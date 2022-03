Hausen: Bloggerin Iris Winkenbach publiziert Buch zu Blumenbeeten

Hausen Neuer Ratgeber für Blumenbeete funktioniert wie ein Kochbuch – doch fast wäre er nie erschienen Mitte Februar hat Iris Winkenbach, Geschäftsführerin des Familienbetriebs Winkenbach Hausen, ihr erstes Buch veröffentlicht. Der AZ verrät die Landschaftsarchitektin bereits den wichtigsten Tipp für ein «Traumbeet». Maja Reznicek 03.03.2022, 05.00 Uhr

Laut der 35-jährigen Iris Winkenbach zeichnet sich ihr neues Buch insbesondere durch seine Einfachheit aus. Maja Reznicek

Zuerst hielt Iris Winkenbach das E-Mail für ein Spam. Seit fünf Jahren bloggt die Landschaftsarchitektin rund um das Thema Gartengestaltung. In dieser Zeit trudelten nicht nur Schreiben von Fans, sondern ab und zu auch Unerwünschtes in ihrem Posteingang ein. Vor gut einem Jahr kam dann plötzlich eine Anfrage vom deutschen Kosmos-Verlag, ob sie nicht ein Buch über Blumenbeete schreiben wolle. Die 35-Jährige erinnert sich:

«Sie haben wohl zum Thema recherchiert und stiessen über meine Pinterest-Seite auf mich.»

Weil sie der Sache nicht ganz traute, hörte sich Winkenbach erst einmal bei ihren Bloggerkolleginnen um: «Sie bestätigten mir, dass das üblich ist und der Verlag anscheinend gezielt auch Influencer anschreibt.» Also fasste die Bloggerin sich ein Herz und sagte zu.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit liegt seit kurzem vor. Mitte Februar erschien der neue Ratgeber «Blumenbeete – Es geht auch einfach!».

Den eigenen Stil für das Blumenbeet findet man leicht

Das Buch ist ein spezialisiertes Werk dazu – so heisst es im Klappentext –, wie in fünf Schritten aus dem Ziergarten ein Blumenmeer wird. Auf 128 Seiten vermittelt Iris Winkenbach die Basics von den Blumenbeet-Stilen über die Pflanzenauswahl inklusive Steckbriefe sowie der Blütenpflege bis zu verschiedenen Musterbeeten.

Das Buch erschien Mitte Februar. Maja Reznicek

Besonders auszeichnen, so erzählt die diplomierte Pflanzplanerin beim Kaffee, täte sich der Ratgeber durch seine Einfachheit: «Er funktioniert wie ein Kochbuch und ist sehr schnell gelesen.» Zudem gebe es zwar Theorieteile, diese seien jedoch in verständlichen Worten verfasst. «Das Buch ist für Laien, nicht für ausgebildete Gärtner.»

Auf die Frage, was denn der wichtigste Tipp für das eigene Traumbeet ist, hat Winkenbach eine knappe Antwort: «Machen. Umsetzen.» Anfangen mit den Beeten könne man zwischen März bis Oktober, sobald der Boden nicht mehr gefroren sei. Ergänzend empfehle es sich, sich im Rahmen der Planung über die Pflanzen zu informieren:

«Es gibt viele Leute, die einmal im Jahr Blumen einkaufen und dann zwar im Frühling profitieren, im Sommer ist es aber schon wieder vorbei.»

Den eigenen Stil für die Blumenbeete finde man leicht: «Am einfachsten ist, man schaut sich Bilder von bestehenden Gärten an – zum Beispiel im Buch. Da sieht man, was einem gefällt und wohin man möchte.»

Drei Monate war sie im englischen Sussex Prairie Garden tätig

Seit drei Jahren arbeitet Iris Winkenbach parallel als Geschäftsführerin im Familienbetrieb Winkenbach Hausen und als selbstständige Landschaftsarchitektin. Den Ratgeber schrieb sie im letzten Sommer nebenbei. Doch nicht nur die Texte, sondern auch ein Grossteil der Fotos erstellte die Gestalterin selbst:

«Etwa zwei Drittel stammen von meiner Reise nach England.»

Damals absolvierte sie für drei Monate im Sussex Prairie Garden in Grossbritannien ein Praktikum als Gärtnerin. Ebenfalls im Buch zu sehen sind die Mitarbeitenden der Hausener Gärtnerei – zumindest teilweise. Sie hielten als Handmodelle für die bebilderten Anleitungen her. Ab und zu drückte zudem Winkenbachs Freund auf den Auslöser, wenn sie selbst vor der Kamera stand.

Rückblickend ist Winkenbach das ganze Buchprojekt sehr leichtgefallen. «Viel Arbeit hat der Verlag übernommen, etwa Layout oder Korrektorat.» Ihr Blog ist in der Zwischenzeit eher in den Hintergrund gerückt. Zu aufwendig sei er für den geringen Ertrag: «Als Geschäftsführerin überlegt man sich, was wirklich wirtschaftlich ist.»

Auf Wunsch der Kundschaft gibt es einen Workshop

Bisher hat Iris Winkenbach viel positives Feedback auf ihr jüngstes Projekt bekommen. Bereits im Vorverkauf habe sie Bücher vertreiben können und schon einen Workshop zum Thema gegeben.

Iris Winkenbach, Geschäftsführerin von Winkenbach Hausen. Maja Reznicek

Auch die nächste Idee ist in der Pipeline: Die 35-Jährige plant einen Kurs mit dem Titel «Blumenbeet und Bienen». Gewünscht wurde dieser direkt von den Besucherinnen und Besuchern der Hausener Gärtnerei. Winkenbach erklärt:

«Wir sind nahe an unserer Kundschaft.»

Ausserdem sei naturnahes Gärtnern im Trend, Biodiversität den Menschen inzwischen ein Begriff.

Thematisch könne sie sich weiter ein Projekt rund um das Thema «Blumen und Balkon» vorstellen. Winkenbach sagt: «In der Umgebung der Gärtnerei gibt es viele Blockwohnungen mit beschränktem Platz.» Daneben will die Landschaftsarchitektin ihren Blog wieder aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Und natürlich, so verrät sie mit einem Lächeln, wäre ein nächstes Buchprojekt möglich.