Hausen Nach der Ablehnung des Kredits: Was passiert nun mit den Bushaltestellen «Turnhalle»? Die Bushaltestellen haben den Bestimmungen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz zu entsprechen. Was aber ist, wenn das Stimmvolk – wie in Hausen – den Kredit für die Erneuerung ablehnt. Im konkreten Fall ist die Rede von den Bushaltestellen «Turnhalle». Gemeindeammann Eugen Bless sagt, wie es weitergeht. Michael Hunziker 29.03.2021, 05.00 Uhr

Die Bushaltestellen «Turnhalle» befinden sich an der Hauptstrasse.. Bild: Michael Hunziker (25. März 2021)

Zu rütteln gibt es nichts: Das Stimmvolk in Hausen hat am 7. März an der Urne den Kredit von rund 241'000 Franken abgelehnt für die Erneuerung der Bushaltestellen «Turnhalle» – klipp und klar mit 305 zu 825 Stimmen. So weit, so gut. Nur: Die Bushaltestellen haben den Bestimmungen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) zu entsprechen und müssen bis Ende 2023 entsprechend angepasst werden.

Was passiert nun nach der Ablehnung des Kredits mit dem geplanten hindernisfreien Ausbau? Welche Möglichkeiten bestehen? Und wie sind die Zuständigkeiten geregelt? Nicht weiterhelfen kann bei diesen Fragen das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Dieses ist zwar zuständig für die Kantonsstrassen. Die Hauptstrasse in Hausen aber, an der sich die Bushaltestellen «Turnhalle» befinden, ist eine Gemeindestrasse. Entsprechend können die Fragen nicht beantwortet werden.

Geschäft kommt nicht erneut in gleicher Form

Der nächste Anlauf führt zum Bundesamt für Strassen (Astra), das wiederum an das Bundesamt für Verkehr (BAV) verweist. Denn das Behindertengleichstellungsgesetz hält fest, dass der öffentliche Verkehr bis spätestens Ende 2023 den Bedürfnissen der behinderten und altersbedingt eingeschränkten Reisenden entsprechen muss. Bei der Umsetzung ist das Bundesamt für Verkehr deshalb als Aufsichtsbehörde, Subventionsgeber und Baubewilligungsbehörde mitbetroffen und übernimmt eine steuernde Funktion.

Allerdings gilt dies nur für die Eisenbahn. Bei Bushaltestellen habe der Bund keine Koordinationsfunktion, die Zuständigkeit liege beim Strasseneigentümer, heisst es, «also in der Regel bei den Kantonen und Gemeinden». Verwiesen wird auf die lokalen Behörden.

Die Frage zur Erneuerung der Bushaltestellen «Turnhalle» geht an Eugen Bless, Gemeindeammann in Hausen. Wie es weitergeht, antwortet er, ist noch unklar. Fest stehe, dass dieses Geschäft dem Stimmvolk nicht ein weiteres Mal in der gleichen Form vorgelegt werden kann. Bless hofft, dass der neue Gemeinderat nach den Gesamterneuerungswahlen am 13. Juni vollständig ist:

«Dann möchte ich gerne in dieser Runde das Vorgehen besprechen.»

Zu allen Bushaltestellen in Hausen bestehe zwar ein Vorgehensplan, ergänzt der Gemeindeammann. Einzelne Schritte müssten aber zuerst geklärt werden.

Aktuell beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Bear­beitung der Bushaltestellen «Knecht», fährt Bless fort. Diese sind, erklärt er, nicht in einem schlechten Zustand, verfügen aber über gar keine Einstiegskante, «sind also total flach». Hier sei im Zusammenhang mit der Erstellung eines Lichtsignals Baschnagel – in Rahmen des Verkehrsmanagements Brugg – eine Variante im Gespräch mit einer Verschiebung der Bushaltestellen von der Tankstelle nach Norden näher zum Kreisel, um die Busbevorzugung zu realisieren. Bei diesem Vorhaben ist laut Bless im Mai klar, wie es weitergeht.

Bei den Wasserleitungen laufen die Abklärungen

Nicht durchgekommen an der Urne ist in Hausen vor drei Wochen auch der Kredit für die Erneuerung der Hauptstrasse. Bei diesem Projekt werde zugewartet bis im Frühling 2022, sagt der Gemeindeammann. Eventuell müssten punktuell Reparaturen vorgenommen werden.

Zu den Erneuerungen der Wasserleitungen, die vom Stimmvolk angenommen wurden, laufen gemäss Gemeindeammann die Abklärungen betreffend der Umsetzung. Kurz: Abwarten sei im Moment angesagt – und weitertreiben von Teilprojekten, fasst Eugen Bless zusammen.

Der Kanton richtet den Fokus auf ein Grobnetz

Bestehende Bushaltestellen müssen so angepasst werden, dass sie den Bestimmungen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) entsprechen. Laut kantonalem Departement Bau, Verkehr und Umwelt heisst das: Grundsätzlich ist dort ein niveaugleicher Einstieg zu gewährleisten und die Haltekante mit 22 Zentimeter Höhe auszuführen, wo ein geradliniges Anfahren und Abfahren möglich ist – in allen anderen Fällen mit 16 Zentimeter Höhe.

Bushaltestellen «Turnhalle» in Hausen: Im Aargau gibt es 530 Haltestellen und 1000 Haltekanten auf Gemeindestrassen. Bild: mhu (25. März 2021)

Im Kanton Aargau gibt es – Stand Oktober 2020 – insgesamt 740 Bushaltestellen sowie 1430 Bushaltekanten an Kantonsstrassen. Auf Gemeindestrassen sind es 530 Haltestellen und 1000 Haltekanten. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt richtet den Fokus auf den Kantonsstrassen auf ein sogenanntes Grobnetz. Dieses beinhaltet rund 450 Haltekanten, die bis Ende 2023 baulich angepasst sein sollen.

Ins Grobnetz aufgenommen wird eine Haltestelle, wenn sie im Umkreis von 300 Metern mehr als 1500 Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise Beschäftigte aufweist oder in einer Kern- oder Dorfzone liegt. Weiter umfasst das Grobnetz Haltestellen bei wichtigen Einrichtungen wie Kreis- und Bezirksschulen, Behinderteneinrichtungen, Altersheimen oder Spitälern.

Von den im Grobnetz definierten Haltestellen sind – Stand Dezember 2020 – erst 15 Prozent umgebaut, rund 60 Prozent befinden sich in der Projektierungsphase.