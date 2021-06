Hausen Paukenschlag: Stimmvolk wählt vier neue Gemeinderäte und Andeas Arrigoni zum Gemeindeammann – ein Sitz ist vakant Was für ein Wahlkrimi: Mit neun Kandidierenden für fünf Sitze war die Ausgangslage für den ersten Wahlgang aussergewöhnlich. Gewählt wurden vier Neulinge. Die drei Bisherigen schafften die Wiederwahl nicht. Der zweite Wahlgang findet im September statt Claudia Meier 13.06.2021, 14.37 Uhr

Sie kandidierten für den Gemeinderat (v. l.): Eugen Bless, Urs Weilenmann, Tonja Kaufmann, Andreas Arrigoni, Manuela Obrist, Corine de Kater, Stefano Potenza, Sabine Rickli und Lukas Bucher. Bild: Claudia Meier

Das Resultat der Gemeinderatswahlen wurde mit Spannung erwartet, kurz nach 14 Uhr lag es vor. Hausen steht vor einem Neuanfang: Im ersten Wahlgang schafften vier Neulinge den Sprung in die Exekutive. Am besten gewählt wurde Manuela Obrist (FDP) mit 871 Stimmen. Die Parteilosen Andreas Arrigoni und Lukas Bucher holten 836 respektive 831 Stimmen. Auf Platz vier landete der zweit FDP-Kandidat Stefano Potenza mit 830 Stimmen. Da für die nächste Amtsperiode noch ein Sitz vakant ist, wird es am 26. September zu einem zweiten Wahlgang kommen.