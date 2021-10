Abgewählte Vizeammann: «Ich empfehle Frauen zu kandidieren»

Hausen Abgewählte Vizeammann: «Ich empfehle allen jungen Frauen, sich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen» SVP-Grossrätin und Bezirksparteipräsidentin Tonja Kaufmann hat die Wiederwahl als Gemeinderätin und Vizeammann von Hausen auch im zweiten Wahlgang nicht geschafft. Jetzt sagt sie, was das für sie finanziell und persönlich bedeutet. Claudia Meier 14.10.2021, 20.02 Uhr

Tonja Kaufmann ist seit acht Jahren Gemeinderatsmitglied in Hauen und scheidet Ende Jahr aus, weil sie im Herbst nicht mehr gewählt wurde. Chris Iseli (17. Mai 2021)

Mit Jahrgang 1987 gehörte Tonja Kaufmann aus Hausen bei den Gesamterneuerungswahlen diesen Herbst zu den drei jüngsten Kandidierenden im Bezirk Brugg. Obwohl sie schon ihr halbes Leben Mitglied der SVP ist und seit acht Jahren im Gemeinderat Hausen sitzt, hat sie Ende September die Wiederwahl in die Exekutive verpasst.

In Hausen war es schon im ersten Wahlgang im Juni zu einem politischen Erdbeben gekommen. Vier Neue wurden gewählt und beim zweiten Wahlgang Ende September noch ein Fünfter. Künftig besteht der Gemeinderat Hausen aus zwei FDPlern und drei Parteilosen.

Bald hat sie wieder Zeit für Spontanes und für längere Ferien

Der Artikel von Hans-Peter Widmer im «General-Anzeiger» zum Wahlausgang in Hausen sorgte bei Tonja Kaufmann für Unmut. Der Autor schrieb: «Das Verdikt dürfte für die abgewählte Frau Vizeammann besonders bitter sein, weil ihr als SVP-Grossrätin, Bezirksparteipräsidentin und Hoffnungsträgerin ihrer Partei noch ‹höhere› politische Ambitionen zugetraut werden.»

Darauf reagierte Kaufmann in einem Leserbrief: «Ob ich ‹höhere› politische Ambitionen anstrebe oder nicht, ist weder dem Schreibenden bekannt noch hat er mich jemals danach gefragt.» Sie rät ihm, den Schreibstift doch besser beiseitezulegen und seinen Ruhestand zu geniessen. Widmer war früher auch mal Vizeammann von Hausen. Der FDPler orchestrierte dieses Jahr den Wahlkampf, der zu einem Neuanfang im Gemeinderat geführt hat.

Von Januar bis März geht es nach Irland

Für sie persönlich sei der Wahlausgang ein Gewinn von nichts weniger als ihrer Freiheit, hielt Tonja Kaufmann in ihrem Leserbrief fest. Auf Nachfrage der AZ sagt die 34-Jährige:

«Das Gemeinderatsmandat ist sehr zeitintensiv. Im Kalender sind viele Stunden und Tage verplant. Für Spontanes bleibt wenig Zeit übrig.»

Die vielen Sitzungen und Termine seien eine Herausforderung. So geniesse sie es jetzt, erst einmal länger in die Ferien zu gehen. Die gelernte Köchin trägt derzeit in einem 70%-Pensum die Verantwortung für die Küche eines Systemgastronomiebetriebs. Für ihre Reise nach Irland von Januar bis März – zwischen den bereits geplanten Grossratssitzungen – bezieht sie unbezahlte Ferien.

26'000 Franken Entschädigung pro Jahr fallen weg

Wie es danach für die SVP-Grossrätin weitergeht, ist noch offen. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, sagt Kaufmann, ohne Details zur verraten. In finanzieller Hinsicht entfällt künftig die Vizeammann-Entschädigung in der Höhe von 26'000 Franken pro Jahr plus Sitzungsgeld im Stundenlohn nach Aufwand. Ist das nicht ein Problem? Dazu hält Tonja Kaufmann fest:

«Da ich nicht mit Mandatsentschädigungen budgetiere, sehe ich 2022 gelassen entgegen und wäge die verschiedenen Angebote sorgfältig ab.»

In den letzten Monaten als Vizeammann werde sie sich wie bisher mit Herzblut für das Dorf engagieren. Als Grossrätin und Bezirksparteipräsidentin stelle sie sich so lange zur Verfügung, wie es ihr auch Spass mache, was aktuell der Fall sei.

Die tolle Zeit im Gemeinderat möchte sie nicht missen

Auf die Frage, welche Erkenntnisse und neu gewonnenen Kompetenzen sie von ihrer Zeit im Gemeinderat Hausen für den weiteren Lebensweg mitnehme, sagt die Jungpolitikerin: «Sehr, sehr viele.» Als erstes fallen ihr die vielen Gesetze, aber auch Themen in der Liegenschaftsverwaltung und im Baubereich ein. Mit etwas Abstand könne sie dann sicher eine seriöse Hitliste machen. Tonja Kaufmann betont:

«Besonders werden mir die verschiedenen Menschen, die ich kennenlernen durfte, in Erinnerung bleiben sowie die gute Zusammenarbeit weit über die Gemeindegrenzen hinaus.»

Es sei eine tolle Zeit gewesen im Gemeinderat, die sie nicht missen möchte. Sie empfehle allen jungen Frauen, sich für ein Gemeinderatsamt aufstellen zu lassen.