat ihren Job für die Betreuung der Tochter zurückgestellt, ihr Mann arbeitet noch zu 70 Prozent als Techniker.

Rymma muss ihre Augen regelmässig trainieren. Sandra Ardizzone

Rymma erhält inzwischen ein vielfältiges Behandlungsprogramm, unter anderem Schwimmtherapie, Gehirn- und Augentraining. Ausserdem gibt es eine medikamentöse Behandlung. Die Verabreichung dauere fast den ganzen Morgen, sagt Ivan Makarov, während er auf einen Schrank voller grosser und kleinen Dosen zeigt. Glücklicherweise finanziere die Krankenkasse die Behandlungen.

Ausserdem, sagt Inna Makarova – und dabei hellt sich ihr Gesicht sichtlich auf – unterstützten die Hausener, die die Geflüchteten aufgenommen haben, sie wie eine grosse Familie: «Sie sind Grosseltern für Rymma.»

Forschung für die Gentherapie ist teuer

Gemäss Fatemeh Mollet gibt es verschiedene Unternehmen, die aktuell versuchen, INAD am Ursprung zu bekämpfen:

«Momentan ist aber noch alles auf der Versuchsebene. In zwei, drei Jahren werden wir viel mehr wissen.»

Die Familie aus Hausen steckt ihre ganze Hoffnung in diese neuartige Gentherapie. «Dabei soll das Gen selbst korrigiert werden», erklärt Mollet, «je früher man das macht, desto grösser die Chance auf ein normales Leben.» In London forsche man aktuell an einem solchen Ansatz.

Ein ähnliches Projekt ist auch in den USA, dabei mit Fokus auf Patienten mit fortgeschrittener Krankheit, geplant. Doch das Vorhaben der Washington University ist teuer. Nach Angaben von Inna Makarova werden für den Start 2 Millionen Dollar benötigt. Die Gesamtkosten werden sich bis Ende des Jahres auf 7 Millionen belaufen. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der INADcure Foundation, die betroffene Eltern gründeten.

Laut ihrer Mutter ist Rymma trotz der Krankheit ein sehr fröhliches Kind. Sandra Ardizzone

Auch die 31-Jährige aus Hausen sammelt dafür über https://taplink.cc/rimma_makarova_inad Geld. Andererseits erzählt Inna Makarova, dass sie von einem Medikament aus Spanien gehört habe, das das Fortschreiten der Krankheit stoppen könnte – was das Warten auf die Gentherapie erleichtern würde. Wer neue Informationen über INAD und eine mögliche Heilung habe, bittet die junge Frau, sich unter help.rymmainad@gmail.com zu melden.

Auf ihren kontinuierlichen Einsatz angesprochen, sagt Inna Makarova, dass sie gute, aber auch schwierige Tage habe. Die Zukunft mache ihr Angst. Als dann aber im Hintergrund Rymma beim Spiel mit dem Vater begeistert quietscht, muss ihre Mutter lächeln. «Sie ist ein fröhliches Kind, das sehr gerne lacht und Menschen liebt.» Für ihr besonderes Mädchen sei das Paar trotz allem sehr dankbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen