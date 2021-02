Hausen Die Grünliberalen sagen Ja zum Budget, aber nein zur Hauptstrasse Die GLP Hausen nimmt Stellung zu den Geschäften des Urnengangs vom 7. März und legt ihre Überlegungen dar. Michael Hunziker 18.02.2021, 05.00 Uhr

Zur Diskussion stehen Strassensanierungen, hier die Sooremattstrasse. Bild: Ina Wiedenmann (18. November 2020)

Gewichtige Entscheide werden gefällt an der Urne am Sonntag, 7. März, in Hausen: Zur Diskussion stehen erneut sowohl das Budget 2021 – diesmal mit einem um 6% erhöhten Steuerfuss von 105% – als auch das Strassensanierungsprojekt Hauptstrasse Nord und Sooremattstrasse.