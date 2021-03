Hausen Die Grünliberalen schlagen Corine de Kater für den Gemeinderat vor Corine de Kater ist die GLP-Kandidatin für den Gemeinderat Hausen. Sie spricht sich aus für ein massvolles, kontrolliertes Wachstum der Gemeinde, für die Berücksichtigung ökologischer Anliegen im Energie- und Verkehrsbereich sowie für gesunde Gemeindefinanzen. 30.03.2021, 08.09 Uhr

Corine de Kater ist gebürtige Niederländerin und ausgebildete Wirtschaftsingenieurin. Bild: zvg

Die GLP Hausen schlägt den Stimmberechtigten Corine de Kater zur Wahl als Gemeinderätin vor. Corine de Kater (Jahrgang 1965) ist gebürtige Niederländerin und ausgebildete Wirtschaftsingenieurin (Technische Universität Eindhoven). Sie hat eine Zeit lang als Journalistin gearbeitet und ist heute verantwortlich für die technische Dokumentation einer Softwarefirma. In ihrem Berufsleben hat sie viel Erfahrung als Projektleiterin sowie in der Zusammenarbeit mit Menschen verschiedenster Hintergründe gesammelt, heisst es in einer Medienmitteilung