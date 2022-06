Hausen Frontalkollision fordert zwei Verletzte Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Lieferwagenlenker auf die Gegenfahrbahn, streifte zwei entgegenkommende Autos und stiess infolge dessen frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Zwei Personen wurden verletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. 29.06.2022, 14.38 Uhr

Ein 38-jähriger Lieferwagenlenker geriet in Hausen am Mittwochmorgen, auf der Umfahrungsstrasse, aus noch unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er zwei entgegenkommenden Fahrzeuge und prallte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen.