Ukrainerin Inna Makarova wagt in Hausen Neuanfang mit Body Taping

Hausen «Mein Vater glaubte mir nicht, dass Krieg ist»: Nach der Flucht wagt diese Ukrainerin mit Body Taping einen Neuanfang Seit Ende März lebt Inna Makarova mit Kind und Ehemann bei einer Hausener Gastfamilie. Auch wegen ihrer Tochter möchte die 31-Jährige in Zukunft nicht in die Heimat zurückkehren. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Inna Makarova flüchtete im Frühling von der Ukraine in die Schweiz. Maja Reznicek

Wenn gar nichts mehr geht, kommt der Google Übersetzer zum Zug. Dann spricht Inna Makarova mit konzentriertem Blick schnell einige Sätze auf und reicht der Journalistin das Handy über den Tisch. In Englisch kann sich die 31-Jährige verständigen, werden die Erzählungen emotionaler, fehlen aber manchmal die Worte.

Bis vor kurzem lebte Makarova mit ihrem Ehemann und der heute dreieinhalbjährigen Tochter in der Stadt Nikolajew im Süden der Ukraine. Mehrere Jahre führte sie dort ein Studio für Body Taping mit zwölf Mitarbeitenden und bildete selbst Personal aus – bis zum 24. Februar 2022.

Die russischen Truppen seien wie «wilde Tiere» in der Ukraine eingefallen, erzählt Inna Makarova, die Heimatstadt zerbombt worden. Als die zierliche junge Frau ihrem Vater – der gemeinsam mit dem Bruder in Russland lebt – erzählte, wie beängstigend der Krieg sei, glaubte er ihr nicht:

«Er sagte: Das ist kein Krieg, nur eine ‹special operation›.»

Es habe sie sehr getroffen, dass Makarovas eigener Vater ihr nicht geglaubt habe. Eine Woche brach sie den Kontakt ab. Erst als die junge Mutter Videos schickte von dem von Bomben zerstörten Nikolajew, änderte er seine Meinung.

Was der Tochter genau fehlt, weiss die Familie nicht

Für Inna Makarova war schnell nach Kriegsbeginn klar, dass sie fliehen mussten. Die Familie packte einige Sachen zusammen und machte sich auf den Weg Richtung Polen. Dass ihr dienstpflichtiger Mann die Grenze überqueren konnte, hängt mit Makarovas Tochter zusammen: Sie sei invalid, erklärt die 31-Jährige, könne weder sitzen noch gehen. Was dem Kleinkind genau fehlt, weiss die Familie nicht. Nur wegen der Beeinträchtigung des Mädchens habe sein Vater die Ukraine verlassen dürfen.

Bei einer Gastfamilie in Hausen leben die Drei inzwischen. Claudia Meier (25. August 2015)

In Polen angekommen nahm das Rote Kreuz die Familie in Empfang. Wohnungen gab es vor Ort aufgrund des grossen Flüchtlingsandrangs aber keine. Mit dem Bus gelangten die Drei schliesslich in die Schweiz. Eigentlich sei es egal gewesen, wohin sie gebracht würden, wichtig sei gewesen, dass man dort ihrer Tochter helfen könne.

Inna Makarova wohnte im Süden der Ukraine. Maja Reznicek

Doch trotz Besuchen im Kinderspital besteht immer noch keine Diagnose für das Mädchen. Makarova sagt:

«Aktuell warten wir ab, weil die Krankenkasse für weitere Abklärungen die Kosten nicht übernimmt.»

Seit Ende März lebt die Familie bei einer Gastfamilie in Hausen. «Wir sind Hans Emil und Marianne Christen sehr dankbar, sie haben uns gerettet.»

Trotzdem sei die aktuelle Situation sehr schwierig für sie. Inna Makarova erklärt: «Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Das ganze Leben ist auf einmal zerstört.» Sie habe Freunde und Bekannte zurückgelassen, um ihre Familie zu retten. Kontakt zu den Zurückgebliebenen hat Makarova regelmässig, meist über den Messaging-Dienstleister Telegram.

Tapes helfen bei Schmerzen wie auch zur Verbesserung der Haltung

Inzwischen haben Inna Makarova und ihr Mann beide eine Tätigkeit in der Schweiz aufgenommen. Er leistet Hilfsarbeiten auf Baustellen, sie kann wieder auf ihr Kerngeschäft setzen. Inhaberin Nirmala Jungblut stellt dafür im Hausener Kosmetikstudio En Vogue Cosmetics kostenlos einen Raum zur Verfügung. Neu bietet Makarova hier Body Taping an. Die Tapes sind eine Art «hochelastisches Pflaster», das hauptsächlich auf gedehntem Gewebe oder Muskelpartien aufgeklebt wird.

Es könne in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: in Logopädie, Pädiatrie, Sport, Rehabilitation, Therapie und für ästhetische Zwecke. Beispielsweise sei eine Verringerung von Schmerzen möglich, so erklärt Makarova, genauso wie die Entspannung von Muskeln und die Beseitigung von Schwellungen. Auch für die Verbesserung der Haltung oder den Abbau von neuronalem Stress sei ein Tape nützlich. Makarova ergänzt:

«Ich setze auf spezielle Techniken, die in der Schweiz nicht geboten werden.»

Ein bis eineinhalb Stunden dauert eine Sitzung. Aktuell sind Buchungen per Nachricht über die Instagram-Seite taping_by_inna_makarova möglich.

Die Frage, ob Inna Makarova eine Rückkehr in die Ukraine plant, verneint die junge Frau. Einerseits könne ihrer Tochter in der Heimat nicht geholfen werden. Viele Mediziner hätten das Land wegen des Konflikts mit Russland verlassen. Andererseits gibt sie zu bedenken: «Wir wissen nicht, wann der Krieg zu Ende sein wird. Und wie lange dann die Aufbauarbeiten dauern – ob 10 oder 20 Jahre.»

