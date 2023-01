Der TV Hausen machte an seiner Turnshow eine Zugreise

Hausen Eine Zugreise zu Tulpen, Tüll und Trachten: Wie der Turnverein an seiner Show das Publikum verzauberte Der Turnverein Hausen fuhr an seiner Turnshow mit dem ICE 5212 ins Blaue und machte Station in zehn europäischen Ländern. Ina Wiedenmann 29.01.2023, 15.51 Uhr

Die Damenriege des TV Hausen bei einer Stufenbarrendarbietung. Ina Wiedenmann

Wer am Wochenende mit dem ICE 5212 unterwegs war, konnte sich entspannt zurücklehnen. Das freundliche Bordpersonal verpflegte die Reisegäste, die unbeschwert die Aussicht auf internationale Sehenswürdigkeiten geniessen konnten. Die Reise führte sie unter anderem zur Tulpenblüte, aufs Oktoberfest und ins Moulin Rouge.

Wieder einmal hat der Turnverein Hausen mit viel Herzblut und Engagement in der Mehrzweckhalle eine Turnshow auf die Beine gestellt, mit der sie die Reiselust der Gäste weckte. Es wurde eine «Fahrt ins Blaue» nach Italien, Norwegen, Schweden, Holland, Spanien, Deutschland, Griechenland, Irland, Portugal und Frankreich.

Die Bilder der Turnshow des STV Hausens zum Durchklicken: Ina Wiedenmann Die Frauenriege in Frankreich. Ina Wiedenmann Die Damenriege in Irland. Ina Wiedenmann Turnshow STV Hausen 2023 Ina Wiedenmann Die Männerriege in der Schweiz. Ina Wiedenmann Die grosse Jugi in Griechenland. Ina Wiedenmann Das Kinderturnen. Ina Wiedenmann Die kleine Jugi in Action. Ina Wiedenmann Salsa in Spanien, getanzt von der Damenriege. Ina Wiedenmann Salsa in Spanien. Ina Wiedenmann Die Männerriege in der Schweiz. Ina Wiedenmann Die Damenriege in Action. Ina Wiedenmann Die Damenriege in Irland. Ina Wiedenmann Der Turnverein in Portugal. Ina Wiedenmann Die Frauenriege in Frankreich. Ina Wiedenmann

Manuela Obrist, Präsidentin des Organisationskomitees, bereitete die Gäste auf eine abwechslungsreiche Fahrt vor. Drei Reiselustige fuhren mit ihnen mit und setzten sich unterwegs mit dem Billettkontrolleur, einer Zöllnerin und diversem Bahnpersonal auseinander.

Stufenbarrenübung zu den Liedern von ABBA

Das Kinderturnen tanzte während der Show in Italien, die kleine Jugi reiste zu den Tulpen nach Holland und zu den Wikingern nach Norwegen. Da der ICE eh schon in Skandinavien war, besuchte die Damenriege Schweden und präsentierte eine akrobatische Stufenbarrenübung zu Liedern von ABBA.

Männerriege, Moulin Rouge und Footloose: So führte der Turnverein durch Europa. Ina Wiedenmann

Mit Enthusiasmus reisten die Damen weiter nach Irland und vollführten dort einen Freudentanz. Die grosse Jugi wollte in Griechenland Sirtaki tanzen, und eine gemischte Turnformation schwang in Spanien die Hüften zu Salsa-Klängen. Die Turnerinnen und Turner des Turnvereins tauchten in Deutschland in den Trubel des Münchner Oktoberfestes ein und tobten sich mit ihren knackigen Lederhosen und feschen Dirndln kopfüber auf dem Barren aus.

Cancantanzende Frauen sorgten für grossen Beifall

Anschliessend machten sie Station in Portugal und flogen mit mehrfachem Salto über hungrige Haie hinweg. Dann wurde es rassig. Das legendäre Moulin Rouge in Paris erwartete die Reisegäste. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich an den cancantanzenden Frauen kaum sattsehen. Als die Tüllröcke nach oben flogen, klatschten sie begeistert im Takt Beifall.

Die Turnfamilie des STV Hausen in der kompletten Aufstellung. Ina Wiedenmann

Am Ende einer erlebnisreichen Reise freut man sich aber auch wieder auf zu Hause. Die Männerriege führte die ICE-Fahrenden zurück in die Schweiz. Vier mächtige Glocken läuteten zur Begrüssung, die Herren zogen ihr festliches Trachtenmutz an und tanzten in Schwingerhosen. Mit wehenden Fahnen ging eine Fahrt zu Ende, von deren Eindrücken die Reisenden sicher noch lange zehren werden.