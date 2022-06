Hausen: 68-Jährige eröffnet eigenen Secondhand-Laden

Hausen «Ich habe mir damit einen langersehnten Traum erfüllt»: Ehemalige Ladendetektivin hat einen Secondhandladen eröffnet Seit März führt Elisabeth Strebel «Lili's Allerlei Lädeli» direkt neben der Bushaltestelle in Hausen. Was ihr Laden von anderen unterscheidet und warum sie mit 68 Jahren «endlich» sesshaft werden wollte. Flavia Rüdiger 14.06.2022, 05.00 Uhr

Inmitten von Haushaltswaren, Flechtkörben und allerlei anderem zeigt sich Elisabeth Strebel als stolze Besitzerin ihres neuen Secondhandladens in Hausen. Flavia Rüdiger

Fünf Wochen hat Elisabeth Strebel damit zugebracht, ihr frisch lanciertes «Lili’s Allerlei Lädeli» in Hausen einzurichten. Am 19. März war es dann endlich so weit und die Tür zum neuen Secondhandparadies konnte geöffnet werden. Die 68-Jährige erklärt schwärmend:

«Ich habe mir damit einen langersehnten Traum erfüllt.»

Die Idee zu einem eigenen Geschäft ist der Hauserin auf dem Flohmarkt gekommen. Monatlich ist die gebürtige Untersiggenthalerin an ihrem Stand in Buchs anzutreffen. Da verkauft sie zum Beispiel selbstgestrickte Topflappen in allen Farben des Regenbogens.

Diese und weitere Sachen mache sie immer vor dem Fernseher. «Nicht dass ich noch einschlafe», sagt sie lachend. Irgendwann sei aber das Bedürfnis aufgekommen, sesshaft zu werden und ihre Sachen nicht nur auf dem temporären Stand anzubieten, sondern in einem fixen Raum zu fixen Öffnungszeiten.

Elisabeth Strebel hat sich ihren Traum erfüllt. Flavia Rüdiger

Also hat sich Strebel nach einer geeigneten Räumlichkeit umgesehen. Gleichzeitig streute sie in ihrem Bekanntenkreis die Information, dass sie einen Secondhandladen eröffnen werde, alsbald sie eine geeignete Verkaufsfläche finde. Umgeben von neu erworbenen Gegenständen lagerte sie diese erstmals in ihrer Garage. Sie sagt:

«Alle Leute haben heutzutage so viele Dinge zu Hause, die sie nie brauchen oder gar doppelt haben.»

Aus diesem Grund sei es kein Problem gewesen, an Verkaufsware heranzukommen. Schliesslich wurde an der Hauptstrasse 35 in Hausen eine zweistöckige Räumlichkeit frei. So kam es, dass Elisabeth Strebel das Zuhause für ihren ersten eigenen Laden fand.

Am Freitag und am Samstag kann im Hausener Lädeli gestöbert werden

«Was, du eröffnest jetzt wirklich mit 68 Jahren dein eigenes Lädeli?», hörte die Hausenerin häufig von Freunden oder Bekannten. Darauf habe sie stets geantwortet: «Irgendwo muss ich ja hin mit meiner geballten Energie.» Diese hat sie auf jeden Fall: Neben wöchentlichen Posauneproben in der Musikgesellschaft Schinznach-Dorf arbeitet Strebel 50 Prozent als private Reinigungskraft oder kocht für ihre Enkelkinder.

Das Logo wurde von Strebel und ihrer 16-jährigen Enkeltochter selbst gestaltet. Flavia Rüdiger

Dazu kommen neu die zwei Tage im Lädeli. Dieses hat am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Dass die Hausenerin breitgefächerte Interessen hat, beweist auch ihr Lebenslauf. Zum Beispiel arbeitete sie rund zehn Jahre lang als Ladendetektivin und absolvierte mit 41 Jahren noch die Handelsschule. Strebel erklärt lachend: «Ich habe viele verborgene Talente.»

Kleider gibt es in ihrem «Lili's Allerlei Lädeli» nicht

Auf die Frage, weswegen Secondhand wichtig ist für Strebel, antwortet sie: «Ich möchte ein Zeichen für die Nachhaltigkeit setzten.» Die positiv eingestellte Ladenbesitzerin ergänzt:

«Warum soll man etwas komplett Neues kaufen, wenn man doch gut erhaltenen Dingen ein zweites Leben schenken kann?»

Aus diesem Grund fände man bei ihr allerlei an Secondhandstücken. Darunter Schmuck, Bilder, Bücher, aber auch Handarbeiten und noch vieles mehr. Darum auch das Wort «allerlei» im Ladennamen. Damit sei sie frei in dem, was sie anbieten möchte.

Auch im Bücherregal lässt sich für jeden Geschmack Lesestoff finden. Flavia Rüdiger

Man sieht bei ihr jedoch keine Schuhe, Kleider oder Möbel. «Irgendwie passen diese Dinge momentan nicht in mein Konzept», so Strebel. Sie wolle erst mal klein anfangen und dann Sachen ergänzen, die nachgefragt werden.

Die Besuchenden fühlen sich wohl in ihrem Lädeli

Die Reaktionen auf den neu eröffneten Hauser Secondhandladen seien überaus positiv. So fühlen sich die Leute laut Strebel wohl und willkommen in ihrem Geschäft. Dies sei ihr auch äusserst wichtig. Sie führt aus:

«Ich möchte all das, was verloren gegangen ist, wie zum Beispiel Witz, Freundlichkeit oder Offenheit, den Menschen wieder näherbringen.»

Ausserdem wolle sie diese Welt ein bisschen zurückhalten und den Kunden einen Moment der Ruhe bringen. Diese persönliche Lebenseinstellung sei neben dem gut durchdachten Ordnungssystem eindeutig das Spezielle an ihrem Geschäft, so Elisabeth Strebel.

Laufend wird das Angebot angepasst und ausgetauscht. Flavia Rüdiger

In Zukunft möchte sie sich noch stärker auf das Secondhandgeschäft konzentrieren und dafür die Reinigungsarbeiten nicht weiter ausbauen. Das Ziel wäre es, die Öffnungszeiten auf den Mittwochnachmittag auszudehnen. Strebel sagt: «Dazu muss die Kundschaft aber noch ein bisschen anziehen.» Erstmals müsse sich das Geschäft noch mehr herumsprechen.