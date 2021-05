Hausen Jahresrückblick im Domino: Warum dort bald keine «Betreuer» mehr arbeiten Gestern präsentierte die Stiftung für Menschen mit Behinderung Region Brugg-Windisch den Geschäftsabschluss 2020 und aktuelle Projekte. Maja Reznicek 22.05.2021, 05.00 Uhr

Von links: Karin Fergg (stv. Geschäftsführerin), Peter Schmidlin (Präsident Baukommission), Jörg Hunn (Präsident Betriebskommission) und Philipp Küng (Präsident Stiftungsrat). Bild: Maja Reznicek

Wo normalerweise mit Elektrogeräten hantiert oder Kaffee serviert wird, stand im Domino im vergangenen Jahr vieles still. Wegen der Ausnahmesituation gingen Montage- und Cateringaufträge markant zurück, das Café Domino in Hausen und das Mikado Café in Windisch blieben lange geschlossen.