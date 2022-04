Hausen: Neuer Gemeinderat hat zum Politapéro eingeladen

Hausen «Kommunalpolitik droht vergessen zu gehen»: Neue Gemeinderatsmitglieder präsentieren aktuelle Themen Die fünf neuen Gemeinderatsmitglieder haben am Politapéro aktuelle Themen und Unerwartetes präsentiert. Womit die Bevölkerung in den nächsten Jahren rechnen muss. Claudia Meier 28.04.2022, 19.21 Uhr

Dass ein Gemeinderat bei Gesamterneuerungswahlen vollständig ausgewechselt wird, ist eher selten. Doch in Hausen war das 2021 der Fall. «Wir sind alle seit etwas mehr als 100 Tagen im Amt», sagte Ammann Andreas Arrigoni, als er die rund 50 Anwesenden am Mittwochabend zum Politapéro im Gemeindesaal begrüsste. Neben Corona und der Ukraine drohe die Kommunalpolitik etwas vergessen zu gehen, sie sei aber wichtig und betreffe alle, fügte Arrigoni an.

An fünf Marktständen in separaten Räumlichkeiten stellten die Gemeinderatsmitglieder einzeln und in wenigen Minuten ihre Aufgabenbereiche vor. Sie präsentierten zwar noch keine Legislaturziele, liessen aber schon mal erahnen, wo der Fokus liegt und auf welche Fragen in naher Zukunft Antworten gefunden werden sollten. Der persönliche Austausch mit dem neuen Team und Feedback wurde während des anschliessenden Apéros ermöglicht.

Orientierung in Richtung Zentrum Brugg/Windisch

Ammann Andreas Arrigoni ist es ein grosses Anliegen, die Gemeinde Hausen besser zu positionieren. Dabei orientiere man sich Richtung Zentrum Brugg/Windisch. «Wir suchen keine Fusion, aber eine gemeinsame Kraft, um uns neben Lenzburg und Baden zu behaupten», erklärte der Parteilose. Essentiell sind auch gute Kontakte zum Kanton. Die hohe Verschuldung soll ab- und die Digitalisierung ausgebaut werden, auch über mehrere Gemeinden hinweg. Ein Teilnehmer sagte:

«Sie sind ein IT-Mensch. Wer übernimmt bei Letzterem den Lead?»

Arrigoni antwortete: «Das steht noch nicht fest. Ich hätte keinen Stress, das zu übernehmen.» Wichtiger sei vorerst, dass sich der Informatiker der Gemeinde mit anderen austauschen könne.

Eindrückliche Zahlen lieferte FDP-Gemeinderätin Manuela Obrist: «Der Kanton geht in seiner Prognose davon aus, dass das Bevölkerungswachstum bis 2030 in Hausen zu 57% auf das Konto der über 80-Jährigen gehen wird.» Damit die entsprechenden Bedürfnisse in der Gemeinde, die derzeit 3750 Einwohnende zählt, abgedeckt werden können, müssen die Angebote auch bekannt sein.

Obrist erwähnte die Stichworte Koordinationsstelle Alter Region Brugg und Spitex Region Brugg, die mit 133 Mitarbeitenden rund 500 Einsätze pro Jahr leistet.

Aktuell ist die einzige Frau im Gremium vor allem mit der Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine beschäftigt. Über Ostern hat sie erfolgreich ihr Netzwerk aufgerufen, ihr beim Verteilen der Flyer, mit denen Privatunterkünfte gesucht wurden, zu helfen.

Als Kulturverantwortliche rief sie die Anwesenden dazu auf, sich den 2. September in der Agenda anzustreichen. Denn tritt Comedyduo Sutter + Schär um 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle auf. Mit Bezug zu ihrem breiten Aufgabengebiet betonte Obrist, dass sie seit Jahresbeginn noch nicht mit allen Themen konfrontiert worden sei.

Das Parkplatzmanagement kommt aus einer Hand

Viel einfacher mit dem Einarbeiten als Manuela Obrist hatte es Parteikollege Stefano Potenza. Der Vizeammann und ehemalige Schulpflegepräsident hat die Ressorts Schule/Bildung, Tagesstrukturen und Bibliothek unter sich. Er zeigte unter anderem auf, dass von den 53 Angestellten an der Schule Hausen einzig die Schulleiterin in einem 100-Prozent-Pensum arbeitet.

Bis 2020 beteiligte sich die Gemeinde Hausen mit einem Defizitbeitrag (zuletzt mit 47'800 Franken) am Freibad Heumatten in Windisch. Im Hinblick auf künftige Investitionen geht es um einen Grundsatzentscheid, ob sich Hausen finanziell wieder am Badi-Defizit oder an der Sanierung beteiligen soll.

Raumplaner Kurt Schneider (parteilos) erwähnte 18 Liegenschaften im Wert von 42 Mio. Franken, die der Gemeinde gehören. Deren Bewirtschaftung binde viele Ressourcen. Ein Meilenstein in der Entwicklung ist der Campus Reichhold, «wo der Investor Bauten aufstellen will, die zwei- bis dreimal so hoch wie die Mehrzweckhalle sind», führte Schneider aus.

Aus dem Ressort Sicherheit und Gemeindestrassen berichtete Lukas Bucher (parteilos). Er kündigte an, dass das Parkplatzmanagement künftig wieder aus einer Hand – von der Regionalpolizei Brugg – komme. Weil das Kommandofahrzeug der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen Probleme machte, steht neu ein elektrischer Ersatz im Einsatz