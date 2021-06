Hausen: Im zweiten Anlauf sagte das Stimmvolk Ja

Hausen Im zweiten Anlauf hat das Stimmvolk Ja gesagt zur Kreditabrechnung Erdsondenheizung Die Gemeindeversammlung hat nach dem geschichtsträchtigen Wahlsonntag auch über einen Zusatzkredit für die Ortsplanungsrevision abgestimmt. Ammann Eugen Bless äusserte sich nach der Wahlniederlage zum ersten Mal öffentlich. Ina Wiedenmann 18.06.2021, 20.36 Uhr

Die Stimmberechtigten nehmen in der neuen Mehrzweckhalle an der Gmeind teil. Bild: Ina Wiedenmann

(17. Juni 2021)

15 weitläufig verteilte Erdsonden beheizen die Doppelturnhalle in Hausen. Am heissen Abend der Sommergmeind hatten sie wahrscheinlich «frei», während 133 Stimmbürger in der Halle ein weiteres Mal über deren Finanzierung diskutierten. Letzten Endes stimmten sie mehrheitlich der Kreditüberschreitung von 351'484 Franken zu. Es wird allerdings noch geprüft, ob der Totalunternehmer einen Teil der Mehrkosten trägt. Der Zusatzkredit in Höhe von 98'000 Franken für die Ortsplanungsrevision wurde mit fünf Nein-Stimmen gutgeheissen.